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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 вер, 2019 11:02
Вкладчик1234 написав:
В Израиле война
З ким? З напівдикими племенами які рисачать там на верблюдах, а ізраїльтяни їм крилами на суперсучасних F 35 помахують? Ти був в Ізраїлі? Я був - тут спокійно стоять ізраїльтяни, а через річку - 5-ь метрів йорданці з якими у них нібито війна, ходять і посміхаються одне одному, це те що я бачив на свої очі і ізраїльтяни просили нас не переходити ту річку, бо в них з йорданцями затяжна кровопролитна багаторічна війна з ядерними бомбардуваннями. Так, усьтьурюпінська вата?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Василь-Рівне
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Додано: Суб 07 вер, 2019 11:06
Всем спасибо за дискуссию. "Воюйте" тут дальше без меня
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 07 вер, 2019 11:08
VASH написав: Долярчик написав:VASH
- чого не в окопі?
- інвалідність головного мозку?
Да нет, идиот. Я уже свое отвоевал - инвалид войны 2 группы (пожизненно).
... я ж кажу, що в тебе інвалідність головного мозку!
- а групу можна купити на раз-два!
- ти ж її зробив/купив, щоб пенсію більшу мати!
- патріотичненько
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Суб 07 вер, 2019 11:11
Прошу модераторов вмешаться
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 07 вер, 2019 11:12
Долярчик написав:
... диванні під@р@си будуть вчили.... - валіть нах на війну, а нє, то валіть нах з країни!!!!
по-моему это уже истерика
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reef
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Додано: Суб 07 вер, 2019 11:14
reef написав: Долярчик написав:
... диванні під@р@си будуть вчили.... - валіть нах на війну, а нє, то валіть нах з країни!!!!
по-моему это уже истерика
Ні
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Василь-Рівне
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Додано: Суб 07 вер, 2019 11:15
reef написав: Долярчик написав: Любопытный написав:
Модераторы есть?
За такие сообщения вечный бан нужно делать. Можно терпеть песни о прекрасном Зе и самой твердой гривне, но это уже открытый сепаратизм.
...сипаратизм, чи твій дибілізм???!
- як назвати таких людей, як ти, які й далі хочуть війни???
- йди воюй, як так хочеш воювати! - але ж ні! - ти хочеш воювати лише ЧУЖИМИ руками!
п. с.
... ну не можна голіруч ведменя подолати, якщо західні мисливці лише глибоко турбуються, а диванні експкрти будуть казати, що краще кров проливати, ніж зупинити війну!
Та ні синку, це твій дебілізм. Ти пропонуєшь не зупинити війну, ти пропонуєшь капітулювати. Таким чином ти пропонуєшь зберегти життя українців. Але вийде все навпаки – на окупованих землях Криму та Донбасу знищується все украінське, а українських патріотів вбивають та кидають за грати. Ти це нам пропонуєшь? Це така твоя любов до України та українського народу?
Я тебе розумію, ти сидиш там у себе у Львові та й міркуєшь, що Польщя поруч, як що, то встигнешь втекти.
... а ти пропонуєш воювати голою ср@ко@ з добреозброєним шезофреніком?
- сили - НЕ РІВНІ!
- треба ХИТРІСТЮ подолати його!!!
- а тупо йти вмирати - оце тупість!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Суб 07 вер, 2019 11:17
Василь-Рівне написав:
а у нас не війна?
У нас армия воюет против собственного народа, который не признал вооруженный госпереворот в Киеве в феврале 2014 года. В Украине идет гражданская война. По этой причине Украина отказывается присоединятся к Римскому статуту, иначе армии придется нести уголовную ответственность перед уголовным международным судом за преступления против собственного народа.
С обеих сторон, как в любой гражданской войне, воюют лица с гражданством разных стран.
Вы всерьез полагаете, что Украина смогла бы противостоять российской армии хотя бы одну неделю? Вспомните, как Германия разгромила Польшу за 17 дней, с Украиной это произошло бы еще быстрее.
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Дядюшка Скрудж
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Додано: Суб 07 вер, 2019 11:24
Дядюшка Скрудж написав:
В Украине идет гражданская война
Все нормально з ватним мізками? Га? Для кого я це постив: Совет Федерации удовлетворил просьбу президента Владимира Путина о вводе войск на территорию Украины. Решение было принято единогласно, оно вступило в силу
Ввід військ другої по потужності армії світу на території суверенної держави це громадянська війна? Так, ольгінець?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в Суб 07 вер, 2019 11:25, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Василь-Рівне
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