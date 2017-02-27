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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1999200020012002>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 327
вище 25.65
49%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
72
Всього голосів : 327
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 11:25

  Дядюшка Скрудж написав:
  Василь-Рівне написав:а у нас не війна?

У нас армия воюет против собственного народа, который не признал вооруженный госпереворот в Киеве в феврале 2014 года. В Украине идет гражданская война. По этой причине Украина отказывается присоединятся к Римскому статуту, иначе армии придется нести уголовную ответственность перед уголовным международным судом за преступления против собственного народа.
С обеих сторон, как в любой гражданской войне, воюют лица с гражданством разных стран.
Вы всерьез полагаете, что Украина смогла бы противостоять российской армии хотя бы одну неделю? Вспомните, как Германия разгромила Польшу за 17 дней, с Украиной это произошло бы еще быстрее.

А де лугандонці беруть "патрони"(уже 5 років), в воєнторзі?
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 11:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Дядюшка Скрудж написав:Вы всерьез полагаете, что Украина смогла бы противостоять российской армии хотя бы одну неделю?

... ну от - саме тільки це я й намагаюсь довести тут фальшивим патріотам!
- так ні, вони хочуть лише крові! - але, чомусь сидять вдома на диванах, а не йдуть воювати!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 11:36

... ну що, невіруючі Хоми - як вам таке?

https://lenta.ua/rossiyskiy-samolet-s-p ... ole-22771/
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 11:44

  Долярчик написав:
  Дядюшка Скрудж написав:Вы всерьез полагаете, что Украина смогла бы противостоять российской армии хотя бы одну неделю?

... ну от - саме тільки це я й намагаюсь довести тут фальшивим патріотам!
- так ні, вони хочуть лише крові! - але, чомусь сидять вдома на диванах, а не йдуть воювати!

Ні, не може, але для вишивати та ольгінців пояснюю - героїзм наших добровольців, воїнів, волонтерів зупинив Путіна в 2014 році тимчасово, а розбудова армії Порошенком, та військова допомога США і інших країн зупинила його НАЗАВЖДИ, бо ті шалені втрати які понесе армія РФ у випадку відкритого наступу на Україну, розбурхають такий протест в самій РФ і в світі, що правлячу верхівку Кремля знесуть тих 25% тверезомислячих росіян, а Китай, на сході РФ, швиденько скористується моментом і організує далекосхідну народну республіку разом з Японією. Тому героїзм наших воїнів та розбудова армії, а не капітуляція, забезпечують Путіну щеплення від відкритого вторгнення в нашу державу фондуючись на страху втрати пів держави та свого нікчемного життя
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 07 вер, 2019 11:47, всього редагувалось 4 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 11:45

  twin написав:Знову депосрачь :D

Даю пораду, для тих хто не впевнений, 50/50 цих 50 гривні віднесіть на депо і питання закрите.


Беспроигрышный (но и безвыигрышный) совет. Но у меня другая тактика: 90% в валюте и 10% в гривне. Гривнодепо открыл ровно настолько, чтобы хватало на комфортную жизнь в бессрочном отпуске.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:02

  Вкладчик1234 написав:Агрессия - это война?
АТО - это война?
ССО - это война?

Если это всё война, то почему войну не называют войной, а выдумывают всякие непонятные определения?


То, что война не дошла до города, где живете Вы - заслуга тех, кто в Донбассе стоит с оружием и погибает каждый день.
Востаннє редагувалось rasmus в Суб 07 вер, 2019 12:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Дядюшка Скрудж написав:Вы всерьез полагаете, что Украина смогла бы противостоять российской армии хотя бы одну неделю?


В России не идиоты, им второй Афганистан тоже не нужен.
А вести скрытую войну - тут они мастаки.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:10

  asti написав:Доллар уже третий раз тестирует отметку 25 и только благодаря покупкам НБУ пока не пробил эту отметку. Но если действительно откроют рынок земли и в страну зайдет не 3 ярда зелени как в ОВГЗ, а, например, 10... Ну, вы поняли/)


Истинные козаченьки: сидят в овгз или грндепо и ждут что мвф и мировые корпорации будут запускать им вареники 18% жирности в пащу, ведь они избранные владельцы самой красивой валюты, им положено.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:11

Вкладчик1234
Маю надію читати вмієте не тільки раша-смі...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%BD%D0%B0
бо інакше теж почнеться долярчик головного мозку.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:16

  sinus написав:
  asti написав:Доллар уже третий раз тестирует отметку 25 и только благодаря покупкам НБУ пока не пробил эту отметку. Но если действительно откроют рынок земли и в страну зайдет не 3 ярда зелени как в ОВГЗ, а, например, 10... Ну, вы поняли/)

Ще не запіздно продати долар зараз і відкупити його на позначці 20 влітку,
Не вірю зовсім в такий сценарій, але припускаю, що він має право на життя.
До того ж я вже писав,що в вересні можемо побачити 24,5.
Зараз це вже не здається неймовірним.
Хтось писав, що ситуація схожа з 2008 роком, так схожа, але не з 2008,а з 2007.

В 2007 вроде как не было навеса 20 млрд валютных обязательств на "здесь и сейчас".
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