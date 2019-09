Додано: Суб 07 вер, 2019 12:02

Вкладчик1234 написав: Агрессия - это война?

АТО - это война?

ССО - это война?



То, что война не дошла до города, где живете Вы - заслуга тех, кто в Донбассе стоит с оружием и погибает каждый день. То, что война не дошла до города, где живете Вы - заслуга тех, кто в Донбассе стоит с оружием и погибает каждый день.

