У нас армия воюет против собственного народа, который не признал вооруженный госпереворот в Киеве в феврале 2014 года. В Украине идет гражданская война. По этой причине Украина отказывается присоединятся к Римскому статуту, иначе армии придется нести уголовную ответственность перед уголовным международным судом за преступления против собственного народа. С обеих сторон, как в любой гражданской войне, воюют лица с гражданством разных стран. Вы всерьез полагаете, что Украина смогла бы противостоять российской армии хотя бы одну неделю? Вспомните, как Германия разгромила Польшу за 17 дней, с Украиной это произошло бы еще быстрее.
А де лугандонці беруть "патрони"(уже 5 років), в воєнторзі?
Дядюшка Скрудж написав:Вы всерьез полагаете, что Украина смогла бы противостоять российской армии хотя бы одну неделю?
... ну от - саме тільки це я й намагаюсь довести тут фальшивим патріотам! - так ні, вони хочуть лише крові! - але, чомусь сидять вдома на диванах, а не йдуть воювати!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Дядюшка Скрудж написав:Вы всерьез полагаете, что Украина смогла бы противостоять российской армии хотя бы одну неделю?
... ну от - саме тільки це я й намагаюсь довести тут фальшивим патріотам! - так ні, вони хочуть лише крові! - але, чомусь сидять вдома на диванах, а не йдуть воювати!
Ні, не може, але для вишивати та ольгінців пояснюю - героїзм наших добровольців, воїнів, волонтерів зупинив Путіна в 2014 році тимчасово, а розбудова армії Порошенком, та військова допомога США і інших країн зупинила його НАЗАВЖДИ, бо ті шалені втрати які понесе армія РФ у випадку відкритого наступу на Україну, розбурхають такий протест в самій РФ і в світі, що правлячу верхівку Кремля знесуть тих 25% тверезомислячих росіян, а Китай, на сході РФ, швиденько скористується моментом і організує далекосхідну народну республіку разом з Японією. Тому героїзм наших воїнів та розбудова армії, а не капітуляція, забезпечують Путіну щеплення від відкритого вторгнення в нашу державу фондуючись на страху втрати пів держави та свого нікчемного життя
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 07 вер, 2019 11:47, всього редагувалось 4 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
asti написав:Доллар уже третий раз тестирует отметку 25 и только благодаря покупкам НБУ пока не пробил эту отметку. Но если действительно откроют рынок земли и в страну зайдет не 3 ярда зелени как в ОВГЗ, а, например, 10... Ну, вы поняли/)
Истинные козаченьки: сидят в овгз или грндепо и ждут что мвф и мировые корпорации будут запускать им вареники 18% жирности в пащу, ведь они избранные владельцы самой красивой валюты, им положено.