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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2000200120022003>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 327
вище 25.65
49%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
72
Всього голосів : 327
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Предлагаю и в выходные дни здесь не обсуждать политику.
Есть отдельная ветка - ТУДА!
А любителям "русского мира" - Чемодан, вокзал, .... Задолбали уже - живут тут, зарабатывают тут, а в голове все равно - "Путин приди, порядок наведи!"
Востаннє редагувалось rasmus в Суб 07 вер, 2019 12:24, всього редагувалось 1 раз.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:24

Думай-те!

... а що то всі вишиватники притихли, коли наших полонених випустили?

... щось пєця-пістун не міг за пів року цього зробити!
- а Зе - НЕобіцяв, а просто взяв і ЗРОБИВ!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Таможня стоит и не таможит ничего. В бюджете дыра около 12 ярдов, Нефедова заткнули за пояс, таможня пытается заставить импортеров и перевозчиков платить больше. Ща еще МВФ денег не даст..... Слова Игоря Валерьевича покажутся нам сказкой
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:29

  rasmus написав:Предлагаю и в выходные дни здесь не обсуждать политику.
Есть отдельная ветка - ТУДА!
А любителям "русского мира" - Чемодан, вокзал, .... Задолбали уже - живут тут, зарабатывают тут, а в голове все равно - "Путин приди, порядок наведи!"

Є знайомі біженці з Донецька, що придбали квартиру в Києві то вони тепер виглядають путіна з Київських пагорбів...а в руський мір Донецька чомусь повертатись не хочуть
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:33

  knoppixx написав:Таможня стоит и не таможит ничего. В бюджете дыра около 12 ярдов, Нефедова заткнули за пояс, таможня пытается заставить импортеров и перевозчиков платить больше. Ща еще МВФ денег не даст..... Слова Игоря Валерьевича покажутся нам сказкой

Але всього цього чомусь не знає гривня і продовжує зміцнюватись :lol:
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:38

Валютный рынок в контексте ДС

vovikhan1991

Пружина вечно сжиматься не будет. Настанет время-она стрельнет вгору, а мы курс па 25 будем вспоминать
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:40

  vovikhan1991 написав:
  knoppixx написав:Таможня стоит и не таможит ничего. В бюджете дыра около 12 ярдов, Нефедова заткнули за пояс, таможня пытается заставить импортеров и перевозчиков платить больше. Ща еще МВФ денег не даст..... Слова Игоря Валерьевича покажутся нам сказкой

Але всього цього чомусь не знає гривня і продовжує зміцнюватись :lol:


моё понимание:
- курс доллара ранее рос на просто ожиданиях, что ДОЛЖЕН расти! Осень же на носу! + спекулятивная составляющая на этой почве
- нерезиденты или "нерезиденты" - не важно, но доллара влили прилично
- заробитчане подкидывают регулярно
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:47

  knoppixx написав:vovikhan1991

Пружина вечно сжиматься не будет. Настанет время-она стрельнет вгору, а мы курс па 25 будем вспоминать


Но предугадать этот момент смогут не только лишь все
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:50

  Долярчик написав:
  Libo написав:Учитывайте все риски

... а може краще поганий мир, чим...... НЕдобра 5-річна війна?!

... якщо ми ворога не можемо перемогти(а ми таки не можемо, бо ворог завеликий, а західна підтримка замаленька/труслива) - то краще піти на деякі поступки, але ЗУПИНИТИ проливання крові наших людей!!!

... чи ще хочете такого 5 - 10 - 20 років???!

миру не буде :( стратегічно владі РФ не вигідно мати на кордоні успішну і квітучу Україну ! чому ? та тому що квітуча Україна буде прикладом для російських громадян , і тоді виникне питання чому Хохли змогли і в хохлів краще ніж в нас ? Якщо в Україні буде краще ніж в РФ це викличе невдоволення росіян владою і тоді вже геями ( від яких їх рятує Цар батюшка) росіян не налякаєш
бо як казав мій знайомий із РФ "краще я буду жити в глухому лісі ніж побачу двох п_і_д_арас-ів на вулиці за ручку " ( перекладено) . Тому за таким будь-яким примирення може статися відкрита повномасштабна агресія наступ захоплення , а примирення може бути відволікаючим фактором, ніхто не забрав дві чи вже більше баз по 5000 солдат з купою техніки поряд з кордонами України, ці солдати їздять на навчання , підтягується техніка ... бази активно розвиваються , особовий склад навчається ... Ще раз поки існує РФ благополуччя в Україні бути не може ( РФ у сьогоднішньому форматі) і це не я придумав це сказав один з
Росія є тільки одна — імперіялістична, і так буде доти, доки російський імперіялізм не буде дощенту розторощений, а російський народ не вилікується з нього через пізнання, що його імперіялізм приносить йому самому найбільше лиха — жертв, терпінь і падіння»
«Коли б, наприклад, Україна державне відірвалась від російської імперії, а Казахстан чи нації Кавказу залишились в складі цієї імперії, то це було б рівнозначним з тим, що суревенність української нації і держави перебуває у величезній небезпеці від московського імперіалізму»... «…боротьба не припиниться аж до повного зреалізування нашої мети, якою є цілковий розрив між Україною і Москвою, відбудова Самостійної Соборної Української Держави, розвалення СССР і побудова самостійних, національних держав у підсоветській Европі й Азії, повний розгром російського імперіялізму та створення навколо Росії, замкненої в її власних кордонах, такої системи держав, щоб вона не могла більш виступати з імперіялістичною агресією»...
http://texty.org.ua/pg/blog/lizard/read ... _sogodenna
За ці вислови людина поплатилася життям ... і зміст його слів ще не до всіх дійшов
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:53

  knoppixx написав:vovikhan1991

Пружина вечно сжиматься не будет. Настанет время-она стрельнет вгору, а мы курс па 25 будем вспоминать



Эта , чертова пружина ,уже так быстро начинает сжиматься , что в пору максимально быть внимательным !
Пошел в АШАН и икнул , масло сливочное "вологодское " -49 гривен, кефир -1%"Галычина " 30 гр, Творог 5% Селянський 38 гр .
Хлеб , с семечками , пол буханки (черный , Мама любит) 9, 97


Если пружина развернется , боюсь быть сильно востребованным ......
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