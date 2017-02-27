Предлагаю и в выходные дни здесь не обсуждать политику.
Есть отдельная ветка - ТУДА!
А любителям "русского мира" - Чемодан, вокзал, .... Задолбали уже - живут тут, зарабатывают тут, а в голове все равно - "Путин приди, порядок наведи!"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 вер, 2019 12:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Предлагаю и в выходные дни здесь не обсуждать политику.
Есть отдельная ветка - ТУДА!
А любителям "русского мира" - Чемодан, вокзал, .... Задолбали уже - живут тут, зарабатывают тут, а в голове все равно - "Путин приди, порядок наведи!"
Востаннє редагувалось rasmus в Суб 07 вер, 2019 12:24, всього редагувалось 1 раз.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Суб 07 вер, 2019 12:24
Думай-те!
... а що то всі вишиватники притихли, коли наших полонених випустили?
... щось пєця-пістун не міг за пів року цього зробити!
- а Зе - НЕобіцяв, а просто взяв і ЗРОБИВ!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 07 вер, 2019 12:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Таможня стоит и не таможит ничего. В бюджете дыра около 12 ярдов, Нефедова заткнули за пояс, таможня пытается заставить импортеров и перевозчиков платить больше. Ща еще МВФ денег не даст..... Слова Игоря Валерьевича покажутся нам сказкой
Додано: Суб 07 вер, 2019 12:29
Є знайомі біженці з Донецька, що придбали квартиру в Києві то вони тепер виглядають путіна з Київських пагорбів...а в руський мір Донецька чомусь повертатись не хочуть
Додано: Суб 07 вер, 2019 12:33
Але всього цього чомусь не знає гривня і продовжує зміцнюватись
Додано: Суб 07 вер, 2019 12:38
Валютный рынок в контексте ДС
vovikhan1991
Пружина вечно сжиматься не будет. Настанет время-она стрельнет вгору, а мы курс па 25 будем вспоминать
Додано: Суб 07 вер, 2019 12:40
моё понимание:
- курс доллара ранее рос на просто ожиданиях, что ДОЛЖЕН расти! Осень же на носу! + спекулятивная составляющая на этой почве
- нерезиденты или "нерезиденты" - не важно, но доллара влили прилично
- заробитчане подкидывают регулярно
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Суб 07 вер, 2019 12:47
Но предугадать этот момент смогут не только лишь все
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 07 вер, 2019 12:50
миру не буде стратегічно владі РФ не вигідно мати на кордоні успішну і квітучу Україну ! чому ? та тому що квітуча Україна буде прикладом для російських громадян , і тоді виникне питання чому Хохли змогли і в хохлів краще ніж в нас ? Якщо в Україні буде краще ніж в РФ це викличе невдоволення росіян владою і тоді вже геями ( від яких їх рятує Цар батюшка) росіян не налякаєш
бо як казав мій знайомий із РФ "краще я буду жити в глухому лісі ніж побачу двох п_і_д_арас-ів на вулиці за ручку " ( перекладено) . Тому за таким будь-яким примирення може статися відкрита повномасштабна агресія наступ захоплення , а примирення може бути відволікаючим фактором, ніхто не забрав дві чи вже більше баз по 5000 солдат з купою техніки поряд з кордонами України, ці солдати їздять на навчання , підтягується техніка ... бази активно розвиваються , особовий склад навчається ... Ще раз поки існує РФ благополуччя в Україні бути не може ( РФ у сьогоднішньому форматі) і це не я придумав це сказав один з
За ці вислови людина поплатилася життям ... і зміст його слів ще не до всіх дійшов
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Суб 07 вер, 2019 12:53
Эта , чертова пружина ,уже так быстро начинает сжиматься , что в пору максимально быть внимательным !
Пошел в АШАН и икнул , масло сливочное "вологодское " -49 гривен, кефир -1%"Галычина " 30 гр, Творог 5% Селянський 38 гр .
Хлеб , с семечками , пол буханки (черный , Мама любит) 9, 97
Если пружина развернется , боюсь быть сильно востребованным ......
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