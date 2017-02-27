Додано: Суб 07 вер, 2019 12:50

Долярчик написав: Libo написав: Учитывайте все риски Учитывайте все риски

... а може краще поганий мир, чим...... НЕдобра 5-річна війна?!



... якщо ми ворога не можемо перемогти(а ми таки не можемо, бо ворог завеликий, а західна підтримка замаленька/труслива) - то краще піти на деякі поступки, але ЗУПИНИТИ проливання крові наших людей!!!



... чи ще хочете такого 5 - 10 - 20 років???! ... а може краще поганий мир, чим...... НЕдобра 5-річна війна?!... якщо ми ворога не можемо перемогти(а ми таки не можемо, бо ворог завеликий, а західна підтримка замаленька/труслива) - то краще піти на деякі поступки, але ЗУПИНИТИ проливання крові наших людей!!!... чи ще хочете такого 5 - 10 - 20 років???!

Росія є тільки одна — імперіялістична, і так буде доти, доки російський імперіялізм не буде дощенту розторощений, а російський народ не вилікується з нього через пізнання, що його імперіялізм приносить йому самому найбільше лиха — жертв, терпінь і падіння»

«Коли б, наприклад, Україна державне відірвалась від російської імперії, а Казахстан чи нації Кавказу залишились в складі цієї імперії, то це було б рівнозначним з тим, що суревенність української нації і держави перебуває у величезній небезпеці від московського імперіалізму»... «…боротьба не припиниться аж до повного зреалізування нашої мети, якою є цілковий розрив між Україною і Москвою, відбудова Самостійної Соборної Української Держави, розвалення СССР і побудова самостійних, національних держав у підсоветській Европі й Азії, повний розгром російського імперіялізму та створення навколо Росії, замкненої в її власних кордонах, такої системи держав, щоб вона не могла більш виступати з імперіялістичною агресією»...

миру не будестратегічно владі РФ не вигідно мати на кордоні успішну і квітучу Україну ! чому ? та тому що квітуча Україна буде прикладом для російських громадян , і тоді виникне питання чому Хохли змогли і в хохлів краще ніж в нас ? Якщо в Україні буде краще ніж в РФ це викличе невдоволення росіян владою і тоді вже геями ( від яких їх рятує Цар батюшка) росіян не налякаєшбо як казав мій знайомий із РФ "краще я буду жити в глухому лісі ніж побачу двох п_і_д_арас-ів на вулиці за ручку " ( перекладено) . Тому за таким будь-яким примирення може статися відкрита повномасштабна агресія наступ захоплення , а примирення може бути відволікаючим фактором, ніхто не забрав дві чи вже більше баз по 5000 солдат з купою техніки поряд з кордонами України, ці солдати їздять на навчання , підтягується техніка ... бази активно розвиваються , особовий склад навчається ... Ще раз поки існує РФ благополуччя в Україні бути не може ( РФ у сьогоднішньому форматі) і це не я придумав це сказав один зЗа ці вислови людина поплатилася життям ... і зміст його слів ще не до всіх дійшов