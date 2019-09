Додано: Суб 07 вер, 2019 12:57

Эта , чертова пружина ,уже так быстро начинает сжиматься , что в пору максимально быть внимательным !

Пошел в АШАН и икнул , масло сливочное "вологодское " -49 гривен, кефир -1%"Галычина " 30 гр, Творог 5% Селянський 38 гр .

Хлеб , с семечками , пол буханки (черный , Мама любит) 9, 97





Курс доллара и ценообразование у нас уже давно потеряли друг дружку ....

