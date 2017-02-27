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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 вер, 2019 12:57
... наших - звільнили!!!
- з понеділка курс..... - ні, досить вам всім підказувати!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 07 вер, 2019 12:57
холява написав: knoppixx написав:vovikhan1991
Пружина вечно сжиматься не будет. Настанет время-она стрельнет вгору, а мы курс па 25 будем вспоминать
Эта , чертова пружина ,уже так быстро начинает сжиматься , что в пору максимально быть внимательным !
Пошел в АШАН и икнул , масло сливочное "вологодское " -49 гривен, кефир -1%"Галычина " 30 гр, Творог 5% Селянський 38 гр .
Хлеб , с семечками , пол буханки (черный , Мама любит) 9, 97
Если пружина развернется , боюсь быть сильно востребованным ......
Курс доллара и ценообразование у нас уже давно потеряли друг дружку ....
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Додано: Суб 07 вер, 2019 13:00
Дядюшка Скрудж написав:
Вы всерьез полагаете, что Украина смогла бы противостоять российской армии хотя бы одну неделю? Вспомните, как Германия разгромила Польшу за 17 дней, с Украиной это произошло бы еще быстрее.
Хотілось би почути пояснення до наступних пунктів
1 Чи була армія СРСР сильнішою від армії РФ ?
2 Чи був Афганістан на момент нападу СРСР на нього , сильнішим від України в момент нападу РФ на Україну
3 Чому СРСР змушений був вивести війська з Афганістану так і не отримавши перемоги?
То як-поясните? чому за 17 днів , країну з середньовіковою економікою , керівництво якої було промосковським-армія московії так і не захопила і втративши 20000 солдат-покинула
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 07 вер, 2019 13:16
knoppixx написав:
Таможня стоит и не таможит ничего. В бюджете дыра около 12 ярдов, Нефедова заткнули за пояс, таможня пытается заставить импортеров и перевозчиков платить больше. Ща еще МВФ денег не даст..... Слова Игоря Валерьевича покажутся нам сказкой
Тут ребята ждут что МВФ уже отсчитывает транш на их пирамиду.
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Додано: Суб 07 вер, 2019 13:31
rasmus написав: холява написав: knoppixx написав:vovikhan1991
Пружина вечно сжиматься не будет. Настанет время-она стрельнет вгору, а мы курс па 25 будем вспоминать
Эта , чертова пружина ,уже так быстро начинает сжиматься , что в пору максимально быть внимательным !
Пошел в АШАН и икнул , масло сливочное "вологодское " -49 гривен, кефир -1%"Галычина " 30 гр, Творог 5% Селянський 38 гр .
Хлеб , с семечками , пол буханки (черный , Мама любит) 9, 97
Если пружина развернется , боюсь быть сильно востребованным ......
Курс доллара и ценообразование у нас уже давно потеряли друг дружку ....
Да я это понял очень давно.
Боюсь опять потерять .
Ведь как было ...заказ сделан , предоплата получена , доллар скакнул .
Товар , будьте любезны отдайте по тому курсу , как сделана предоплата.
Ну и на кого положили все риски ?
Так что посижу ка я в долларе (ни кому не нужном ).
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холява
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Додано: Суб 07 вер, 2019 13:34
rasmus написав:
В России не идиоты, им второй Афганистан тоже не нужен.
А вести скрытую войну - тут они мастаки.
Украина получила свой Афганистан на Донбассе.
Еще на заре независимости необходимо было создать Украину, как федеративное государство, тогда никаких конфликтов не было бы. Хотя и сейчас еще не поздно ввести федеративное устройство в Украине, чего добивается Донбасс и этого было бы достаточно для прекращения гражданской войны.
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Дядюшка Скрудж
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Додано: Суб 07 вер, 2019 13:37
Дядюшка Скрудж написав: rasmus написав:
В России не идиоты, им второй Афганистан тоже не нужен.
А вести скрытую войну - тут они мастаки.
Украина получила свой Афганистан на Донбассе.
Еще на заре независимости необходимо было создать Украину, как федеративное государство, тогда никаких конфликтов не было бы. Хотя и сейчас еще не поздно ввести федеративное устройство в Украине, чего добивается Донбасс и этого было бы достаточно для прекращения гражданской войны.
Вам сюда - Політичні дискусії
Там и обсуждайте "прелести" вашей РФии.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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rasmus
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Додано: Суб 07 вер, 2019 13:40
Libo написав: Любопытный написав:
Модераторы есть?
За такие сообщения вечный бан нужно делать. Можно терпеть песни о прекрасном Зе и самой твердой гривне, но это уже открытый сепаратизм.
К сожалению, сейчас у сепаров покровитель на высшем государственном посту и
сам предатель национальных интересов. Следует признать, остроумно Путин подкинул нам этого жидка... Но не беда. Урку прогнали, а уж эту соплю легко разотрем по асфальту.
Со временем выясняется что все меньше и меньше людей голосовало за ПреЗЕ ...©
А какие хвалебные оды пел главный масон ветки еще несколько месяцев назад )))
Мы уже в золотом миллиарде ? Или еще немного подождать?)))
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Додано: Суб 07 вер, 2019 13:44
trololo написав: knoppixx написав:vovikhan1991
Пружина вечно сжиматься не будет. Настанет время-она стрельнет вгору, а мы курс па 25 будем вспоминать
Но предугадать этот момент смогут не только лишь все
смотрите на курс египетского фунта...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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