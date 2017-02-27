RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2000200120022003

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 327
вище 25.65
49%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
72
Всього голосів : 327
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... наших - звільнили!!!
- з понеділка курс..... - ні, досить вам всім підказувати! ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6898
З нами з: 19.10.15
Подякував: 461 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:57

  холява написав:
  knoppixx написав:vovikhan1991

Пружина вечно сжиматься не будет. Настанет время-она стрельнет вгору, а мы курс па 25 будем вспоминать



Эта , чертова пружина ,уже так быстро начинает сжиматься , что в пору максимально быть внимательным !
Пошел в АШАН и икнул , масло сливочное "вологодское " -49 гривен, кефир -1%"Галычина " 30 гр, Творог 5% Селянський 38 гр .
Хлеб , с семечками , пол буханки (черный , Мама любит) 9, 97


Если пружина развернется , боюсь быть сильно востребованным ......


Курс доллара и ценообразование у нас уже давно потеряли друг дружку ....
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1173
З нами з: 23.04.09
Подякував: 133 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 13:00

Давайте про евро писать, иначе я как Ельцин спущю всех в унитаз. :mrgreen:

Зображення
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1092
З нами з: 22.12.16
Подякував: 111 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 13:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Дядюшка Скрудж написав:Вы всерьез полагаете, что Украина смогла бы противостоять российской армии хотя бы одну неделю? Вспомните, как Германия разгромила Польшу за 17 дней, с Украиной это произошло бы еще быстрее.
Хотілось би почути пояснення до наступних пунктів
1 Чи була армія СРСР сильнішою від армії РФ ?
2 Чи був Афганістан на момент нападу СРСР на нього , сильнішим від України в момент нападу РФ на Україну
3 Чому СРСР змушений був вивести війська з Афганістану так і не отримавши перемоги?

То як-поясните? чому за 17 днів , країну з середньовіковою економікою , керівництво якої було промосковським-армія московії так і не захопила і втративши 20000 солдат-покинула
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21335
З нами з: 15.01.09
Подякував: 147 раз.
Подякували: 2130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 13:16

  knoppixx написав:Таможня стоит и не таможит ничего. В бюджете дыра около 12 ярдов, Нефедова заткнули за пояс, таможня пытается заставить импортеров и перевозчиков платить больше. Ща еще МВФ денег не даст..... Слова Игоря Валерьевича покажутся нам сказкой


Тут ребята ждут что МВФ уже отсчитывает транш на их пирамиду.
Бонус к депозиту от минфина с промокодом 2EHKO47
Moneta
 
Повідомлень: 1941
З нами з: 26.06.11
Подякував: 27 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 13:31

  rasmus написав:
  холява написав:
  knoppixx написав:vovikhan1991

Пружина вечно сжиматься не будет. Настанет время-она стрельнет вгору, а мы курс па 25 будем вспоминать



Эта , чертова пружина ,уже так быстро начинает сжиматься , что в пору максимально быть внимательным !
Пошел в АШАН и икнул , масло сливочное "вологодское " -49 гривен, кефир -1%"Галычина " 30 гр, Творог 5% Селянський 38 гр .
Хлеб , с семечками , пол буханки (черный , Мама любит) 9, 97


Если пружина развернется , боюсь быть сильно востребованным ......


Курс доллара и ценообразование у нас уже давно потеряли друг дружку ....


Да я это понял очень давно.
Боюсь опять потерять .
Ведь как было ...заказ сделан , предоплата получена , доллар скакнул .
Товар , будьте любезны отдайте по тому курсу , как сделана предоплата.

Ну и на кого положили все риски ?

Так что посижу ка я в долларе (ни кому не нужном ).
холява
2
 
Повідомлень: 2307
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1935 раз.
Подякували: 1784 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 13:34

  rasmus написав:В России не идиоты, им второй Афганистан тоже не нужен.
А вести скрытую войну - тут они мастаки.

Украина получила свой Афганистан на Донбассе.
Еще на заре независимости необходимо было создать Украину, как федеративное государство, тогда никаких конфликтов не было бы. Хотя и сейчас еще не поздно ввести федеративное устройство в Украине, чего добивается Донбасс и этого было бы достаточно для прекращения гражданской войны.
Дядюшка Скрудж
 
Повідомлень: 175
З нами з: 02.06.18
Подякував: 266 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 13:37

  Дядюшка Скрудж написав:
  rasmus написав:В России не идиоты, им второй Афганистан тоже не нужен.
А вести скрытую войну - тут они мастаки.

Украина получила свой Афганистан на Донбассе.
Еще на заре независимости необходимо было создать Украину, как федеративное государство, тогда никаких конфликтов не было бы. Хотя и сейчас еще не поздно ввести федеративное устройство в Украине, чего добивается Донбасс и этого было бы достаточно для прекращения гражданской войны.


Вам сюда - Політичні дискусії
Там и обсуждайте "прелести" вашей РФии.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1173
З нами з: 23.04.09
Подякував: 133 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 13:40

  Libo написав:
  Любопытный написав:Модераторы есть?
За такие сообщения вечный бан нужно делать. Можно терпеть песни о прекрасном Зе и самой твердой гривне, но это уже открытый сепаратизм.


К сожалению, сейчас у сепаров покровитель на высшем государственном посту и
сам предатель национальных интересов. Следует признать, остроумно Путин подкинул нам этого жидка... Но не беда. Урку прогнали, а уж эту соплю легко разотрем по асфальту.
:lol: :lol: :lol:

Со временем выясняется что все меньше и меньше людей голосовало за ПреЗЕ ...©
:lol:
А какие хвалебные оды пел главный масон ветки еще несколько месяцев назад )))
Мы уже в золотом миллиарде ? Или еще немного подождать?))) :lol:
vvolfovich
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24
З нами з: 05.08.14
Подякував: 230 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 13:44

  trololo написав:
  knoppixx написав:vovikhan1991Пружина вечно сжиматься не будет. Настанет время-она стрельнет вгору, а мы курс па 25 будем вспоминать
Но предугадать этот момент смогут не только лишь все
смотрите на курс египетского фунта...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 984
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2000200120022003
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: rasmus і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1567, 1568, 1569
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15688 1871044
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 вер, 2019 21:06
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 668, 669, 670
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6694 1451810
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 вер, 2019 15:29
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 18, 19, 20
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
190 15723
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 вер, 2019 00:52
Surfer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1693)
07.09.2019 15:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.