Неправда....таможат "аж Гай шумить",.
Или не там таможитесь....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 вер, 2019 14:53
Неправда....таможат "аж Гай шумить",.
Или не там таможитесь....
Додано: Суб 07 вер, 2019 15:08
Додано: Суб 07 вер, 2019 15:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Обмен террористов на заложников.
Додано: Суб 07 вер, 2019 15:27
Свершилось.
Факт государственной измены и предательства президентом государства и народа налицо. Его легитимность в глазах народа анулируется. Отныне он не меньший враг для Украины и украинского народа, чем Путин.
Пора уже вышвыривать нах, пока он не принес нашим детям свой "мир" в русском рабстве.
Вопросы, сомнения у кого-то еще остались?
Додано: Суб 07 вер, 2019 15:28
Он деб.л....на два шага вперед не смотрит...лучше бы ничего не писал...В БАН...
Пару месяцев сдерживался....читая этого бездаря
Додано: Суб 07 вер, 2019 15:38
Прикольно, президент страны приезжает в аэропорт встречать и чествовать дезертиров, растяп, предателей и трусов, которые на поле боя бросили оружие, подняли вверх руки и рус, не стреляй, я сдаюсь …
Такие у него герои.
Но президент ни разу не пришел попрощаться с теми, кто до конца выполнил свой долг и отдал жизнь на поле боя. Президент демонстративно повернулся жёпой на День Независимости к шествию ветеранов, которые также с честью выполнил свой воинский долг.
Такие для него не герои.
Вы точно также как и я прочитали его сигналы обществу или будут уточнения?
Додано: Суб 07 вер, 2019 15:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Суб 07 вер, 2019 15:55
остались.
Вам ,Либо, какое до этого дело? Вы ж а Америке живете!!!
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