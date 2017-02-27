knoppixx написав:Таможня стоит и не таможит ничего. В бюджете дыра около 12 ярдов, Нефедова заткнули за пояс, таможня пытается заставить импортеров и перевозчиков платить больше. Ща еще МВФ денег не даст..... Слова Игоря Валерьевича покажутся нам сказкой
Неправда....таможат "аж Гай шумить",. Или не там таможитесь....
Свершилось. Факт государственной измены и предательства президентом государства и народа налицо. Его легитимность в глазах народа анулируется. Отныне он не меньший враг для Украины и украинского народа, чем Путин. Пора уже вышвыривать нах, пока он не принес нашим детям свой "мир" в русском рабстве. Вопросы, сомнения у кого-то еще остались?
Прикольно, президент страны приезжает в аэропорт встречать и чествовать дезертиров, растяп, предателей и трусов, которые на поле боя бросили оружие, подняли вверх руки и рус, не стреляй, я сдаюсь … Такие у него герои. Но президент ни разу не пришел попрощаться с теми, кто до конца выполнил свой долг и отдал жизнь на поле боя. Президент демонстративно повернулся жёпой на День Независимости к шествию ветеранов, которые также с честью выполнил свой воинский долг. Такие для него не герои. Вы точно также как и я прочитали его сигналы обществу или будут уточнения?
Libo написав:Свершилось. Факт государственной измены и предательства президентом государства и народа налицо. Его легитимность в глазах народа анулируется. Отныне он не меньший враг для Украины и украинского народа, чем Путин. Пора уже вышвыривать нах, пока он не принес нашим детям свой "мир" в русском рабстве. Вопросы, сомнения у кого-то еще остались?
остались. Вам ,Либо, какое до этого дело? Вы ж а Америке живете!!!
Libo написав:Свершилось. Факт государственной измены и предательства президентом государства и народа налицо. Его легитимность в глазах народа анулируется. Отныне он не меньший враг для Украины и украинского народа, чем Путин. Пора уже вышвыривать нах, пока он не принес нашим детям свой "мир" в русском рабстве. Вопросы, сомнения у кого-то еще остались?
остались. Вам ,Либо, какое до этого дело? Вы ж а Америке живете!!!
Ну забыл боец диванного фронта легенду - с кем не бывает?)))