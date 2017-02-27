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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 20022003200420052006 ... 2008>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 328
вище 25.65
48%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
73
Всього голосів : 328
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 14:53

  knoppixx написав:Таможня стоит и не таможит ничего. В бюджете дыра около 12 ярдов, Нефедова заткнули за пояс, таможня пытается заставить импортеров и перевозчиков платить больше. Ща еще МВФ денег не даст..... Слова Игоря Валерьевича покажутся нам сказкой



Неправда....таможат "аж Гай шумить",.
Или не там таможитесь.... :D
komant733
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 15:08

  Долярчик написав:... а що то всі вишиватники притихли, коли наших полонених випустили?

... щось пєця-пістун не міг за пів року цього зробити!
- а Зе - НЕобіцяв, а просто взяв і ЗРОБИВ!!!

Ты или точно идиот, или ошибся форумом.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 15:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Обмен террористов на заложников.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 15:27

Свершилось. :!:
Факт государственной измены и предательства президентом государства и народа налицо. Его легитимность в глазах народа анулируется. Отныне он не меньший враг для Украины и украинского народа, чем Путин. :idea:
Пора уже вышвыривать нах, пока он не принес нашим детям свой "мир" в русском рабстве.
Вопросы, сомнения у кого-то еще остались? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 15:28

  Vint написав:
  Долярчик написав:... а що то всі вишиватники притихли, коли наших полонених випустили?

... щось пєця-пістун не міг за пів року цього зробити!
- а Зе - НЕобіцяв, а просто взяв і ЗРОБИВ!!!

Ты или точно идиот, или ошибся форумом.

Он деб.л....на два шага вперед не смотрит...лучше бы ничего не писал...В БАН...
Пару месяцев сдерживался....читая этого бездаря
komant733
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 15:38

Прикольно, президент страны приезжает в аэропорт встречать и чествовать дезертиров, растяп, предателей и трусов, которые на поле боя бросили оружие, подняли вверх руки и рус, не стреляй, я сдаюсь …
Такие у него герои.
Но президент ни разу не пришел попрощаться с теми, кто до конца выполнил свой долг и отдал жизнь на поле боя. Президент демонстративно повернулся жёпой на День Независимости к шествию ветеранов, которые также с честью выполнил свой воинский долг.
Такие для него не герои.
Вы точно также как и я прочитали его сигналы обществу или будут уточнения?

:roll: :roll: :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 15:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  komant733 написав:Неправда....таможат "аж Гай шумить",.
Или не там таможитесь

ЗЕ митниця:

Зображення
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 15:55

  Libo написав:Свершилось. :!:
Факт государственной измены и предательства президентом государства и народа налицо. Его легитимность в глазах народа анулируется. Отныне он не меньший враг для Украины и украинского народа, чем Путин. :idea:
Пора уже вышвыривать нах, пока он не принес нашим детям свой "мир" в русском рабстве.
Вопросы, сомнения у кого-то еще остались? :roll:

остались.
Вам ,Либо, какое до этого дело? Вы ж а Америке живете!!!
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 16:05

Обмен до конца ещё не завершен. Ещё нужно на сало выменять наши 2 катера и буксир. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 16:06

  dima_beleb написав:
  Libo написав:Свершилось. :!:
Факт государственной измены и предательства президентом государства и народа налицо. Его легитимность в глазах народа анулируется. Отныне он не меньший враг для Украины и украинского народа, чем Путин. :idea:
Пора уже вышвыривать нах, пока он не принес нашим детям свой "мир" в русском рабстве.
Вопросы, сомнения у кого-то еще остались? :roll:

остались.
Вам ,Либо, какое до этого дело? Вы ж а Америке живете!!!

Ну забыл боец диванного фронта легенду - с кем не бывает?)))
antey1969
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  #<1 ... 20022003200420052006 ... 2008>
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