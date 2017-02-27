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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 вер, 2019 16:15
antey1969 написав: dima_beleb написав: Libo написав:
Свершилось.
Факт государственной измены и предательства президентом государства и народа налицо. Его легитимность в глазах народа анулируется. Отныне он не меньший враг для Украины и украинского народа, чем Путин.
Пора уже вышвыривать нах, пока он не принес нашим детям свой "мир" в русском рабстве.
Вопросы, сомнения у кого-то еще остались?
остались.
Вам ,Либо, какое до этого дело? Вы ж а Америке живете!!!
Ну забыл боец диванного фронта легенду - с кем не бывает?)))
У человека Майдан головного мозга.
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Додано: Суб 07 вер, 2019 16:15
dima_beleb написав:
Вам ,Либо, какое до этого дело? Вы ж а Америке живете!!!
Душою то с вами … всегда ...
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Додано: Суб 07 вер, 2019 16:31
«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)
Долярчик написав: VASH написав: Долярчик написав:VASH
- чого не в окопі?
- інвалідність головного мозку?
Да нет, идиот. Я уже свое отвоевал - инвалид войны 2 группы (пожизненно).
... я ж кажу, що в тебе інвалідність головного мозку!
- а групу можна купити на раз-два!
- ти ж її зробив/купив, щоб пенсію більшу мати!
- патріотичненько
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Василь-Рівне
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Додано: Суб 07 вер, 2019 16:38
справедливость - это самый большой миф. Так как у каждого человека на Земле свое виденье справедливости. И эти виденья зачастую противоположны у разных люде.
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dima_beleb
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Додано: Суб 07 вер, 2019 16:40
Либо, Вы уже там в Америке схрон выкопали ?
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Додано: Суб 07 вер, 2019 16:40
Василь-Рівне написав:
[quote="4741642:
- чого не в окопі?
- інвалідність головного мозку?
Да нет, идиот. Я уже свое отвоевал - инвалид войны 2 группы (пожизненно).[/quote]
... я ж кажу, що в тебе інвалідність головного мозку!
- а групу можна купити на раз-два!
- ти ж її зробив/купив, щоб пенсію більшу мати!
- патріотичненько
[/quote]«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)
[/quote]
===
... такі, як рівненські сторожа складів портянок!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 07 вер, 2019 16:42
... ще раз кажу - якщо у нас так все погано вже є, чи скоро буде - то в чім проблема?
- чумуйдани спакували і нах з країни!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Суб 07 вер, 2019 16:53
За последнюю фразу, высказанную публично, Вы в Америке могли бы получить весьма невиртуальный срок или аннуляцию визы и пинок под мягкое место за пределы Штатов
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antey1969
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Додано: Суб 07 вер, 2019 16:57
antey1969 написав:
За последнюю фразу, высказанную публично, Вы в Америке могли бы получить весьма невиртуальный срок или аннуляцию визы и пинок под мягкое место за пределы Штатов
так может поступим ,как настоящие американцы поступают в таких случаях! стуканем на Либо в ФБР и в Мигрейшен
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dima_beleb
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