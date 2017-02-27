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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 20032004200520062007>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 328
вище 25.65
48%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
73
Всього голосів : 328
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 16:15

  antey1969 написав:
  dima_beleb написав:
  Libo написав:Свершилось. :!:
Факт государственной измены и предательства президентом государства и народа налицо. Его легитимность в глазах народа анулируется. Отныне он не меньший враг для Украины и украинского народа, чем Путин. :idea:
Пора уже вышвыривать нах, пока он не принес нашим детям свой "мир" в русском рабстве.
Вопросы, сомнения у кого-то еще остались? :roll:

остались.
Вам ,Либо, какое до этого дело? Вы ж а Америке живете!!!

Ну забыл боец диванного фронта легенду - с кем не бывает?)))

У человека Майдан головного мозга. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 16:15

  dima_beleb написав: Вам ,Либо, какое до этого дело? Вы ж а Америке живете!!!


Душою то с вами … всегда ... :oops:

Libo
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 16:20

  andrein написав: У человека Майдан головного мозга. :)


Я за Украину. За справедливость. За смерь москалям. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 16:31

  Долярчик написав:
  VASH написав:
  Долярчик написав:VASH
- чого не в окопі?
- інвалідність головного мозку? :lol:


Да нет, идиот. Я уже свое отвоевал - инвалид войны 2 группы (пожизненно).

... я ж кажу, що в тебе інвалідність головного мозку!
- а групу можна купити на раз-два!
- ти ж її зробив/купив, щоб пенсію більшу мати!
- патріотичненько :lol:

«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 16:38

  Libo написав:
  andrein написав: У человека Майдан головного мозга. :)


Я за Украину. За справедливость. За смерь москалям. :?

справедливость - это самый большой миф. Так как у каждого человека на Земле свое виденье справедливости. И эти виденья зачастую противоположны у разных люде.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 16:40

  Libo написав:
  andrein написав: У человека Майдан головного мозга. :)


Я за Украину. За справедливость. За смерь москалям. :?

Либо, Вы уже там в Америке схрон выкопали ? :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 16:40

  Василь-Рівне написав:[quote="4741642:
- чого не в окопі?
- інвалідність головного мозку? :lol:


Да нет, идиот. Я уже свое отвоевал - инвалид войны 2 группы (пожизненно).[/quote]
... я ж кажу, що в тебе інвалідність головного мозку!
- а групу можна купити на раз-два!
- ти ж її зробив/купив, щоб пенсію більшу мати!
- патріотичненько :lol:[/quote]
«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)[/quote]
===
... такі, як рівненські сторожа складів портянок! :mrgreen: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Re: Валютный рынок в контексте ДС

... ще раз кажу - якщо у нас так все погано вже є, чи скоро буде - то в чім проблема?
- чумуйдани спакували і нах з країни!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 16:53

  Libo написав:
  andrein написав: У человека Майдан головного мозга. :)


Я за Украину. За справедливость. За смерть москалям. :?

За последнюю фразу, высказанную публично, Вы в Америке могли бы получить весьма невиртуальный срок или аннуляцию визы и пинок под мягкое место за пределы Штатов
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 16:57

  antey1969 написав:
  Libo написав:
  andrein написав: У человека Майдан головного мозга. :)


Я за Украину. За справедливость. За смерть москалям. :?

За последнюю фразу, высказанную публично, Вы в Америке могли бы получить весьма невиртуальный срок или аннуляцию визы и пинок под мягкое место за пределы Штатов

так может поступим ,как настоящие американцы поступают в таких случаях! стуканем на Либо в ФБР и в Мигрейшен :D
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