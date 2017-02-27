|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 вер, 2019 16:58
Долярчик
займись собой, математику подтяни. книжки почитай. любые. помогает расширять кругозор. пойди поработай в нормальной компании, это поможет твою самодеятельность перевести на другой уровень. борись с собой, развивайся.
и все это делай молча
-
Reserve
-
-
- Повідомлень: 23
- З нами з: 30.09.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 07 вер, 2019 17:02
Капитан полностью прав. Как бы там ни было - морячки это трусы, которые нарушили устав и присягу. Освободили - ну и фиг с ними. Уволить по тихому, можно без трибунала. Но для чего торжественно встречать? Как это поможет поднять боевой дух у настоящих героев, которые не бросили оружие и продолжают честно выполнять свой долг?
-
ryabchenko2
-
-
- Повідомлень: 126
- З нами з: 02.04.13
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 07 вер, 2019 17:11
Не моє - автор Рагим Джафаров
– Хорошо. – директор кивнул, потом посмотрел на дальний конец стола. – А теперь я хочу послушать финансовго эксперта Вкладчик 1234.
– Да, шэф? – эксперт поднялся со своего стула и неловко поправил галстук.
– Вы возглавляете отдел аналитики файненс.юей?
– Да шэф.
– Не надо мне дакать! – директор вдруг взбесился и ударил кулаком по столу. – Что за дерьмо вы написали в последней сводке?! Что происходит?! Мне нужны были прогнозы по гривна-доллар и влиянию торговой войны Китая с С.Ш.А. на финансовую стабильность в Украине! Что за ерунду вы мне прислали?! Это какое-то гадание, а не прогноз!
– Шэф, но... – Вкладчик 1234 откашлялся. – Вы сами сократили бюджет нашего подразделения почти в десять раз... Фактически, в отделе остались только я и Долярчик.
– Два человека?! – удивился директор. – Но последние три месяца вы прекрасно справлялись! И не жаловались... А теперь вдруг перестали?!
Все присутствующие на совещании посмотрели на Вкладчика 1234.
– Честно говоря... Мы отдали аналитику на форум «Валютный рынок в контексте ДС...
Повисла тишина.
– Аналитику finance.ua делал какай-то шабаш форумчан? – оторопело озвучил директор.
– Да шэф, в свое оправдание могу сказать, что исполнителей было очень много, каждый выполнял свою часть работы и не знал заказчика... Эдакий краудсорсинг...
– Твою мать... – директор взялся за голову. – Вкладчик 1234, да вы... вы либо предатель, либо идиот вместе с идиотом Долярчиком
– Вас нужно вышвырнуть, кстати, бесплатно!
Я сэкономил кучу денег для файненс юэй! – уже не скрывая дрожи в голосе оправдывался Вкладчик 1234.
– Это как? – не понял директор.
– Ну я писал в фейсбуке, мол что вы думаете по ОВГЗ? Потом перелогинивался и писал, мол С.Ш.А. победит в торговой войне, как думаете? Опять перелогинивался и писал третий вопрос о гривна - доллар... а потом читал комментарии... Приходили всякие эксперты, доказывали, демонстрировали данные, выкладки, обосновывали теории...
Все присутствующие удивленно смотрели на Вкладчик 1234.
– То есть аналитика для файненс юэй, та самая, на которую мы опирались проводя сложнейшие операции – это компиляция мнений диванных экспертов? – почти шепотом уточнил директор.
– Да, шэф... Но это ведь работало! Согласитесь! Помните аналитику по ЗЕ команде? Или данные по торговле унитазами на львовском базаре? Геополитические выкладки по котлованах недостроев Львова?
– Допустим. Это и вправду были прекрасные отчеты. Но в чем тогда проблема? Почему ваша система дала сбой?
– Первое сентября шэф...
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в Суб 07 вер, 2019 17:14, всього редагувалось 4 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 5153
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 4952 раз.
- Подякували: 2211 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 07 вер, 2019 17:11
Ребята, докладываю про трагизм ситуации, который вы в силу своей неосведомленности не осознаете ...
Всё плохо. Очень плохо. Зеленый клоун вас сильно подставил. Так сильно, что аукнется вашим детям и внукам.
Итак, по порядку.
Я уже писал, что за год до выборов у Трампа ситуация аховая. У него остается только один шанс - встряхнуть мир и переформатировать его так, чтоб у всех отвисла челюсть. Для этого, как говорил Ульянов, надо найти слабое звено и вытянуть за него всю цепочку.
Слабое звено сейчас для него во всем миропорядке это Путин, который ради своего сохранения готов пойти на все. И вот Трамп пытается пригласить его к диалогу на G7. Европа его бурно поддерживает в силу своих собственных шкурных интересов.
Но!
Вышла неувязочка в силу собственной красной линии - наши моряки.
Тут же госдеп начинает неимоверное давление на Зеленого договориться и лечь под Путина. Макрон встречается с Путиным и обещает ему простить всё, но только после освобождения наших моряков. Типа, отдаем тебе Зеленого, выкручивай его и делай с ним, что хочешь, но отпусти моряков.
И в течение нескольких дней случилось невероятное - удалось положить под Путина Зеленого и изнасиловать всю Украину!
Всё. Теперь вашу судьбу и судьбу ваших детей будут решать Трамп, Путин, Меркель и Макрон.
Почитайте новости, сегодня, услышав об обмене, фрау от радости обосцала кипятком все кусты в резиденции канцлера.
Мир рукоплещет предательству собственной страны и народа вашим президентом Зеленским.
Потрясающе. Невообразимо. Такого давно уже не было.
Смею предположить, что сегодня в Кремле сильно бухают шампанское.
Очень просто и легко вошли между булок вашему зеленому шибздику. А вместе с ним и всем вам.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 7327
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 314 раз.
- Подякували: 3664 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 07 вер, 2019 17:11
ryabchenko2 написав:
Капитан полностью прав. Как бы там ни было - морячки это трусы, которые нарушили устав и присягу.
А можете конкретизировать, что же именно они нарушили в уставе и присяге ?
И правильно ли я вас понял, что по вашему, они должны были погибнуть в неравном бою против вооруженных кораблей пограничников рашки ?
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 93
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 07 вер, 2019 17:18
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 7327
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 314 раз.
- Подякували: 3664 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 07 вер, 2019 17:19
Kalgan
Они должны были выполнить свой воинский долг, присягу и подписанный контракт - защищать территорию Украину. А не сдаться без единого выстрела. Напомню - там были контрактники, которые сознательно пошли на военную службу на 3-4 году войны. Почему, ***, мобилизированные солдаты, часто без военного опыта, должны были гибнуть в боях с настоящими противниками? А кадровые солдаты поднять руки и удивленно спрашивать "вы что - нас же могли убить, если бы мы сделали ту работу, на которую мы сознательно пошли".
P.S. Текст присяги в открытом доступе. Они нарушили ее всю. Пунктов в ней нет.
-
ryabchenko2
-
-
- Повідомлень: 126
- З нами з: 02.04.13
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 07 вер, 2019 17:23
ryabchenko2 написав:Kalgan
Они должны были выполнить свой воинский долг, присягу и подписанный контракт - защищать территорию Украину.
в том то все и дело, что Крым - это территория Украины только в мире Украины.
-
dima_beleb
-
-
- Повідомлень: 310
- З нами з: 11.10.18
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 07 вер, 2019 17:23
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 7327
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 314 раз.
- Подякували: 3664 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 07 вер, 2019 17:24
Долярчик написав:
... пздц, як тут всі хочуть крові!
- головне, що самі з дивану пишуть, а не з окопів!
- воювалки хренові!
На полит. ветке я несколько раз задавал вопрос, кто из "патриотов" готов взять в руки автомат и пойти воевать и почему они до сих пор не на фронте. Никто так и не ответил.
Зато Libo
за хорошие деньги исполняет "интернациональный долг". Вообще-то, типично советский термин, а Libo
вроде как ярый противник Советов.
А на пост budivelnik
"а (viewtopic.php?p=4741257#p4741257
) как по сигналу слетелись с + почти все "патриоты" и диванные вояки.
Но вот интересно, почему полит. посты удаляют только у тех, кто выступает за мир, а посты воинствующих "диванных бойцов" и антисемитские посты "исполняющих интернациональный долг" спокойно висят?
Может, конечно,их завтра или послезавтра удалят, но опять же таки никого не накажут.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 13974
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4250 раз.
- Подякували: 3946 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
2
2
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15688
|1871140
|
П'ят 06 вер, 2019 21:06
osafly
|
|6694
|1451846
|
Чет 05 вер, 2019 15:29
ЛОБ
|
|190
|15747
|
|