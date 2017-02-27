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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2004200520062007>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 328
вище 25.65
48%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
73
Всього голосів : 328
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 16:58

Долярчик
займись собой, математику подтяни. книжки почитай. любые. помогает расширять кругозор. пойди поработай в нормальной компании, это поможет твою самодеятельность перевести на другой уровень. борись с собой, развивайся.

и все это делай молча
Reserve
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:02

Капитан полностью прав. Как бы там ни было - морячки это трусы, которые нарушили устав и присягу. Освободили - ну и фиг с ними. Уволить по тихому, можно без трибунала. Но для чего торжественно встречать? Как это поможет поднять боевой дух у настоящих героев, которые не бросили оружие и продолжают честно выполнять свой долг?
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:11

Не моє - автор Рагим Джафаров

– Хорошо. – директор кивнул, потом посмотрел на дальний конец стола. – А теперь я хочу послушать финансовго эксперта Вкладчик 1234.
– Да, шэф? – эксперт поднялся со своего стула и неловко поправил галстук.
– Вы возглавляете отдел аналитики файненс.юей?
– Да шэф.
– Не надо мне дакать! – директор вдруг взбесился и ударил кулаком по столу. – Что за дерьмо вы написали в последней сводке?! Что происходит?! Мне нужны были прогнозы по гривна-доллар и влиянию торговой войны Китая с С.Ш.А. на финансовую стабильность в Украине! Что за ерунду вы мне прислали?! Это какое-то гадание, а не прогноз!
– Шэф, но... – Вкладчик 1234 откашлялся. – Вы сами сократили бюджет нашего подразделения почти в десять раз... Фактически, в отделе остались только я и Долярчик.
– Два человека?! – удивился директор. – Но последние три месяца вы прекрасно справлялись! И не жаловались... А теперь вдруг перестали?!

Все присутствующие на совещании посмотрели на Вкладчика 1234.

– Честно говоря... Мы отдали аналитику на форум «Валютный рынок в контексте ДС...

Повисла тишина.

– Аналитику finance.ua делал какай-то шабаш форумчан? – оторопело озвучил директор.
– Да шэф, в свое оправдание могу сказать, что исполнителей было очень много, каждый выполнял свою часть работы и не знал заказчика... Эдакий краудсорсинг...
– Твою мать... – директор взялся за голову. – Вкладчик 1234, да вы... вы либо предатель, либо идиот вместе с идиотом Долярчиком
– Вас нужно вышвырнуть, кстати, бесплатно!
Я сэкономил кучу денег для файненс юэй! – уже не скрывая дрожи в голосе оправдывался Вкладчик 1234.
– Это как? – не понял директор.
– Ну я писал в фейсбуке, мол что вы думаете по ОВГЗ? Потом перелогинивался и писал, мол С.Ш.А. победит в торговой войне, как думаете? Опять перелогинивался и писал третий вопрос о гривна - доллар... а потом читал комментарии... Приходили всякие эксперты, доказывали, демонстрировали данные, выкладки, обосновывали теории...

Все присутствующие удивленно смотрели на Вкладчик 1234.

– То есть аналитика для файненс юэй, та самая, на которую мы опирались проводя сложнейшие операции – это компиляция мнений диванных экспертов? – почти шепотом уточнил директор.
– Да, шэф... Но это ведь работало! Согласитесь! Помните аналитику по ЗЕ команде? Или данные по торговле унитазами на львовском базаре? Геополитические выкладки по котлованах недостроев Львова?
– Допустим. Это и вправду были прекрасные отчеты. Но в чем тогда проблема? Почему ваша система дала сбой?
– Первое сентября шэф...
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 07 вер, 2019 17:14, всього редагувалось 4 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:11

Ребята, докладываю про трагизм ситуации, который вы в силу своей неосведомленности не осознаете ...
Всё плохо. Очень плохо. Зеленый клоун вас сильно подставил. Так сильно, что аукнется вашим детям и внукам.
Итак, по порядку.
Я уже писал, что за год до выборов у Трампа ситуация аховая. У него остается только один шанс - встряхнуть мир и переформатировать его так, чтоб у всех отвисла челюсть. Для этого, как говорил Ульянов, надо найти слабое звено и вытянуть за него всю цепочку.
Слабое звено сейчас для него во всем миропорядке это Путин, который ради своего сохранения готов пойти на все. И вот Трамп пытается пригласить его к диалогу на G7. Европа его бурно поддерживает в силу своих собственных шкурных интересов.
Но!
Вышла неувязочка в силу собственной красной линии - наши моряки.
Тут же госдеп начинает неимоверное давление на Зеленого договориться и лечь под Путина. Макрон встречается с Путиным и обещает ему простить всё, но только после освобождения наших моряков. Типа, отдаем тебе Зеленого, выкручивай его и делай с ним, что хочешь, но отпусти моряков.
И в течение нескольких дней случилось невероятное - удалось положить под Путина Зеленого и изнасиловать всю Украину!
Всё. Теперь вашу судьбу и судьбу ваших детей будут решать Трамп, Путин, Меркель и Макрон.
Почитайте новости, сегодня, услышав об обмене, фрау от радости обосцала кипятком все кусты в резиденции канцлера.
Мир рукоплещет предательству собственной страны и народа вашим президентом Зеленским.
Потрясающе. Невообразимо. Такого давно уже не было.
Смею предположить, что сегодня в Кремле сильно бухают шампанское.
Очень просто и легко вошли между булок вашему зеленому шибздику. А вместе с ним и всем вам.

8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:11

  ryabchenko2 написав:Капитан полностью прав. Как бы там ни было - морячки это трусы, которые нарушили устав и присягу.

А можете конкретизировать, что же именно они нарушили в уставе и присяге ?

И правильно ли я вас понял, что по вашему, они должны были погибнуть в неравном бою против вооруженных кораблей пограничников рашки ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:18

  antey1969 написав:
  Libo написав:
  andrein написав: У человека Майдан головного мозга. :)


Я за Украину. За справедливость. За смерть москалям. :?

За последнюю фразу, высказанную публично, Вы в Америке могли бы получить весьма невиртуальный срок или аннуляцию визы и пинок под мягкое место за пределы Штатов


Чертыло, ты только из своей клуни не подсказывай американцам, что им делать и не распространяй действие поросячих норм права своего свинарника по имени Россия на США.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:19

Kalgan

Они должны были выполнить свой воинский долг, присягу и подписанный контракт - защищать территорию Украину. А не сдаться без единого выстрела. Напомню - там были контрактники, которые сознательно пошли на военную службу на 3-4 году войны. Почему, ***, мобилизированные солдаты, часто без военного опыта, должны были гибнуть в боях с настоящими противниками? А кадровые солдаты поднять руки и удивленно спрашивать "вы что - нас же могли убить, если бы мы сделали ту работу, на которую мы сознательно пошли".

P.S. Текст присяги в открытом доступе. Они нарушили ее всю. Пунктов в ней нет.
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:23

  ryabchenko2 написав:Kalgan

Они должны были выполнить свой воинский долг, присягу и подписанный контракт - защищать территорию Украину.

в том то все и дело, что Крым - это территория Украины только в мире Украины.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:23

  dima_beleb написав:так может поступим ,как настоящие американцы поступают в таких случаях! стуканем на Либо в ФБР и в Мигрейшен :D


Давай. И не забудь еще Папе Римскому. Только предупреждаю сразу, все эти инстанции вертели тебя на х. и з.


:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:24

  Долярчик написав:... пздц, як тут всі хочуть крові!
- головне, що самі з дивану пишуть, а не з окопів!
- воювалки хренові!

На полит. ветке я несколько раз задавал вопрос, кто из "патриотов" готов взять в руки автомат и пойти воевать и почему они до сих пор не на фронте. Никто так и не ответил.
Зато Libo за хорошие деньги исполняет "интернациональный долг". Вообще-то, типично советский термин, а Libo вроде как ярый противник Советов. :)
А на пост budivelnik"а (viewtopic.php?p=4741257#p4741257) как по сигналу слетелись с + почти все "патриоты" и диванные вояки.

Но вот интересно, почему полит. посты удаляют только у тех, кто выступает за мир, а посты воинствующих "диванных бойцов" и антисемитские посты "исполняющих интернациональный долг" спокойно висят?
Может, конечно,их завтра или послезавтра удалят, но опять же таки никого не накажут.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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