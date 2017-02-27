Додано: Суб 07 вер, 2019 17:11

Не моє - автор Рагим Джафаров



– Хорошо. – директор кивнул, потом посмотрел на дальний конец стола. – А теперь я хочу послушать финансовго эксперта Вкладчик 1234.

– Да, шэф? – эксперт поднялся со своего стула и неловко поправил галстук.

– Вы возглавляете отдел аналитики файненс.юей?

– Да шэф.

– Не надо мне дакать! – директор вдруг взбесился и ударил кулаком по столу. – Что за дерьмо вы написали в последней сводке?! Что происходит?! Мне нужны были прогнозы по гривна-доллар и влиянию торговой войны Китая с С.Ш.А. на финансовую стабильность в Украине! Что за ерунду вы мне прислали?! Это какое-то гадание, а не прогноз!

– Шэф, но... – Вкладчик 1234 откашлялся. – Вы сами сократили бюджет нашего подразделения почти в десять раз... Фактически, в отделе остались только я и Долярчик.

– Два человека?! – удивился директор. – Но последние три месяца вы прекрасно справлялись! И не жаловались... А теперь вдруг перестали?!



Все присутствующие на совещании посмотрели на Вкладчика 1234.



– Честно говоря... Мы отдали аналитику на форум «Валютный рынок в контексте ДС ...



Повисла тишина.



– Аналитику finance.ua делал какай-то шабаш форумчан? – оторопело озвучил директор.

– Да шэф, в свое оправдание могу сказать, что исполнителей было очень много, каждый выполнял свою часть работы и не знал заказчика... Эдакий краудсорсинг...

– Твою мать... – директор взялся за голову. – Вкладчик 1234, да вы... вы либо предатель, либо идиот вместе с идиотом Долярчиком

– Вас нужно вышвырнуть, кстати, бесплатно!

Я сэкономил кучу денег для файненс юэй! – уже не скрывая дрожи в голосе оправдывался Вкладчик 1234.

– Это как? – не понял директор.

– Ну я писал в фейсбуке, мол что вы думаете по ОВГЗ? Потом перелогинивался и писал, мол С.Ш.А. победит в торговой войне, как думаете? Опять перелогинивался и писал третий вопрос о гривна - доллар... а потом читал комментарии... Приходили всякие эксперты, доказывали, демонстрировали данные, выкладки, обосновывали теории...



Все присутствующие удивленно смотрели на Вкладчик 1234.



– То есть аналитика для файненс юэй, та самая, на которую мы опирались проводя сложнейшие операции – это компиляция мнений диванных экспертов? – почти шепотом уточнил директор.

– Да, шэф... Но это ведь работало! Согласитесь! Помните аналитику по ЗЕ команде? Или данные по торговле унитазами на львовском базаре? Геополитические выкладки по котлованах недостроев Львова?

– Допустим. Это и вправду были прекрасные отчеты. Но в чем тогда проблема? Почему ваша система дала сбой?

– Первое сентября шэф...

Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 07 вер, 2019 17:14, всього редагувалось 4 разів.

Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.