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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 вер, 2019 17:27
я я не сомневаюсь. Но анонимка пойдет в твое досье в АНБ. и будет лежать до поры, до времени. А вот откуда пришла анонимка - я думаю им пофиг.
Востаннє редагувалось dima_beleb
в Суб 07 вер, 2019 17:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 07 вер, 2019 17:27
Kalgan написав: ryabchenko2 написав:
Капитан полностью прав. Как бы там ни было - морячки это трусы, которые нарушили устав и присягу.
А можете конкретизировать, что же именно они нарушили в уставе и присяге ?
И правильно ли я вас понял, что по вашему, они должны были погибнуть в неравном бою против вооруженных кораблей пограничников рашки ?
Присяга и воинские уставы не предусматривают сдачу плен превосходящим силам противника. Они говорят о выполнении долга и приказа, до последнего дыхания.
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Додано: Суб 07 вер, 2019 17:28
dima_beleb написав: ryabchenko2 написав:Kalgan
Они должны были выполнить свой воинский долг, присягу и подписанный контракт - защищать территорию Украину.
в том то все и дело, что Крым - это территория Украины только в мире Украины.
Территория Украины - судно на котором они служат.
Хотя я против того чтоб они гибли в неравном бою.
А Крым НЕ территория Украины только в рашке и твоей голове, во всем мире - это Украина.
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в Суб 07 вер, 2019 17:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 07 вер, 2019 17:30
Libo написав: Kalgan написав: ryabchenko2 написав:
Капитан полностью прав. Как бы там ни было - морячки это трусы, которые нарушили устав и присягу.
А можете конкретизировать, что же именно они нарушили в уставе и присяге ?
И правильно ли я вас понял, что по вашему, они должны были погибнуть в неравном бою против вооруженных кораблей пограничников рашки ?
Присяга и воинские уставы не предусматривают сдачу плен превосходящим силам противника. Они говорят о выполнении долга и приказа, до последнего дыхания.
ты еще про загранотряды расскажи и про комиссаров в пыльных шлемах
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Додано: Суб 07 вер, 2019 17:30
dima_beleb написав:
я я не сомневаюсь. Но анонимка пойдет в твое досье в АНБ. и будет лежать до поры, до времени. А вот откуда пришла анонимка - я думая им пофиг.
Не возражаю. Пиши, анонист.
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Додано: Суб 07 вер, 2019 17:35
ЛАД написав:
Но вот интересно, почему полит. посты удаляют только у тех, кто выступает за мир, а посты воинствующих "диванных бойцов" и антисемитские посты "исполняющих интернациональный долг" спокойно висят?
Может, конечно,их завтра или послезавтра удалят, но опять же таки никого не накажут.
Яка ты нудотина… Как такому девки могли когда-то давать?
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Додано: Суб 07 вер, 2019 17:36
ЛАД написав: Долярчик написав:
... пздц, як тут всі хочуть крові!
- головне, що самі з дивану пишуть, а не з окопів!
- воювалки хренові!
На полит. ветке я несколько раз задавал вопрос, кто из "патриотов" готов взять в руки автомат и пойти воевать и почему они до сих пор не на фронте. Никто так и не ответил.
Зато Libo
за хорошие деньги исполняет "интернациональный долг". Вообще-то, типично советский термин, а Libo
вроде как ярый противник Советов.
А на пост budivelnik
"а (viewtopic.php?p=4741257#p4741257
) как по сигналу слетелись с + почти все "патриоты" и диванные вояки.
Но вот интересно, почему полит. посты удаляют только у тех, кто выступает за мир, а посты воинствующих "диванных бойцов" и антисемитские посты "исполняющих интернациональный долг" спокойно висят?
Может, конечно,их завтра или послезавтра удалят, но опять же таки никого не накажут.
+1!
- вони - тільки по клаві вміють стукати і все...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 07 вер, 2019 17:41
Моряки не обязаны были сражаться, силы неравны - задумка вполне правильная, показать миру, что РФ блокирует Керченский пролив. Вынужденный плен должен быть вознагражден премиями.
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Додано: Суб 07 вер, 2019 17:41
Libo написав: Kalgan написав: ryabchenko2 написав:
Капитан полностью прав. Как бы там ни было - морячки это трусы, которые нарушили устав и присягу.
А можете конкретизировать, что же именно они нарушили в уставе и присяге ?
И правильно ли я вас понял, что по вашему, они должны были погибнуть в неравном бою против вооруженных кораблей пограничников рашки ?
Присяга и воинские уставы не предусматривают сдачу плен превосходящим силам противника. Они говорят о выполнении долга и приказа, до последнего дыхания.
Прапор, не гони лошадей, ни в одной вменяемой армии мира, солдат окруженный 10 противниками не будет оказывать сопротивление, тем более если солдат уверен, что после пленения он останется жив, и Родина сделает всё, чтобы его освободить.
Смотрю здесь столько неожиданных поклонников маршала Жукова появилось, который считал солдат за мясо.
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