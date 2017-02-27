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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2004200520062007

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 328
вище 25.65
48%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
73
Всього голосів : 328
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:27

  Libo написав:
  dima_beleb написав:так может поступим ,как настоящие американцы поступают в таких случаях! стуканем на Либо в ФБР и в Мигрейшен :D


Давай. И не забудь еще Папе Римскому. Только предупреждаю сразу, все эти инстанции вертели тебя на х. и з.


:lol: :lol: :lol:

я я не сомневаюсь. Но анонимка пойдет в твое досье в АНБ. и будет лежать до поры, до времени. А вот откуда пришла анонимка - я думаю им пофиг.
Востаннє редагувалось dima_beleb в Суб 07 вер, 2019 17:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:27

  Kalgan написав:
  ryabchenko2 написав:Капитан полностью прав. Как бы там ни было - морячки это трусы, которые нарушили устав и присягу.

А можете конкретизировать, что же именно они нарушили в уставе и присяге ?

И правильно ли я вас понял, что по вашему, они должны были погибнуть в неравном бою против вооруженных кораблей пограничников рашки ?


Присяга и воинские уставы не предусматривают сдачу плен превосходящим силам противника. Они говорят о выполнении долга и приказа, до последнего дыхания. :!:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:28

  dima_beleb написав:
  ryabchenko2 написав:Kalgan

Они должны были выполнить свой воинский долг, присягу и подписанный контракт - защищать территорию Украину.

в том то все и дело, что Крым - это территория Украины только в мире Украины.

Территория Украины - судно на котором они служат.
Хотя я против того чтоб они гибли в неравном бою.
А Крым НЕ территория Украины только в рашке и твоей голове, во всем мире - это Украина.
Востаннє редагувалось komp в Суб 07 вер, 2019 17:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:30

  Libo написав:
  Kalgan написав:
  ryabchenko2 написав:Капитан полностью прав. Как бы там ни было - морячки это трусы, которые нарушили устав и присягу.

А можете конкретизировать, что же именно они нарушили в уставе и присяге ?

И правильно ли я вас понял, что по вашему, они должны были погибнуть в неравном бою против вооруженных кораблей пограничников рашки ?


Присяга и воинские уставы не предусматривают сдачу плен превосходящим силам противника. Они говорят о выполнении долга и приказа, до последнего дыхания. :!:

ты еще про загранотряды расскажи и про комиссаров в пыльных шлемах
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:30

  dima_beleb написав:я я не сомневаюсь. Но анонимка пойдет в твое досье в АНБ. и будет лежать до поры, до времени. А вот откуда пришла анонимка - я думая им пофиг.


Не возражаю. Пиши, анонист. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:35

  ЛАД написав:Но вот интересно, почему полит. посты удаляют только у тех, кто выступает за мир, а посты воинствующих "диванных бойцов" и антисемитские посты "исполняющих интернациональный долг" спокойно висят?
Может, конечно,их завтра или послезавтра удалят, но опять же таки никого не накажут.


Яка ты нудотина… Как такому девки могли когда-то давать? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:36

  ЛАД написав:
  Долярчик написав:... пздц, як тут всі хочуть крові!
- головне, що самі з дивану пишуть, а не з окопів!
- воювалки хренові!

На полит. ветке я несколько раз задавал вопрос, кто из "патриотов" готов взять в руки автомат и пойти воевать и почему они до сих пор не на фронте. Никто так и не ответил.
Зато Libo за хорошие деньги исполняет "интернациональный долг". Вообще-то, типично советский термин, а Libo вроде как ярый противник Советов. :)
А на пост budivelnik"а (viewtopic.php?p=4741257#p4741257) как по сигналу слетелись с + почти все "патриоты" и диванные вояки.

Но вот интересно, почему полит. посты удаляют только у тех, кто выступает за мир, а посты воинствующих "диванных бойцов" и антисемитские посты "исполняющих интернациональный долг" спокойно висят?
Может, конечно,их завтра или послезавтра удалят, но опять же таки никого не накажут.

+1!
- вони - тільки по клаві вміють стукати і все...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Моряки не обязаны были сражаться, силы неравны - задумка вполне правильная, показать миру, что РФ блокирует Керченский пролив. Вынужденный плен должен быть вознагражден премиями.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:41

  Libo написав:
  Kalgan написав:
  ryabchenko2 написав:Капитан полностью прав. Как бы там ни было - морячки это трусы, которые нарушили устав и присягу.

А можете конкретизировать, что же именно они нарушили в уставе и присяге ?

И правильно ли я вас понял, что по вашему, они должны были погибнуть в неравном бою против вооруженных кораблей пограничников рашки ?


Присяга и воинские уставы не предусматривают сдачу плен превосходящим силам противника. Они говорят о выполнении долга и приказа, до последнего дыхания. :!:


Прапор, не гони лошадей, ни в одной вменяемой армии мира, солдат окруженный 10 противниками не будет оказывать сопротивление, тем более если солдат уверен, что после пленения он останется жив, и Родина сделает всё, чтобы его освободить.

Смотрю здесь столько неожиданных поклонников маршала Жукова появилось, который считал солдат за мясо.
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