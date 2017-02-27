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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 200620072008200920102011>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 328
вище 25.65
48%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
73
Всього голосів : 328
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:49

... то коли там долар по 100500 буде?)))))

  budivelnik написав:
  Долярчик написав:
  Libo написав:Учитывайте все риски

... а може краще поганий мир, чим...... НЕдобра 5-річна війна?!
... якщо ми ворога не можемо перемогти(а ми таки не можемо, бо ворог завеликий, а західна підтримка замаленька/труслива) - то краще піти на деякі поступки, але ЗУПИНИТИ проливання крові наших людей!!!
... чи ще хочете такого 5 - 10 - 20 років???!
Я згоден
1 Дозволити Долярчикам виїхати в ОРДЛО і жити по московським законам
2 Дозволити долярчикам відмовитись від безвізу і курсу в ЄС/Нато
3 Дозволити дітям долярчиків служити в російських збройних силах на території сирії чи Чечні
Думаю що Путіну така пропозиція підійде
От тільки росія в особі верховного карлика хоче щоб діти Будівельника служили в російській армії
діти Будівельника відмовились від ЄС/Нато/Безвіз/Томос...
А от тут я проти...

Тому сценка з Хресного батька...
Хресний-а як визначити хто зрадник ?
Той хто перший запропонує помиритись з ворогом-той і зрадник...

...сам стакі умови придумав - сам відмовився :)
- вже багато хто тут квакали, що прийде Зе і долар в космос полетить.....
- а воно он як, Міхалич :lol:
... напевно, вони й плюсують твої вигадки!
- пістуни/тріпачі/балаболи, одним словом, вони разом з тобою і головним пістуном мальдівським інкогніто!
:lol: :lol: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:51

freeze


Солдатам которые погибли в российско украинской войне тоже надо было сдаться чтобы остаться в живых?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:54

  Долярчик написав:... піснуни-інкогніто, ну дайте просту/пряму відповідь:
- чому ви не на війні, а тут повчаєте, що кому робити і як жити?

п. с.
... таке враження, що отих 8%,що голосували за пістуна - основна маса їх тут, на фінанса ю.а. :)

Очень похоже, что так и есть.
Остальных вытеснили модерацией, а этим позволено практически всё, включая махровое ха́мство и оскорбления.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:55

  Ukrainian написав:freeze


Солдатам которые погибли в российско украинской войне тоже надо было сдаться чтобы остаться в живых?


А зачем тогда на передовую на фронт? :roll:
Давайте прямо на зимних квартирах поднимем руки, Путин заходи, бери нас, у тебя ведь военное превосходство над нами ... :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:59

Я свой долг выполнил. Как и строители, трактористы, учителя, водители, кладовщики, шахтёры, рабочие, которые служили со мной, многие из которых оружие впервые взяли в учебке за месяц до того как оказались на передке. Поэтому когда кадровые военные пускают сопли, нас могли убить - противно
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:02

  Ukrainian написав:freeze


Солдатам которые погибли в российско украинской войне тоже надо было сдаться чтобы остаться в живых?


В смерти на поле боя должен быть смысл, иначе это примитивное бессмысленное самоубийство.
24 человека должны были погибнуть ради катера и широкого освещения в СМИ ? Здесь все в здравом уме ?
А так хлопцы достойно держались в тюрьме, никого не предали, из-за них были наложены санкции, противнику был нанесен санкциями ущерб, хлопцы живые и здоровые вернулись для прохождения дальнейшей службы. С чем их и поздравляю, и их родителей и родственников.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:06

  freeze написав:А так хлопцы достойно держались в тюрьме, никого не предали, из-за них были наложены санкции, противнику был нанесен санкциями ущерб, хлопцы живые и здоровые вернулись для прохождения дальнейшей службы. С чем их и поздравляю, и их родителей и родственников.


Вы это... аккуратнее.
Не стоит подсказывать восьмипроцентникам, а то они ещё чуть-чуть и начнут говорить что это и был тайный план Пети - сдать моряков, добиться санкций и вернуть моряков обратно.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:09

  freeze написав:
  Ukrainian написав:freeze


Солдатам которые погибли в российско украинской войне тоже надо было сдаться чтобы остаться в живых?


В смерти на поле боя должен быть смысл, иначе это примитивное бессмысленное самоубийство.
24 человека должны были погибнуть ради катера и широкого освещения в СМИ ? Здесь все в здравом уме ?
А так хлопцы достойно держались в тюрьме, никого не предали, из-за них были наложены санкции, противнику был нанесен санкциями ущерб, хлопцы живые и здоровые вернулись для прохождения дальнейшей службы. С чем их и поздравляю, и их родителей и родственников.

Этих моряков по решению трибунала кремль бы и так вернул рано или поздно иначе санкции
А так Украине пришлось вернуть России преступников и возможно свидетелей по делу сбитого боинга и обстрелах мирных жителей
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:10

  Zebra написав:Моряки не обязаны были сражаться, силы неравны - задумка вполне правильная, показать миру, что РФ блокирует Керченский пролив. Вынужденный плен должен быть вознагражден премиями.

А ещё кто-то под шумок о военном положении слил доллары по 29 и вложился в ОВГЗ. Двойной профит словил.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:13

  freeze написав:Прапор, не гони лошадей, ни в одной вменяемой армии мира, солдат окруженный 10 противниками не будет оказывать сопротивление, тем более если солдат уверен, что после пленения он останется жив, и Родина сделает всё, чтобы его освободить.

Смотрю здесь столько неожиданных поклонников маршала Жукова появилось, который считал солдат за мясо.


Ты, трусливая крыса, мне боевому офицеру это не рассказывай, плиз …
А спроси у своего президента-еврея, как его израильские соотечественники сражалсь при десятикратном превосходстве арабов и не сдавались в плен, а еще и шли в наступление.
И в каких уставах, какой страны написано, что если 10 тебя окружило, то можно сдаваться? А наши киборги об этом не знали, когда умирали?
Тварь позорная. :?

Libo
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