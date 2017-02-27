... а може краще поганий мир, чим...... НЕдобра 5-річна війна?! ... якщо ми ворога не можемо перемогти(а ми таки не можемо, бо ворог завеликий, а західна підтримка замаленька/труслива) - то краще піти на деякі поступки, але ЗУПИНИТИ проливання крові наших людей!!! ... чи ще хочете такого 5 - 10 - 20 років???!
Я згоден 1 Дозволити Долярчикам виїхати в ОРДЛО і жити по московським законам 2 Дозволити долярчикам відмовитись від безвізу і курсу в ЄС/Нато 3 Дозволити дітям долярчиків служити в російських збройних силах на території сирії чи Чечні Думаю що Путіну така пропозиція підійде От тільки росія в особі верховного карлика хоче щоб діти Будівельника служили в російській армії діти Будівельника відмовились від ЄС/Нато/Безвіз/Томос... А от тут я проти...
Тому сценка з Хресного батька... Хресний-а як визначити хто зрадник ? Той хто перший запропонує помиритись з ворогом-той і зрадник...
...сам стакі умови придумав - сам відмовився - вже багато хто тут квакали, що прийде Зе і долар в космос полетить..... - а воно он як, Міхалич ... напевно, вони й плюсують твої вигадки! - пістуни/тріпачі/балаболи, одним словом, вони разом з тобою і головним пістуном мальдівським інкогніто!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Солдатам которые погибли в российско украинской войне тоже надо было сдаться чтобы остаться в живых?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Я свой долг выполнил. Как и строители, трактористы, учителя, водители, кладовщики, шахтёры, рабочие, которые служили со мной, многие из которых оружие впервые взяли в учебке за месяц до того как оказались на передке. Поэтому когда кадровые военные пускают сопли, нас могли убить - противно
Солдатам которые погибли в российско украинской войне тоже надо было сдаться чтобы остаться в живых?
В смерти на поле боя должен быть смысл, иначе это примитивное бессмысленное самоубийство. 24 человека должны были погибнуть ради катера и широкого освещения в СМИ ? Здесь все в здравом уме ? А так хлопцы достойно держались в тюрьме, никого не предали, из-за них были наложены санкции, противнику был нанесен санкциями ущерб, хлопцы живые и здоровые вернулись для прохождения дальнейшей службы. С чем их и поздравляю, и их родителей и родственников.
freeze написав:А так хлопцы достойно держались в тюрьме, никого не предали, из-за них были наложены санкции, противнику был нанесен санкциями ущерб, хлопцы живые и здоровые вернулись для прохождения дальнейшей службы. С чем их и поздравляю, и их родителей и родственников.
Вы это... аккуратнее. Не стоит подсказывать восьмипроцентникам, а то они ещё чуть-чуть и начнут говорить что это и был тайный план Пети - сдать моряков, добиться санкций и вернуть моряков обратно.
Солдатам которые погибли в российско украинской войне тоже надо было сдаться чтобы остаться в живых?
В смерти на поле боя должен быть смысл, иначе это примитивное бессмысленное самоубийство. 24 человека должны были погибнуть ради катера и широкого освещения в СМИ ? Здесь все в здравом уме ? А так хлопцы достойно держались в тюрьме, никого не предали, из-за них были наложены санкции, противнику был нанесен санкциями ущерб, хлопцы живые и здоровые вернулись для прохождения дальнейшей службы. С чем их и поздравляю, и их родителей и родственников.
Этих моряков по решению трибунала кремль бы и так вернул рано или поздно иначе санкции А так Украине пришлось вернуть России преступников и возможно свидетелей по делу сбитого боинга и обстрелах мирных жителей
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
freeze написав:Прапор, не гони лошадей, ни в одной вменяемой армии мира, солдат окруженный 10 противниками не будет оказывать сопротивление, тем более если солдат уверен, что после пленения он останется жив, и Родина сделает всё, чтобы его освободить.
Смотрю здесь столько неожиданных поклонников маршала Жукова появилось, который считал солдат за мясо.
Ты, трусливая крыса, мне боевому офицеру это не рассказывай, плиз … А спроси у своего президента-еврея, как его израильские соотечественники сражалсь при десятикратном превосходстве арабов и не сдавались в плен, а еще и шли в наступление. И в каких уставах, какой страны написано, что если 10 тебя окружило, то можно сдаваться? А наши киборги об этом не знали, когда умирали? Тварь позорная.