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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 20072008200920102011>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 328
вище 25.65
48%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
73
Всього голосів : 328
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:17

  ЛАД написав:
  Долярчик написав:... піснуни-інкогніто, ну дайте просту/пряму відповідь:
- чому ви не на війні, а тут повчаєте, що кому робити і як жити?

п. с.
... таке враження, що отих 8%,що голосували за пістуна - основна маса їх тут, на фінанса ю.а. :)

Очень похоже, что так и есть.
Остальных вытеснили модерацией, а этим позволено практически всё, включая махровое ха́мство и оскорбления.

Долярчик сегодня с утра всех несогласных хренами обкладывает и его не банят. С себя начните
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:17

  Libo написав:Ты, трусливая крыса, мне боевому офицеру это не рассказывай, плиз …


Слушай, военный доктор, присвоивший себе звания разведчика, тебе слово никто не давал.
Ты такой же диванный боец как и тут многие.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:18

Ukrainian
Так там же не только моряки
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:19

  75stasstas75 написав:Ukrainian
Так там же не только моряки

Этих моряков по решению трибунала кремль бы и так вернул рано или поздно иначе санкции
А так Украине пришлось вернуть России преступников и возможно свидетелей по делу сбитого боинга и обстрелах мирных жителей
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:19

  ЛАД написав:Но вот интересно, почему полит. посты удаляют только у тех, кто выступает за мир

Потому что "за мир" - это за обед на российско-украинской границе. За "Украина, нам есть о чем поговорить". Так? Или на каких условиях вы обсуждаете мир?
Посмотрите фильм (на реальных событиях) "Темные времена". Про У.Черчиля . Там звучит эта знаменитая фраза про позор и войну.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:25

Ukrainian
Еще раз, там не только моряки, почитай список, а вернул бы или нет - большой вопрос, плевать путин хотел на все решения судов
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:28

  75stasstas75 написав:Ukrainian
Еще раз, там не только моряки, почитай список, а вернул бы или нет - большой вопрос, плевать путин хотел на все решения судов

Если бы Путин плевал на суды и санкции то не поставил бы на Зеленского с помощью которого планирует их снятие
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:29

ЛАД

Зато Libo за хорошие деньги исполняет "интернациональный долг". Вообще-то, типично советский термин, а Libo вроде как ярый противник Советов. :)


Вообще-то Либо ничего не афишируя занимается помощью армии. Планшет, с которым я летаю, подарил мне он года 3 назад, вместо моего разбитого. Причем я не просил. Предполагаю, это не все,что он делает.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 07 вер, 2019 18:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:29

Теперь о реформах.
Помните много писали как режим Порошенко обложил мелкий бизнес и людей нечеловеческими штрафами.
Подсчитали, что в зарегистрированных молодой командой законопроектах, размер штрафов по разным поводам обычному населению и ФОПам увеличен в среднем в четыре раза.
Заметьте, в четыре раза.
Типа кнута и пряника.
Но кнут в предвыборных баталиях никто не обещал.
Ну, ладно, пусть будет кнут, но про пряник я из уст Зеленского слышал не раз самолично, именно таки говорил про пряник.

Алё, гараж, а где в поданных законопроектах хоть один пряник ??????
Наказать, ужесточить, с ума съехали, имхо.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:34

Ukrainian
Трибунал также постановил вернуть захваченные корабли, посмотрим как путин их вернет
75stasstas75
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