ЛАД написав:
Очень похоже, что так и есть.
Остальных вытеснили модерацией, а этим позволено практически всё, включая махровое ха́мство и оскорбления.
Долярчик сегодня с утра всех несогласных хренами обкладывает и его не банят. С себя начните
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 вер, 2019 18:17
Долярчик сегодня с утра всех несогласных хренами обкладывает и его не банят. С себя начните
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 07 вер, 2019 18:17
Додано: Суб 07 вер, 2019 18:19
Этих моряков по решению трибунала кремль бы и так вернул рано или поздно иначе санкции
А так Украине пришлось вернуть России преступников и возможно свидетелей по делу сбитого боинга и обстрелах мирных жителей
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Суб 07 вер, 2019 18:19
Потому что "за мир" - это за обед на российско-украинской границе. За "Украина, нам есть о чем поговорить". Так? Или на каких условиях вы обсуждаете мир?
Посмотрите фильм (на реальных событиях) "Темные времена". Про У.Черчиля . Там звучит эта знаменитая фраза про позор и войну.
Додано: Суб 07 вер, 2019 18:25
Ukrainian
Еще раз, там не только моряки, почитай список, а вернул бы или нет - большой вопрос, плевать путин хотел на все решения судов
Додано: Суб 07 вер, 2019 18:28
Если бы Путин плевал на суды и санкции то не поставил бы на Зеленского с помощью которого планирует их снятие
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Суб 07 вер, 2019 18:29
ЛАД
Вообще-то Либо ничего не афишируя занимается помощью армии. Планшет, с которым я летаю, подарил мне он года 3 назад, вместо моего разбитого. Причем я не просил. Предполагаю, это не все,что он делает.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 07 вер, 2019 18:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 07 вер, 2019 18:29
Теперь о реформах.
Помните много писали как режим Порошенко обложил мелкий бизнес и людей нечеловеческими штрафами.
Подсчитали, что в зарегистрированных молодой командой законопроектах, размер штрафов по разным поводам обычному населению и ФОПам увеличен в среднем в четыре раза.
Заметьте, в четыре раза.
Типа кнута и пряника.
Но кнут в предвыборных баталиях никто не обещал.
Ну, ладно, пусть будет кнут, но про пряник я из уст Зеленского слышал не раз самолично, именно таки говорил про пряник.
Алё, гараж, а где в поданных законопроектах хоть один пряник ??????
Наказать, ужесточить, с ума съехали, имхо.
Додано: Суб 07 вер, 2019 18:34
Ukrainian
Трибунал также постановил вернуть захваченные корабли, посмотрим как путин их вернет
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