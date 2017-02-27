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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2008200920102011>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 328
вище 25.65
48%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
73
Всього голосів : 328
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:34

  Долярчик написав:
  budivelnik написав:
  Долярчик написав:... а може краще поганий мир, чим...... НЕдобра 5-річна війна?!
... якщо ми ворога не можемо перемогти(а ми таки не можемо, бо ворог завеликий, а західна підтримка замаленька/труслива) - то краще піти на деякі поступки, але ЗУПИНИТИ проливання крові наших людей!!!
... чи ще хочете такого 5 - 10 - 20 років???!
Я згоден
1 Дозволити Долярчикам виїхати в ОРДЛО і жити по московським законам
2 Дозволити долярчикам відмовитись від безвізу і курсу в ЄС/Нато
3 Дозволити дітям долярчиків служити в російських збройних силах на території сирії чи Чечні
Думаю що Путіну така пропозиція підійде
От тільки росія в особі верховного карлика хоче щоб діти Будівельника служили в російській армії
діти Будівельника відмовились від ЄС/Нато/Безвіз/Томос...
А от тут я проти...

Тому сценка з Хресного батька...
Хресний-а як визначити хто зрадник ?
Той хто перший запропонує помиритись з ворогом-той і зрадник...

...сам стакі умови придумав - сам відмовився :)
- вже багато хто тут квакали, що прийде Зе і долар в космос полетить.....
- а воно он як, Міхалич :lol:
... напевно, вони й плюсують твої вигадки!
- пістуни/тріпачі/балаболи, одним словом, вони разом з тобою і головним пістуном мальдівським інкогніто! :lol: :lol: :lol:
Хіба я винуватий що в долярчика в голові вавка замість розуму?
Я ж запропонував йому ідеальний для нього варіант
Розглянемо варіанти
1 Долярчик здаєтья
2 Пуйло робить у Львові ОРДЛО і ціна на житло падає в 3 рази, бо Будівельник з дітьми партизанить...
Тому я й запропонував
а - долярчик сьогодні продає у Львові
б - за виручені кошти купує три в ОРДЛО
в-так як в ОРДЛО мир-то він там мирно і живе...

Зрозумів?
А ти смикаєшся
Слухай що тобі розумні люди кажуть
ПС
Долярчику було погано в Україні порошенка
Будівельник зароби в той час статки
Долярчику стало гірше в країні Зеленського
Будівельник голосуючи проти Зеленського все одно живе добре , а так як платить податків по 20000-25000 в місяць почувається в своєму бізнесі впевненіше ніж долярчик на ринку з своїми 1500 грн єдиного
може проблема не в Порошенкові чи Зеленському
Може проблема в голові долярчиків?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:37

  75stasstas75 написав:Ukrainian
Трибунал также постановил вернуть захваченные корабли, посмотрим как путин их вернет

Он моряков и вернул из-за решения трибунала. А ты подумал что это заслуга комедианта?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:39

  freeze написав:Теперь о реформах.
Помните много писали как режим Порошенко обложил мелкий бизнес и людей нечеловеческими штрафами.
Подсчитали, что в зарегистрированных молодой командой законопроектах, размер штрафов по разным поводам обычному населению и ФОПам увеличен в среднем в четыре раза.
Заметьте, в четыре раза.
Типа кнута и пряника.
Но кнут в предвыборных баталиях никто не обещал.
Ну, ладно, пусть будет кнут, но про пряник я из уст Зеленского слышал не раз самолично, именно таки говорил про пряник.

Алё, гараж, а где в поданных законопроектах хоть один пряник ??????
Наказать, ужесточить, с ума съехали, имхо.
Так це і є пряник....але пряник для тих хто сьогодні платить... а не для тих хто ниє на єдиному
Мені вчора прийшли додаткові платіжки на 500 грн по нерухомості, яку я продав в позаминулому році , а тому в цьому податок на майно я не повинен був платити... але мені легше заплатити 500 грн ніж бігати добиваючись абсолютної справедливості,адже ці гроші все одно підуть в бюджет а з нього моїм батькам на пенсію і моїм дітям в школу....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:40

  freeze написав:Алё, гараж, а где в поданных законопроектах хоть один пряник ??????
Наказать, ужесточить, с ума съехали, имхо.

А я вам говорил. Но кто же слушает "порохобота" :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:45

  Ukrainian написав:
  75stasstas75 написав:Ukrainian
Трибунал также постановил вернуть захваченные корабли, посмотрим как путин их вернет

Он моряков и вернул из-за решения трибунала. А ты подумал что это заслуга комедианта?


Детство прямо.
Ложил московский Вова на тот трибунал.
Освободили потому что он перекашлял с Макроном, французы будут давит на Украину на выполнение минских соглашений, и на возвращение РФ в G7, а Москва для начала соглашается на обмен, плюс несомненно еще какие-то плюшки, которые не афишируется.
Макрону важно показать, что он успешен.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:48

  pesikot написав:
  freeze написав:Алё, гараж, а где в поданных законопроектах хоть один пряник ??????
Наказать, ужесточить, с ума съехали, имхо.

А я вам говорил. Но кто же слушает "порохобота" :)


Здесь признаю вашу правоту.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:49

  freeze написав:
  Ukrainian написав:
  75stasstas75 написав:Ukrainian
Трибунал также постановил вернуть захваченные корабли, посмотрим как путин их вернет

Он моряков и вернул из-за решения трибунала. А ты подумал что это заслуга комедианта?


Детство прямо.
Ложил московский Вова на тот трибунал.
Освободили потому что он перекашлял с Макроном, французы будут давит на Украину на выполнение минских соглашений, и на возвращение РФ в G7, а Москва для начала соглашается на обмен, плюс несомненно еще какие-то плюшки, которые не афишируется.
Макрону важно показать, что он успешен.

Вова блефует когда говорит что ложил на трибунал, санкции и членство в большой семерке
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:52

  budivelnik написав:Мені вчора прийшли додаткові платіжки на 500 грн по нерухомості, яку я продав в позаминулому році , а тому в цьому податок на майно я не повинен був платити... але мені легше заплатити 500 грн ніж бігати добиваючись абсолютної справедливості,адже ці гроші все одно підуть в бюджет а з нього моїм батькам на пенсію і моїм дітям в школу....


Так молодая команда в лице Гетманцева уже заявляла, что налог на недвижимость надо переработать. С логики её действий ясно-понятно, что не в сторону уменьшения.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:55

Ukrainian
Ты читать умеешь ? там не только моряки, перечитай список, по решению трибунала еще и корабли вернуть надо, он их не вернул, следовательно плевать ему на решение трибунала.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

pesikot написав:
  ЛАД написав:
  Долярчик написав:... піснуни-інкогніто, ну дайте просту/пряму відповідь:
- чому ви не на війні, а тут повчаєте, що кому робити і як жити?

п. с.
... таке враження, що отих 8%,що голосували за пістуна - основна маса їх тут, на фінанса ю.а. :)

Очень похоже, что так и есть.
Остальных вытеснили модерацией, а этим позволено практически всё, включая махровое ха́мство и оскорбления.

Долярчик сегодня с утра всех несогласных хренами обкладывает и его не банят. С себя начните
У меня долярчик в бане с самого начала его писанины на форуме. Причина проста, мне не понравилась подача и состав.

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