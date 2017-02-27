Долярчик написав:... а може краще поганий мир, чим...... НЕдобра 5-річна війна?! ... якщо ми ворога не можемо перемогти(а ми таки не можемо, бо ворог завеликий, а західна підтримка замаленька/труслива) - то краще піти на деякі поступки, але ЗУПИНИТИ проливання крові наших людей!!! ... чи ще хочете такого 5 - 10 - 20 років???!
Я згоден 1 Дозволити Долярчикам виїхати в ОРДЛО і жити по московським законам 2 Дозволити долярчикам відмовитись від безвізу і курсу в ЄС/Нато 3 Дозволити дітям долярчиків служити в російських збройних силах на території сирії чи Чечні Думаю що Путіну така пропозиція підійде От тільки росія в особі верховного карлика хоче щоб діти Будівельника служили в російській армії діти Будівельника відмовились від ЄС/Нато/Безвіз/Томос... А от тут я проти...
Тому сценка з Хресного батька... Хресний-а як визначити хто зрадник ? Той хто перший запропонує помиритись з ворогом-той і зрадник...
...сам стакі умови придумав - сам відмовився - вже багато хто тут квакали, що прийде Зе і долар в космос полетить..... - а воно он як, Міхалич ... напевно, вони й плюсують твої вигадки! - пістуни/тріпачі/балаболи, одним словом, вони разом з тобою і головним пістуном мальдівським інкогніто!
Хіба я винуватий що в долярчика в голові вавка замість розуму? Я ж запропонував йому ідеальний для нього варіант Розглянемо варіанти 1 Долярчик здаєтья 2 Пуйло робить у Львові ОРДЛО і ціна на житло падає в 3 рази, бо Будівельник з дітьми партизанить... Тому я й запропонував а - долярчик сьогодні продає у Львові б - за виручені кошти купує три в ОРДЛО в-так як в ОРДЛО мир-то він там мирно і живе...
Зрозумів? А ти смикаєшся Слухай що тобі розумні люди кажуть ПС Долярчику було погано в Україні порошенка Будівельник зароби в той час статки Долярчику стало гірше в країні Зеленського Будівельник голосуючи проти Зеленського все одно живе добре , а так як платить податків по 20000-25000 в місяць почувається в своєму бізнесі впевненіше ніж долярчик на ринку з своїми 1500 грн єдиного може проблема не в Порошенкові чи Зеленському Може проблема в голові долярчиків?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
75stasstas75 написав:Ukrainian Трибунал также постановил вернуть захваченные корабли, посмотрим как путин их вернет
Он моряков и вернул из-за решения трибунала. А ты подумал что это заслуга комедианта?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
freeze написав:Теперь о реформах. Помните много писали как режим Порошенко обложил мелкий бизнес и людей нечеловеческими штрафами. Подсчитали, что в зарегистрированных молодой командой законопроектах, размер штрафов по разным поводам обычному населению и ФОПам увеличен в среднем в четыре раза. Заметьте, в четыре раза. Типа кнута и пряника. Но кнут в предвыборных баталиях никто не обещал. Ну, ладно, пусть будет кнут, но про пряник я из уст Зеленского слышал не раз самолично, именно таки говорил про пряник.
Алё, гараж, а где в поданных законопроектах хоть один пряник ?????? Наказать, ужесточить, с ума съехали, имхо.
Так це і є пряник....але пряник для тих хто сьогодні платить... а не для тих хто ниє на єдиному Мені вчора прийшли додаткові платіжки на 500 грн по нерухомості, яку я продав в позаминулому році , а тому в цьому податок на майно я не повинен був платити... але мені легше заплатити 500 грн ніж бігати добиваючись абсолютної справедливості,адже ці гроші все одно підуть в бюджет а з нього моїм батькам на пенсію і моїм дітям в школу....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
75stasstas75 написав:Ukrainian Трибунал также постановил вернуть захваченные корабли, посмотрим как путин их вернет
Он моряков и вернул из-за решения трибунала. А ты подумал что это заслуга комедианта?
Детство прямо. Ложил московский Вова на тот трибунал. Освободили потому что он перекашлял с Макроном, французы будут давит на Украину на выполнение минских соглашений, и на возвращение РФ в G7, а Москва для начала соглашается на обмен, плюс несомненно еще какие-то плюшки, которые не афишируется. Макрону важно показать, что он успешен.
75stasstas75 написав:Ukrainian Трибунал также постановил вернуть захваченные корабли, посмотрим как путин их вернет
Он моряков и вернул из-за решения трибунала. А ты подумал что это заслуга комедианта?
Детство прямо. Ложил московский Вова на тот трибунал. Освободили потому что он перекашлял с Макроном, французы будут давит на Украину на выполнение минских соглашений, и на возвращение РФ в G7, а Москва для начала соглашается на обмен, плюс несомненно еще какие-то плюшки, которые не афишируется. Макрону важно показать, что он успешен.
Вова блефует когда говорит что ложил на трибунал, санкции и членство в большой семерке
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
budivelnik написав:Мені вчора прийшли додаткові платіжки на 500 грн по нерухомості, яку я продав в позаминулому році , а тому в цьому податок на майно я не повинен був платити... але мені легше заплатити 500 грн ніж бігати добиваючись абсолютної справедливості,адже ці гроші все одно підуть в бюджет а з нього моїм батькам на пенсію і моїм дітям в школу....
Так молодая команда в лице Гетманцева уже заявляла, что налог на недвижимость надо переработать. С логики её действий ясно-понятно, что не в сторону уменьшения.