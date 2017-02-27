Россия вернула полит заключенных и моряков
Украина вернула людей причастных к убийствам
Разницу улавливаешь?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 вер, 2019 18:59
Россия вернула полит заключенных и моряков
Украина вернула людей причастных к убийствам
Разницу улавливаешь?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Суб 07 вер, 2019 18:59
График, конечно, похож на долл./грн, но Вы считаете, что египетский фунт покажет движение раньше гривни?
Или Вы имели ввиду что-то другое?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 07 вер, 2019 19:04
У персонажа достаточно постов, чтобы получить там срок.
Но... мы не в Америке.
А на форуме даже на законы Украины не очень обращают внимание.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 07 вер, 2019 19:07
Ты про какие налоги, чучело?
Сегодня президент Украины предал страну и всех вас.
И хватило совести произнести слова "и я, и Путин полностью выполнили свои обещания", "это только начало" и т.п.
В своем кино он сам устами Голобородько говорил, что если я ошибусь, то народ меня поправит ...
Вот уже и настала пора не просто его поправить, а и полностью слить ему воду ...
Приговор суровый, но окончательный и обжалованию не подлежит.
ЗЫ И только не надо унывать. Наш народ пережил многих предателей. И этого переживем. И этот ответит за подлость и предательство. Сосредотачиваемся, накапливаем силы, шануймося.
Ухожу на пляж. Уже наливают.
Додано: Суб 07 вер, 2019 19:08
Хренасе, "украинец" переобулся а прыжке...такими темпами, и "Буратино" скоро станет рассказывать, что а обоих турах голосовал за Порошенко ))
Додано: Суб 07 вер, 2019 19:08
Додано: Суб 07 вер, 2019 19:15
Признать свершившиеся факты это одно...мне непонятно, как изначально могли возникнуть иллюзии относительно новой команды.
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