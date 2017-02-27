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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2008200920102011

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 328
вище 25.65
48%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
73
Всього голосів : 328
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:59

  75stasstas75 написав:Ukrainian
Ты читать умеешь ? там не только моряки, перечитай список, по решению трибунала еще и корабли вернуть надо, он их не вернул, следовательно плевать ему на решение трибунала.

Россия вернула полит заключенных и моряков
Украина вернула людей причастных к убийствам
Разницу улавливаешь?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:59

  asti написав:
  trololo написав:
  knoppixx написав:vovikhan1991Пружина вечно сжиматься не будет. Настанет время-она стрельнет вгору, а мы курс па 25 будем вспоминать
Но предугадать этот момент смогут не только лишь все
смотрите на курс египетского фунта...

График, конечно, похож на долл./грн, но Вы считаете, что египетский фунт покажет движение раньше гривни? :shock:
Или Вы имели ввиду что-то другое?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 19:04

  antey1969 написав:
  Libo написав:
  andrein написав: У человека Майдан головного мозга. :)


Я за Украину. За справедливость. За смерть москалям. :?

За последнюю фразу, высказанную публично, Вы в Америке могли бы получить весьма невиртуальный срок или аннуляцию визы и пинок под мягкое место за пределы Штатов

У персонажа достаточно постов, чтобы получить там срок.
Но... мы не в Америке.
А на форуме даже на законы Украины не очень обращают внимание.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 19:07

  freeze написав: налог на недвижимость надо переработать.


Ты про какие налоги, чучело? :shock:
Сегодня президент Украины предал страну и всех вас.
И хватило совести произнести слова "и я, и Путин полностью выполнили свои обещания", "это только начало" и т.п.
В своем кино он сам устами Голобородько говорил, что если я ошибусь, то народ меня поправит ...
Вот уже и настала пора не просто его поправить, а и полностью слить ему воду ... 8)
Приговор суровый, но окончательный и обжалованию не подлежит.


ЗЫ И только не надо унывать. Наш народ пережил многих предателей. И этого переживем. И этот ответит за подлость и предательство. Сосредотачиваемся, накапливаем силы, шануймося.
Ухожу на пляж. Уже наливают. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 19:08

  Ukrainian написав:
  75stasstas75 написав:Ukrainian
Еще раз, там не только моряки, почитай список, а вернул бы или нет - большой вопрос, плевать путин хотел на все решения судов

Если бы Путин плевал на суды и санкции то не поставил бы на Зеленского с помощью которого планирует их снятие

Хренасе, "украинец" переобулся а прыжке...такими темпами, и "Буратино" скоро станет рассказывать, что а обоих турах голосовал за Порошенко :-)))
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 19:08

  Libo написав:Ты про какие налоги, чучело?
Сегодня президент Украины предал страну и всех вас.


Идиот, выходи уже из запоя.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 19:15

  freeze написав:
  pesikot написав:
  freeze написав:Алё, гараж, а где в поданных законопроектах хоть один пряник ??????
Наказать, ужесточить, с ума съехали, имхо.

А я вам говорил. Но кто же слушает "порохобота" :)


Здесь признаю вашу правоту.

Признать свершившиеся факты это одно...мне непонятно, как изначально могли возникнуть иллюзии относительно новой команды.
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