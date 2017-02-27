Додано: Суб 07 вер, 2019 19:07

freeze написав: налог на недвижимость надо переработать. налог на недвижимость надо переработать.

Ты про какие налоги, чучело?Сегодня президент Украины предал страну и всех вас.И хватило совести произнести слова "и я, и Путин полностью выполнили свои обещания", "это только начало" и т.п.В своем кино он сам устами Голобородько говорил, что если я ошибусь, то народ меня поправит ...Вот уже и настала пора не просто его поправить, а и полностью слить ему воду ...Приговор суровый, но окончательный и обжалованию не подлежит.ЗЫ И только не надо унывать. Наш народ пережил многих предателей. И этого переживем. И этот ответит за подлость и предательство. Сосредотачиваемся, накапливаем силы, шануймося.Ухожу на пляж. Уже наливают.