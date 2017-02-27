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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 20102011201220132014>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 329
вище 25.65
48%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
74
Всього голосів : 329
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 19:54

  s0v7a написав:[color=#800080][size=120]
Почитав я вас усіх воїнів, та як ви далекі від таких висновків, які нове покоління робить:

[url=https://www.facebook.com/olexiy.dubilet/posts/10215355250855859]Сегодня Украина поставила человеческую жизнь и свободу своих граждан выше чем свои геополитические интересы.

Украина поставила несколько десятков человек выше нескольких десятков миллионов человек. Насколько это было дальновидно, нам ещё предстоит узнать.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 20:00

  Kalgan написав:
  ryabchenko2 написав:Капитан полностью прав. Как бы там ни было - морячки это трусы, которые нарушили устав и присягу.

А можете конкретизировать, что же именно они нарушили в уставе и присяге ?

И правильно ли я вас понял, что по вашему, они должны были погибнуть в неравном бою против вооруженных кораблей пограничников рашки ?

При этом не имея приказа о боевых действиях и, соответственно, рискуя получить обвинения в провоцировании открытой войны на море.
Или у местных "стратегов" есть сомнения в подавляющем превосходстве военно-морских сил РФ?
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 20:09

  ЛАД написав:При этом не имея приказа о боевых действиях и, соответственно, рискуя получить обвинения в провоцировании открытой войны на море.
Или у местных "стратегов" есть сомнения в подавляющем превосходстве военно-морских сил РФ?

Да, есть. Есть убеждение, что ты хочешь получить ДНР в собственном городе.
Есть убеждение, что моряки плыли в нейтральных водах.
Но ведь "дави, дави его, б***" - ты оправдываешь государство-террориста
И есть убеждение. Хочешь свою ж*** подставить - подставляй.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 20:10

  juristkostya написав:Украина поставила несколько десятков человек выше нескольких десятков миллионов человек. Насколько это было дальновидно, нам ещё предстоит узнать.

З урахуванням, що міжнародний трибунал зобов'язав рашу повернути наших моряків без жодних обмінів, але зеля підлизав так підлизав путлу обмінявши моряків на вбивць та терористів які вбивали наших хлопців.
Фактично зеля цим обміном визнав, що раша захопила наших моряків законно.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 20:15

  Shram написав:
  freeze написав:А так хлопцы достойно держались в тюрьме, никого не предали, из-за них были наложены санкции, противнику был нанесен санкциями ущерб, хлопцы живые и здоровые вернулись для прохождения дальнейшей службы. С чем их и поздравляю, и их родителей и родственников.


Вы это... аккуратнее.
Не стоит подсказывать восьмипроцентникам, а то они ещё чуть-чуть и начнут говорить что это и был тайный план Пети - сдать моряков, добиться санкций и вернуть моряков обратно.

Возможно, всё так, кроме последнего пункта.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 07 вер, 2019 20:51, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 20:16

  juristkostya написав:
  s0v7a написав:[color=#800080][size=120]
Почитав я вас усіх воїнів, та як ви далекі від таких висновків, які нове покоління робить:

[url=https://www.facebook.com/olexiy.dubilet/posts/10215355250855859]Сегодня Украина поставила человеческую жизнь и свободу своих граждан выше чем свои геополитические интересы.

Украина поставила несколько десятков человек выше нескольких десятков миллионов человек. Насколько это было дальновидно, нам ещё предстоит узнать.

Значит Израиль вообще плевал на своих граждан, если меняет ОДНОГО солдата на 1027 палестинских заключённых, более 400 из которых осуждены израильским судом по обвинению в терроризме и убийстве около 600 израильтян.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0 ... 0%B0%D0%B4
Ну, а по поводу дальновидности, то тут вообще речи нет.
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https://zn.ua/SOCIETY/pustsovetizm.html
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Проверьте, у вас гугл работает?

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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 20:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Все работает.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 20:34

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Но вот интересно, почему полит. посты удаляют только у тех, кто выступает за мир

Потому что "за мир" - это за обед на российско-украинской границе. За "Украина, нам есть о чем поговорить". Так? Или на каких условиях вы обсуждаете мир?
Посмотрите фильм (на реальных событиях) "Темные времена". Про У.Черчиля . Там звучит эта знаменитая фраза про позор и войну.

Фразу знаю, и не из фильма.
Ваши условия мира не понял. Но вообще условия мира можно и нужно обсуждать. И, естественно, не предлагаю соглашаться на любые.
Вы как военный человек, реально оценивая силы наши и противника, считаете, что мы можем одержать военную победу?
Если да, то можно продолжать войну, если нет, то не пойму Вашу позицию.

P.s. За планшет Либо спасибо, так же, как и за некоторые посты.
Но это не даёт ему права на многое другое, что он пишет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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