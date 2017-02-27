ЛАД написав:Фразу знаю, и не из фильма. Ваши условия мира не понял. Но вообще условия мира можно и нужно обсуждать. И, естественно, не предлагаю соглашаться на любые. Вы как военный человек, реально оценивая силы наши и противника, считаете, что мы можем одержать военную победу? Если да, то можно продолжать войну, если нет, то не пойму Вашу позицию.
сама постановка вопроса непонятна. Уже в 2015 году мы поставили РФ перед ситуацией неприемлемых для неё потерь в случае открытого наступления. Фактически, достигли паритета, что показывает неизменность фронта с того момента.
75stasstas75 написав:Ukrainian Трибунал также постановил вернуть захваченные корабли, посмотрим как путин их вернет
Он моряков и вернул из-за решения трибунала. А ты подумал что это заслуга комедианта?
Министерство иностранных дел Украины опубликовало полный текст решения Международного трибунала ООН по морскому праву в деле украинских моряков. Согласно документу, Россия должна немедленно освободить захваченные украинские корабли. Кроме того, в Украине должны немедленно вернуться 24 военнопленных украинских моряка. ........ Согласно решению суда, РФ до 25 июня должна проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов. В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины к РФ освободить захваченных моряков и военные суда.
... а Лад правильне питання поставив! - то справді(перерефразую по-своєму) - якщо ми "ух, які сильні" і можемо виграти війну, то треба наступати.... - а якщо слабкі.... - то якого хрена оті всі диванні викрики тут?
....то ще раз кажу - проти пуйла можна отримати перемогу лише хитрістю!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
ЛАД написав:При этом не имея приказа о боевых действиях и, соответственно, рискуя получить обвинения в провоцировании открытой войны на море. Или у местных "стратегов" есть сомнения в подавляющем превосходстве военно-морских сил РФ?
Да, есть. Есть убеждение, что ты хочешь получить ДНР в собственном городе. Есть убеждение, что моряки плыли в нейтральных водах. Но ведь "дави, дави его, б***" - ты оправдываешь государство-террориста И есть убеждение. Хочешь свою ж*** подставить - подставляй.
Вместо ответа на конкретный вопрос кондовое хамство. Впрочем, для Вас это привычно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Фразу знаю, и не из фильма. Ваши условия мира не понял. Но вообще условия мира можно и нужно обсуждать. И, естественно, не предлагаю соглашаться на любые. Вы как военный человек, реально оценивая силы наши и противника, считаете, что мы можем одержать военную победу? Если да, то можно продолжать войну, если нет, то не пойму Вашу позицию.
сама постановка вопроса непонятна. Уже в 2015 году мы поставили РФ перед ситуацией неприемлемых для неё потерь в случае открытого наступления. Фактически, достигли паритета, что показывает неизменность фронта с того момента.
Откуда такие выводы? Логика, простите, отсутствует начисто. После не значит вследствие.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Долярчик Да, можливо я і диванний вояк... але ти піди поглянь в очі і скажи всю цю маячню, що тут стукатиш матерям загиблих воїнів та справжнім ветеранам... Скажи їм, що все це х**ня... ваші смерті, захист вітчизни... Що слабо? тільки по клаві стукати можеш та тряпку-Зе прославляти за 25,00? Да ти просто ч*о без жодної поваги до людей, що пожертвували своїм життям за свої переконання.
ЛАД написав:Фразу знаю, и не из фильма. Ваши условия мира не понял. Но вообще условия мира можно и нужно обсуждать. И, естественно, не предлагаю соглашаться на любые. Вы как военный человек, реально оценивая силы наши и противника, считаете, что мы можем одержать военную победу? Если да, то можно продолжать войну, если нет, то не пойму Вашу позицию.
сама постановка вопроса непонятна. Уже в 2015 году мы поставили РФ перед ситуацией неприемлемых для неё потерь в случае открытого наступления. Фактически, достигли паритета, что показывает неизменность фронта с того момента.
Откуда такие выводы? Логика, простите, отсутствует начисто. После не значит вследствие.
ну да, это не вследствие, это чисто Путин одумался и притормозил свои войска. Он вообще очень здравомыслящий и договороспособный политик, с ним приятно иметь дело.
Модераторы, простите за участие в сегодняшней "дискуссии" не по теме. Просто не смог сдержаться, глядя на сегодняшний шабаш "патриотов" и диванных вояк. Хотя это бесполезно. Спорить почти со всеми этими персонажами невозможно и бессмысленно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.