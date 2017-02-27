RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2011201220132014>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 329
вище 25.65
48%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
74
Всього голосів : 329
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 20:40

  ЛАД написав:Фразу знаю, и не из фильма.
Ваши условия мира не понял. Но вообще условия мира можно и нужно обсуждать. И, естественно, не предлагаю соглашаться на любые.
Вы как военный человек, реально оценивая силы наши и противника, считаете, что мы можем одержать военную победу?
Если да, то можно продолжать войну, если нет, то не пойму Вашу позицию.

сама постановка вопроса непонятна. Уже в 2015 году мы поставили РФ перед ситуацией неприемлемых для неё потерь в случае открытого наступления. Фактически, достигли паритета, что показывает неизменность фронта с того момента.
juristkostya
 
Повідомлень: 2404
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 20:44

  Ukrainian написав:
  75stasstas75 написав:Ukrainian
Трибунал также постановил вернуть захваченные корабли, посмотрим как путин их вернет

Он моряков и вернул из-за решения трибунала. А ты подумал что это заслуга комедианта?

Министерство иностранных дел Украины опубликовало полный текст решения Международного трибунала ООН по морскому праву в деле украинских моряков. Согласно документу, Россия должна немедленно освободить захваченные украинские корабли. Кроме того, в Украине должны немедленно вернуться 24 военнопленных украинских моряка.
........
Согласно решению суда, РФ до 25 июня должна проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.
В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины к РФ освободить захваченных моряков и военные суда.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10563330-tribunal-oon-po-delu-ukrainskih-moryakov-opublikovan-polnyy-tekst-resheniya-suda.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13987
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4253 раз.
Подякували: 3949 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 20:46

  juristkostya написав:
  Ukrainian написав:
  75stasstas75 написав:Ukrainian
Еще раз, там не только моряки, почитай список, а вернул бы или нет - большой вопрос, плевать путин хотел на все решения судов

Если бы Путин плевал на суды и санкции то не поставил бы на Зеленского с помощью которого планирует их снятие

Хренасе, "украинец" переобулся а прыжке...такими темпами, и "Буратино" скоро станет рассказывать, что а обоих турах голосовал за Порошенко :-)))

Для "украинца" привычное занятие.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13987
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4253 раз.
Подякували: 3949 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 20:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... а Лад правильне питання поставив!
- то справді(перерефразую по-своєму) - якщо ми "ух, які сильні" і можемо виграти війну, то треба наступати....
- а якщо слабкі.... - то якого хрена оті всі диванні викрики тут?

....то ще раз кажу - проти пуйла можна отримати перемогу лише хитрістю!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6903
З нами з: 19.10.15
Подякував: 462 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 20:51

  pesikot написав:
  ЛАД написав:При этом не имея приказа о боевых действиях и, соответственно, рискуя получить обвинения в провоцировании открытой войны на море.
Или у местных "стратегов" есть сомнения в подавляющем превосходстве военно-морских сил РФ?

Да, есть. Есть убеждение, что ты хочешь получить ДНР в собственном городе.
Есть убеждение, что моряки плыли в нейтральных водах.
Но ведь "дави, дави его, б***" - ты оправдываешь государство-террориста
И есть убеждение. Хочешь свою ж*** подставить - подставляй.

Вместо ответа на конкретный вопрос кондовое хамство. :)
Впрочем, для Вас это привычно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13987
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4253 раз.
Подякували: 3949 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 20:53

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Фразу знаю, и не из фильма.
Ваши условия мира не понял. Но вообще условия мира можно и нужно обсуждать. И, естественно, не предлагаю соглашаться на любые.
Вы как военный человек, реально оценивая силы наши и противника, считаете, что мы можем одержать военную победу?
Если да, то можно продолжать войну, если нет, то не пойму Вашу позицию.

сама постановка вопроса непонятна. Уже в 2015 году мы поставили РФ перед ситуацией неприемлемых для неё потерь в случае открытого наступления. Фактически, достигли паритета, что показывает неизменность фронта с того момента.

Откуда такие выводы?
Логика, простите, отсутствует начисто.
После не значит вследствие.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13987
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4253 раз.
Подякували: 3949 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 20:57

Никак не мог понять, чем вызван сегодняшний ажиотаж на форуме по поводу освобождения моряков и других.
А ларчик просто открывался - https://fakty.ua/317118-reshenie-morskogo-tribunala-priperlo-putina-k-stene---poroshenko-ob-osvobozhdenii-ukraincev
Получены новые указания от По. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13987
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4253 раз.
Подякували: 3949 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 20:58

Долярчик
Да, можливо я і диванний вояк... але ти піди поглянь в очі і скажи всю цю маячню, що тут стукатиш матерям загиблих воїнів та справжнім ветеранам...
Скажи їм, що все це х**ня... ваші смерті, захист вітчизни...
Що слабо? тільки по клаві стукати можеш та тряпку-Зе прославляти за 25,00?
Да ти просто ч*о без жодної поваги до людей, що пожертвували своїм життям за свої переконання.
g_al1
 
Повідомлень: 27
З нами з: 15.03.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 21:00

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Фразу знаю, и не из фильма.
Ваши условия мира не понял. Но вообще условия мира можно и нужно обсуждать. И, естественно, не предлагаю соглашаться на любые.
Вы как военный человек, реально оценивая силы наши и противника, считаете, что мы можем одержать военную победу?
Если да, то можно продолжать войну, если нет, то не пойму Вашу позицию.

сама постановка вопроса непонятна. Уже в 2015 году мы поставили РФ перед ситуацией неприемлемых для неё потерь в случае открытого наступления. Фактически, достигли паритета, что показывает неизменность фронта с того момента.

Откуда такие выводы?
Логика, простите, отсутствует начисто.
После не значит вследствие.

ну да, это не вследствие, это чисто Путин одумался и притормозил свои войска. Он вообще очень здравомыслящий и договороспособный политик, с ним приятно иметь дело.
juristkostya
 
Повідомлень: 2404
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 21:02

Модераторы, простите за участие в сегодняшней "дискуссии" не по теме.
Просто не смог сдержаться, глядя на сегодняшний шабаш "патриотов" и диванных вояк.
Хотя это бесполезно. Спорить почти со всеми этими персонажами невозможно и бессмысленно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13987
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4253 раз.
Подякували: 3949 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 2011201220132014>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vitaka і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1568, 1569, 1570
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15690 1871290
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 вер, 2019 20:12
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 668, 669, 670
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6694 1451872
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 вер, 2019 15:29
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 18, 19, 20
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
190 15758
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 вер, 2019 00:52
Surfer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16382)
07.09.2019 22:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.