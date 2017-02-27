Додано: Суб 07 вер, 2019 20:47

... а Лад правильне питання поставив!

- то справді(перерефразую по-своєму) - якщо ми "ух, які сильні" і можемо виграти війну, то треба наступати....

- а якщо слабкі.... - то якого хрена оті всі диванні викрики тут?



....то ще раз кажу - проти пуйла можна отримати перемогу лише хитрістю!