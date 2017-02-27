juristkostya написав:------------- ЛАД Фразу знаю, и не из фильма. Ваши условия мира не понял. Но вообще условия мира можно и нужно обсуждать. И, естественно, не предлагаю соглашаться на любые. Вы как военный человек, реально оценивая силы наши и противника, считаете, что мы можем одержать военную победу? Если да, то можно продолжать войну, если нет, то не пойму Вашу позицию. ------------- сама постановка вопроса непонятна. Уже в 2015 году мы поставили РФ перед ситуацией неприемлемых для неё потерь в случае открытого наступления. Фактически, достигли паритета, что показывает неизменность фронта с того момента.
Откуда такие выводы? Логика, простите, отсутствует начисто. После не значит вследствие.
ну да, это не вследствие, это чисто Путин одумался и притормозил свои войска. Он вообще очень здравомыслящий и договороспособный политик, с ним приятно иметь дело.
Других объяснений не находите?
Если хотите продолжать, то прошу на полит. ветку. Здесь уже более чем достаточно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:При этом не имея приказа о боевых действиях и, соответственно, рискуя получить обвинения в провоцировании открытой войны на море. Или у местных "стратегов" есть сомнения в подавляющем превосходстве военно-морских сил РФ?
Да, есть. Есть убеждение, что ты хочешь получить ДНР в собственном городе. Есть убеждение, что моряки плыли в нейтральных водах. Но ведь "дави, дави его, б***" - ты оправдываешь государство-террориста И есть убеждение. Хочешь свою ж*** подставить - подставляй.
Вместо ответа на конкретный вопрос кондовое хамство. Впрочем, для Вас это привычно.
ЛАД, дружище, здесь всего шестеро дегенератов подобных, все они сидят в одной комнате и пишут под разными никами. Это не украинские патриоты, это российские работники разведки, занимающиеся многоцелевыми задачами в интернете.
Главная их цель здесь - сепаратизм, призывы к свержению украинской власти, лживый патриотизм и ненависть ко всем россиянам. Последнее нужно особенно, чтобы российские простые читатели, зашедшие на форум по активно насаждаемым на российских сайтах специальным ссылкам на финанс-уа увидели как реальные типа украинцы здесь хотят войны против России. Это пропаганда войны, которая уголовно наказуема, но местным писателям наказание не страшно - сидят они на VPN и пишут из России.
Первый яркий российский пистун это LIBO. Можешь не сомневаться.