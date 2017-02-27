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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2011201220132014

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 329
вище 25.65
48%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
74
Всього голосів : 329
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 21:05

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:
  juristkostya написав:-------------
ЛАД
Фразу знаю, и не из фильма.
Ваши условия мира не понял. Но вообще условия мира можно и нужно обсуждать. И, естественно, не предлагаю соглашаться на любые.
Вы как военный человек, реально оценивая силы наши и противника, считаете, что мы можем одержать военную победу?
Если да, то можно продолжать войну, если нет, то не пойму Вашу позицию.
-------------
сама постановка вопроса непонятна. Уже в 2015 году мы поставили РФ перед ситуацией неприемлемых для неё потерь в случае открытого наступления. Фактически, достигли паритета, что показывает неизменность фронта с того момента.

Откуда такие выводы?
Логика, простите, отсутствует начисто.
После не значит вследствие.

ну да, это не вследствие, это чисто Путин одумался и притормозил свои войска. Он вообще очень здравомыслящий и договороспособный политик, с ним приятно иметь дело.

Других объяснений не находите?

Если хотите продолжать, то прошу на полит. ветку. Здесь уже более чем достаточно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 21:05

  ЛАД написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:При этом не имея приказа о боевых действиях и, соответственно, рискуя получить обвинения в провоцировании открытой войны на море.
Или у местных "стратегов" есть сомнения в подавляющем превосходстве военно-морских сил РФ?

Да, есть. Есть убеждение, что ты хочешь получить ДНР в собственном городе.
Есть убеждение, что моряки плыли в нейтральных водах.
Но ведь "дави, дави его, б***" - ты оправдываешь государство-террориста
И есть убеждение. Хочешь свою ж*** подставить - подставляй.

Вместо ответа на конкретный вопрос кондовое хамство. :)
Впрочем, для Вас это привычно.

:mrgreen: ЛАД, дружище, здесь всего шестеро дегенератов подобных, все они сидят в одной комнате и пишут под разными никами. Это не украинские патриоты, это российские работники разведки, занимающиеся многоцелевыми задачами в интернете.

Главная их цель здесь - сепаратизм, призывы к свержению украинской власти, лживый патриотизм и ненависть ко всем россиянам. Последнее нужно особенно, чтобы российские простые читатели, зашедшие на форум по активно насаждаемым на российских сайтах специальным ссылкам на финанс-уа увидели как реальные типа :mrgreen: украинцы здесь хотят войны против России. Это пропаганда войны, которая уголовно наказуема, но местным писателям наказание не страшно - сидят они на VPN и пишут из России.

Первый яркий российский пистун это LIBO. Можешь не сомневаться.
buratinyo
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