juristkostya написав:Украина поставила несколько десятков человек выше нескольких десятков миллионов человек. Насколько это было дальновидно, нам ещё предстоит узнать.
З урахуванням, що міжнародний трибунал зобов'язав рашу повернути наших моряків без жодних обмінів, але зеля підлизав так підлизав путлу обмінявши моряків на вбивць та терористів які вбивали наших хлопців. Фактично зеля цим обміном визнав, що раша захопила наших моряків законно.
До чего же вы брехливые сущности, порохоботы. Помимо моряков Украина обменяла Сенцова, Клыха, Панова, Гриба, Бекирова, Балуха - то чего ваш Пэтя не мог сделать за 5 лет, а Зе сделал чуть больше чем за 100 дней ! Вот вы и беситесь от осознания своей ничтожности, как и ничтожности вашего "божка".
buratinyo .... а я от взагалі, дивуюсь тим диванним пістунам: ЯК МОЖНА ХОТІТИ ВІЙНИ, КОЛИ СИЛИ НЕ РІВНІ!!!??? - просто в такий спосіб зменшитти українців? - кому таке вигідно?
- я чесно в шоці від таких пістунів, які б віддавали синів сусіда по дворі, чи вулиці на війну на розстріл - но не своїх чи себе!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Вкладчик1234 написав:Агрессия - это война? АТО - это война? ССО - это война?
Если это всё война, то почему войну не называют войной, а выдумывают всякие непонятные определения?
Потому что объявление войны влечёт за собой существенное изменение правового поля воюющей страны, как то - ограничение права собственности и конституционных прав и свобод граждан (в том числе пораженческая писанина на интернет форумах). И такие как Вы, первые поднимут вой, когда начнут отбирать имущество для военных нужд и принуждать к определённым действиям в соответствии с военным положением. Так что молите Бога или кого там ещё знаете, что бы введения военного положения в соответствии с Украинским законодательством не было до самого последнего момента.
freeze написав:Теперь о реформах. Помните много писали как режим Порошенко обложил мелкий бизнес и людей нечеловеческими штрафами. Подсчитали, что в зарегистрированных молодой командой законопроектах, размер штрафов по разным поводам обычному населению и ФОПам увеличен в среднем в четыре раза. Заметьте, в четыре раза. Типа кнута и пряника. Но кнут в предвыборных баталиях никто не обещал. Ну, ладно, пусть будет кнут, но про пряник я из уст Зеленского слышал не раз самолично, именно таки говорил про пряник.
Алё, гараж, а где в поданных законопроектах хоть один пряник ?????? Наказать, ужесточить, с ума съехали, имхо.
Маладая команда, имхо, ненадолго. С таким рвением взялись за кнут, что думаю, с большой вероятностью им этот кнут в одно место и воткнут. Кстати, в рифму.
Говорят, полтавский шлях стал еще шляхистее... Боже, шестой год идет война на полтавской Дороге.. Немцы б технике там позавидовали... Ан нет! Умнички! Надеюсь, поборемо (хотя уже и это избито). С ужасом жду конца сентября... Как, блин, до Закарпаття доехать?
дарий написав:Говорят, полтавский шлях стал еще шляхистее... Боже, шестой год идет война на полтавской Дороге.. Немцы б технике там позавидовали... Ан нет! Умнички! Надеюсь, поборемо (хотя уже и это избито). С ужасом жду конца сентября... Как, блин, до Закарпаття доехать?
Нормально можно ехать. Правда обратно я поехал через Конотоп)
У нас армия воюет против собственного народа, который не признал вооруженный госпереворот в Киеве в феврале 2014 года. В Украине идет гражданская война. По этой причине Украина отказывается присоединятся к Римскому статуту, иначе армии придется нести уголовную ответственность перед уголовным международным судом за преступления против собственного народа. С обеих сторон, как в любой гражданской войне, воюют лица с гражданством разных стран. Вы всерьез полагаете, что Украина смогла бы противостоять российской армии хотя бы одну неделю? Вспомните, как Германия разгромила Польшу за 17 дней, с Украиной это произошло бы еще быстрее.
Киселёва со Скабеевой пересмотрели? Т.е. аннексия Крыма, и участие регулярных российских войск в боях на востоке Украины - это гражданская война. А захват органов власти и убийства украинцев гражданами РФ как начало конфликта на востоке Украины - это как? А уничтожение регулярными войсками РФ с территории Украины гражданского лайнера - это тоже элемент борьбы несогласных русскоговорящих шахтёров и трактаристов с укрофашистами? Ну-ну.
freeze написав:Теперь о реформах. Помните много писали как режим Порошенко обложил мелкий бизнес и людей нечеловеческими штрафами. Подсчитали, что в зарегистрированных молодой командой законопроектах, размер штрафов по разным поводам обычному населению и ФОПам увеличен в среднем в четыре раза. Заметьте, в четыре раза. Типа кнута и пряника. Но кнут в предвыборных баталиях никто не обещал. Ну, ладно, пусть будет кнут, но про пряник я из уст Зеленского слышал не раз самолично, именно таки говорил про пряник.
Алё, гараж, а где в поданных законопроектах хоть один пряник ?????? Наказать, ужесточить, с ума съехали, имхо.
Промивка мізків через ТВ в частині визначення хто добрий, а хто поганий, - зробила свою справу! Варто було прислухатися хоча б до критичних думок форумчан щодо Зе, а не з таким запалом та захватом його вихваляти, а конкурента опускати!