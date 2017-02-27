Додано: Суб 07 вер, 2019 21:37

buratinyo

.... а я от взагалі, дивуюсь тим диванним пістунам: ЯК МОЖНА ХОТІТИ ВІЙНИ, КОЛИ СИЛИ НЕ РІВНІ!!!???

- просто в такий спосіб зменшитти українців?

- кому таке вигідно?



- я чесно в шоці від таких пістунів, які б віддавали синів сусіда по дворі, чи вулиці на війну на розстріл - но не своїх чи себе!