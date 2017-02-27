Вкладчик1234 написав:Агрессия - это война? АТО - это война? ССО - это война?
Если это всё война, то почему войну не называют войной, а выдумывают всякие непонятные определения?
Потому что объявление войны влечёт за собой существенное изменение правового поля воюющей страны, как то - ограничение права собственности и конституционных прав и свобод граждан (в том числе пораженческая писанина на интернет форумах). И такие как Вы, первые поднимут вой, когда начнут отбирать имущество для военных нужд и принуждать к определённым действиям в соответствии с военным положением. Так что молите Бога или кого там ещё знаете, что бы введения военного положения в соответствии с Украинским законодательством не было до самого последнего момента.
Понятие введение военного положения не тождественно понятию объявление войны. Сошлюсь на Петю: https://ru.tsn.ua/politika/poroshenko-v ... 55098.html Согласен, что пораженцы завоют, видя что у них имущество отбирают, а Петя имуществом приростает. Но тут интересен другой момент. Как поведет себя государство, которому объявят войну ? Какие последствия будут в результате этого шага ?
Востаннє редагувалось tumos в Суб 07 вер, 2019 22:23, всього редагувалось 1 раз.
change_pm написав:Маладая команда, имхо, ненадолго. С таким рвением взялись за кнут, что думаю, с большой вероятностью им этот кнут в одно место и воткнут. Кстати, в рифму.
Отсюда и курс - воткнут - грн беда... Потом скажут, геополитика и внутренние враги.. То таке. Кстати, так и будет. Уже Обычный трехразовый скачек будет оправдан внешними ( либо ) внутренними факторами... Но мы же старались по 8!
Surfer Де в моїх словах брехня Зе-бот? Я що писав про інших обмінених полонених? Я конкретно написам про моряків яких повинні були повернути без усяких обмінів. І рот зелений свій прикрий... порох, яценюк, гонтарева тіж ворюги та вороги народу. Хоча подивимося що залишиться після зе. Дай бог щоб 75% були праві у своєму виборі хоч на 8%.
Долярчик написав:.... а я от взагалі, дивуюсь тим диванним пістунам: ЯК МОЖНА ХОТІТИ ВІЙНИ, КОЛИ СИЛИ НЕ РІВНІ!!!??? - просто в такий спосіб зменшитти українців? - кому таке вигідно?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!