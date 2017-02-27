Вкладчик1234 написав:Агрессия - это война? АТО - это война? ССО - это война?
Если это всё война, то почему войну не называют войной, а выдумывают всякие непонятные определения?
Потому что объявление войны влечёт за собой существенное изменение правового поля воюющей страны, как то - ограничение права собственности и конституционных прав и свобод граждан (в том числе пораженческая писанина на интернет форумах). И такие как Вы, первые поднимут вой, когда начнут отбирать имущество для военных нужд и принуждать к определённым действиям в соответствии с военным положением. Так что молите Бога или кого там ещё знаете, что бы введения военного положения в соответствии с Украинским законодательством не было до самого последнего момента.
Понятие введение военного положения не тождественно понятию объявление войны. Сошлюсь на Петю: https://ru.tsn.ua/politika/poroshenko-v ... 55098.html Согласен, что пораженцы завоют, видя что у них имущество отбирают, а Петя имуществом приростает. Но тут интересен другой момент. Как поведет себя государство, которому объявят войну ? Какие последствия будут в результате этого шага ?
Востаннє редагувалось tumos в Суб 07 вер, 2019 22:23, всього редагувалось 1 раз.
change_pm написав:Маладая команда, имхо, ненадолго. С таким рвением взялись за кнут, что думаю, с большой вероятностью им этот кнут в одно место и воткнут. Кстати, в рифму.
Отсюда и курс - воткнут - грн беда... Потом скажут, геополитика и внутренние враги.. То таке. Кстати, так и будет. Уже Обычный трехразовый скачек будет оправдан внешними ( либо ) внутренними факторами... Но мы же старались по 8!
Surfer Де в моїх словах брехня Зе-бот? Я що писав про інших обмінених полонених? Я конкретно написам про моряків яких повинні були повернути без усяких обмінів. І рот зелений свій прикрий... порох, яценюк, гонтарева тіж ворюги та вороги народу. Хоча подивимося що залишиться після зе. Дай бог щоб 75% були праві у своєму виборі хоч на 8%.
Долярчик написав:.... а я от взагалі, дивуюсь тим диванним пістунам: ЯК МОЖНА ХОТІТИ ВІЙНИ, КОЛИ СИЛИ НЕ РІВНІ!!!??? - просто в такий спосіб зменшитти українців? - кому таке вигідно?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
pesikot написав:Да, есть. Есть убеждение, что ты хочешь получить ДНР в собственном городе. Есть убеждение, что моряки плыли в нейтральных водах. Но ведь "дави, дави его, б***" - ты оправдываешь государство-террориста И есть убеждение. Хочешь свою ж*** подставить - подставляй.
Вместо ответа на конкретный вопрос кондовое хамство. Впрочем, для Вас это привычно.
ЛАД, дружище, здесь всего шестеро дегенератов подобных, все они сидят в одной комнате и пишут под разными никами. Это не украинские патриоты, это российские работники разведки, занимающиеся многоцелевыми задачами в интернете.
Главная их цель здесь - сепаратизм, призывы к свержению украинской власти, лживый патриотизм и ненависть ко всем россиянам. Последнее нужно особенно, чтобы российские простые читатели, зашедшие на форум по активно насаждаемым на российских сайтах специальным ссылкам на финанс-уа увидели как реальные типа украинцы здесь хотят войны против России. Это пропаганда войны, которая уголовно наказуема, но местным писателям наказание не страшно - сидят они на VPN и пишут из России.
Первый яркий российский пистун это LIBO. Можешь не сомневаться.
Чепуха, как защита своей страны от агрессора может быть пропагандой войны?
g_al1 написав:Surfer Де в моїх словах брехня Зе-бот? Я що писав про інших обмінених полонених? Я конкретно написам про моряків яких повинні були повернути без усяких обмінів. І рот зелений свій прикрий... порох, яценюк, гонтарева тіж ворюги та вороги народу. Хоча подивимося що залишиться після зе. Дай бог щоб 75% були праві у своєму виборі хоч на 8%.
Это ты свой гнилой порохоботский рот прикрой. Что ты что юрковская такая же манипулянтка. В том то и дело что вы, порохоботские мрази, манипулируете, прикрываясь моряками, намеренно "забывая" что обменяли тех кого россия и не собиралась отдавать вообще. Да израиль менял одного своего солдата на более 1000 палестинцев. Но только лживые порохоботы пытаются вымазать все вокруг дерьмом в котором сами плавают по уши. И это я еще не сторонник зеленского, порохобортская вы брехливая мерзость.
Что с Зеленским будет , посмотрим - но он уже за чуть более чем 100 дней сделал то что пэтя ваш 5 лет пытался сделать да не смог - но главное что под вашим брехливым кодлом во главе с барыгой - мародером подведена жирная черта, вы уже давным давно показали чего стоите, что у подавляющего большинства не вызывает ничего кроме омерзения, вот в этом заслуга ваших -75%, а не Зеленского.
Surfer Мені просто цікаво, з якого переляку ти вішаєш на когось ярлики? Знайди хоч одне моє повідомлення в якому я агітую за пороха чи ту владу? Що не подобається інша точка зору?.. Своїми слюнями ти мені нагадав, як перед минулими виборами президента я їхав в маршрутці і одна навіжена бабця горлала на всю маршрутку (типу спілкувалася зі своєю подруженцією, що їхала поряд)- "прейдет зеля-умница и все будет, не то шо счас..." На резонне моє зауваження, що маршрутка не те місце що б це обговорювати, вона теж почала орати на мене - "прохобот"... Це якийсь новий комплекс неповноцінності у місцевого бомонду, чи що?
freeze написав:А так хлопцы достойно держались в тюрьме, никого не предали, из-за них были наложены санкции, противнику был нанесен санкциями ущерб, хлопцы живые и здоровые вернулись для прохождения дальнейшей службы. С чем их и поздравляю, и их родителей и родственников.
Вы это... аккуратнее. Не стоит подсказывать восьмипроцентникам, а то они ещё чуть-чуть и начнут говорить что это и был тайный план Пети - сдать моряков, добиться санкций и вернуть моряков обратно.
Блин я это еще в декабре 2018 знал, а вы только догадались?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html