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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2012201320142015

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 329
вище 25.65
48%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
74
Всього голосів : 329
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 22:12

  Freemans написав:
  Вкладчик1234 написав:Агрессия - это война?
АТО - это война?
ССО - это война?

Если это всё война, то почему войну не называют войной, а выдумывают всякие непонятные определения?


Потому что объявление войны влечёт за собой существенное изменение правового поля воюющей страны, как то - ограничение права собственности и конституционных прав и свобод граждан (в том числе пораженческая писанина на интернет форумах). И такие как Вы, первые поднимут вой, когда начнут отбирать имущество для военных нужд и принуждать к определённым действиям в соответствии с военным положением.
Так что молите Бога или кого там ещё знаете, что бы введения военного положения в соответствии с Украинским законодательством не было до самого последнего момента.

Понятие введение военного положения не тождественно понятию объявление войны.
Сошлюсь на Петю:
https://ru.tsn.ua/politika/poroshenko-v ... 55098.html
Согласен, что пораженцы завоют, видя что у них имущество отбирают, а Петя имуществом приростает.
Но тут интересен другой момент. Как поведет себя государство, которому объявят войну ? Какие последствия будут в результате этого шага ?
Востаннє редагувалось tumos в Суб 07 вер, 2019 22:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 22:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  change_pm написав:Маладая команда, имхо, ненадолго. С таким рвением взялись за кнут, что думаю, с большой вероятностью им этот кнут в одно место и воткнут. Кстати, в рифму.


Отсюда и курс - воткнут - грн беда...
Потом скажут, геополитика и внутренние враги..
То таке.
Кстати, так и будет.
Уже Обычный трехразовый скачек будет оправдан внешними ( либо ) внутренними факторами...
Но мы же старались по 8! :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 22:25

Surfer
Де в моїх словах брехня Зе-бот?
Я що писав про інших обмінених полонених?
Я конкретно написам про моряків яких повинні були повернути без усяких обмінів.
І рот зелений свій прикрий... порох, яценюк, гонтарева тіж ворюги та вороги народу.
Хоча подивимося що залишиться після зе.
Дай бог щоб 75% були праві у своєму виборі хоч на 8%.
g_al1
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 22:27

Хто може дати конкретні відповіді - на конкретні запитання?!

  Долярчик написав:.... а я от взагалі, дивуюсь тим диванним пістунам: ЯК МОЖНА ХОТІТИ ВІЙНИ, КОЛИ СИЛИ НЕ РІВНІ!!!???
- просто в такий спосіб зменшитти українців?
- кому таке вигідно?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 22:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  g_al1 написав:Дай бог щоб 75% були праві у своєму виборі хоч на 8%.


Красиво сказал!
Хоть я и не согласен. :oops:
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 22:56

  buratinyo написав:
  ЛАД написав:
  pesikot написав:Да, есть. Есть убеждение, что ты хочешь получить ДНР в собственном городе.
Есть убеждение, что моряки плыли в нейтральных водах.
Но ведь "дави, дави его, б***" - ты оправдываешь государство-террориста
И есть убеждение. Хочешь свою ж*** подставить - подставляй.

Вместо ответа на конкретный вопрос кондовое хамство. :)
Впрочем, для Вас это привычно.

:mrgreen: ЛАД, дружище, здесь всего шестеро дегенератов подобных, все они сидят в одной комнате и пишут под разными никами. Это не украинские патриоты, это российские работники разведки, занимающиеся многоцелевыми задачами в интернете.

Главная их цель здесь - сепаратизм, призывы к свержению украинской власти, лживый патриотизм и ненависть ко всем россиянам. Последнее нужно особенно, чтобы российские простые читатели, зашедшие на форум по активно насаждаемым на российских сайтах специальным ссылкам на финанс-уа увидели как реальные типа :mrgreen: украинцы здесь хотят войны против России. Это пропаганда войны, которая уголовно наказуема, но местным писателям наказание не страшно - сидят они на VPN и пишут из России.

Первый яркий российский пистун это LIBO. Можешь не сомневаться.

Чепуха, как защита своей страны от агрессора может быть пропагандой войны?
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 23:06

  g_al1 написав:Surfer
Де в моїх словах брехня Зе-бот?
Я що писав про інших обмінених полонених?
Я конкретно написам про моряків яких повинні були повернути без усяких обмінів.
І рот зелений свій прикрий... порох, яценюк, гонтарева тіж ворюги та вороги народу.
Хоча подивимося що залишиться після зе.
Дай бог щоб 75% були праві у своєму виборі хоч на 8%.


Это ты свой гнилой порохоботский рот прикрой. Что ты что юрковская такая же манипулянтка. В том то и дело что вы, порохоботские мрази, манипулируете, прикрываясь моряками, намеренно "забывая" что обменяли тех кого россия и не собиралась отдавать вообще. Да израиль менял одного своего солдата на более 1000 палестинцев. Но только лживые порохоботы пытаются вымазать все вокруг дерьмом в котором сами плавают по уши. И это я еще не сторонник зеленского, порохобортская вы брехливая мерзость.

Что с Зеленским будет , посмотрим - но он уже за чуть более чем 100 дней сделал то что пэтя ваш 5 лет пытался сделать да не смог - но главное что под вашим брехливым кодлом во главе с барыгой - мародером подведена жирная черта, вы уже давным давно показали чего стоите, что у подавляющего большинства не вызывает ничего кроме омерзения, вот в этом заслуга ваших -75%, а не Зеленского.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 23:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А вообще , граждане хватит эту ветку политикой загаживать , для этого есть специальное отхожее место :

Політичні дискусії
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 23:55

Surfer
Мені просто цікаво, з якого переляку ти вішаєш на когось ярлики?
Знайди хоч одне моє повідомлення в якому я агітую за пороха чи ту владу?
Що не подобається інша точка зору?..
Своїми слюнями ти мені нагадав, як перед минулими виборами президента я їхав в маршрутці і одна навіжена бабця горлала на всю маршрутку (типу спілкувалася зі своєю подруженцією, що їхала поряд)- "прейдет зеля-умница и все будет, не то шо счас..."
На резонне моє зауваження, що маршрутка не те місце що б це обговорювати, вона теж почала орати на мене - "прохобот"...
Це якийсь новий комплекс неповноцінності у місцевого бомонду, чи що?
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 23:59

  Shram написав:
  freeze написав:А так хлопцы достойно держались в тюрьме, никого не предали, из-за них были наложены санкции, противнику был нанесен санкциями ущерб, хлопцы живые и здоровые вернулись для прохождения дальнейшей службы. С чем их и поздравляю, и их родителей и родственников.


Вы это... аккуратнее.
Не стоит подсказывать восьмипроцентникам, а то они ещё чуть-чуть и начнут говорить что это и был тайный план Пети - сдать моряков, добиться санкций и вернуть моряков обратно.

Блин я это еще в декабре 2018 знал, а вы только догадались?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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