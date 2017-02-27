Додано: Суб 07 вер, 2019 23:06

g_al1 написав: Surfer

Де в моїх словах брехня Зе-бот?

Я що писав про інших обмінених полонених?

Я конкретно написам про моряків яких повинні були повернути без усяких обмінів.

І рот зелений свій прикрий... порох, яценюк, гонтарева тіж ворюги та вороги народу.

Хоча подивимося що залишиться після зе.

Дай бог щоб 75% були праві у своєму виборі хоч на 8%. Де в моїх словах брехня Зе-бот?Я що писав про інших обмінених полонених?Я конкретно написам про моряків яких повинні були повернути без усяких обмінів.І рот зелений свій прикрий... порох, яценюк, гонтарева тіж ворюги та вороги народу.Хоча подивимося що залишиться після зе.Дай бог щоб 75% були праві у своєму виборі хоч на 8%.

Это ты свой гнилой порохоботский рот прикрой. Что ты что юрковская такая же манипулянтка. В том то и дело что вы, порохоботские мрази, манипулируете, прикрываясь моряками, намеренно "забывая" что обменяли тех кого россия и не собиралась отдавать вообще. Да израиль менял одного своего солдата на более 1000 палестинцев. Но только лживые порохоботы пытаются вымазать все вокруг дерьмом в котором сами плавают по уши. И это я еще не сторонник зеленского, порохобортская вы брехливая мерзость.Что с Зеленским будет , посмотрим - но он уже за чуть более чем 100 дней сделал то что пэтя ваш 5 лет пытался сделать да не смог - но главное что под вашим брехливым кодлом во главе с барыгой - мародером подведена жирная черта, вы уже давным давно показали чего стоите, что у подавляющего большинства не вызывает ничего кроме омерзения, вот в этом заслуга ваших -75%, а не Зеленского.