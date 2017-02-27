Додано: Нед 08 вер, 2019 01:15

Освобожденных моряков наградили и повысили в званиях



[quote]Украинским морякам, которые были освобождены в результате обмена заключенными между Украиной и Россией, вручили награды и повысили в званиях. Об этом сообщает пресс-служба военно-морских сил Украины.Сообщается, что награды и воинские звания освобожденным морякам вручил командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко в аэропорту Борисполь."Сегодня, в аэропорту Борисполь украинских военных моряков из плена встречали традиционным украинским караваем с солью, и наградами. Командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко вручил нашим военным награды и очередные воинские звания", - говорится в сообщении.[quote]Вы только задумайтесь, во что превращает украинскую армию и украинского солдата этот жидок-предатель. Просто аут!Если на боевом задании в тебя стрельнули, то сразу бросай оружие и кричи - рус, не стрилай, я сдаваца! Сохранят жизнь, посадят в тюрягу, отлежишься и отоспишься пока лохи, рискуя жизнью, будут с врагом сражаться. Адвокаты и Медведчук будут носить сало, колбаса, яйки. Отожрешься. Это пусть верные долгу, чести и присяге с русскими оккупантами сражаются. Они лохи. Им ничего кроме двух квадратов земли на кладбище не дадут.А тебя президент через годик выменяет. Лично встретит у трапа самолета и пожмет руку. Назовет героем. Даст орден. Квартиру. Бабла кучу. Внеочередное звание. В школе фотку твою повесят. Чтоб молодежь знала, как героем надо становиться. Просто перед русской свиньей поднять вверх руки и бросить оружие... И всё. И украинское геройство президент Зеленский тебе гарантирует!Мне кажется, нам, служивым уже пора просыпаться и вставать. Терпеть эту зеленую мерзость дальше нельзя.