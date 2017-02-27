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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2013201420152016

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 329
вище 25.65
48%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
74
Всього голосів : 329
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 01:15

[quote]Освобожденных моряков наградили и повысили в званиях

Всем освобожденным обещают новое жилье.

Украинским морякам, которые были освобождены в результате обмена заключенными между Украиной и Россией, вручили награды и повысили в званиях. Об этом сообщает пресс-служба военно-морских сил Украины.
Сообщается, что награды и воинские звания освобожденным морякам вручил командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко в аэропорту Борисполь.
"Сегодня, в аэропорту Борисполь украинских военных моряков из плена встречали традиционным украинским караваем с солью, и наградами. Командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко вручил нашим военным награды и очередные воинские звания", - говорится в сообщении.
[quote]


Вы только задумайтесь, во что превращает украинскую армию и украинского солдата этот жидок-предатель. Просто аут! :shock:
Если на боевом задании в тебя стрельнули, то сразу бросай оружие и кричи - рус, не стрилай, я сдаваца! Сохранят жизнь, посадят в тюрягу, отлежишься и отоспишься пока лохи, рискуя жизнью, будут с врагом сражаться. Адвокаты и Медведчук будут носить сало, колбаса, яйки. Отожрешься. Это пусть верные долгу, чести и присяге с русскими оккупантами сражаются. Они лохи. Им ничего кроме двух квадратов земли на кладбище не дадут.
А тебя президент через годик выменяет. Лично встретит у трапа самолета и пожмет руку. Назовет героем. Даст орден. Квартиру. Бабла кучу. Внеочередное звание. В школе фотку твою повесят. Чтоб молодежь знала, как героем надо становиться. Просто перед русской свиньей поднять вверх руки и бросить оружие... И всё. И украинское геройство президент Зеленский тебе гарантирует! :shock:
Мне кажется, нам, служивым уже пора просыпаться и вставать. Терпеть эту зеленую мерзость дальше нельзя. :?
Libo
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