RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2013201420152016

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 329
вище 25.65
48%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
74
Всього голосів : 329
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 01:15

[quote]Освобожденных моряков наградили и повысили в званиях

Всем освобожденным обещают новое жилье.

Украинским морякам, которые были освобождены в результате обмена заключенными между Украиной и Россией, вручили награды и повысили в званиях. Об этом сообщает пресс-служба военно-морских сил Украины.
Сообщается, что награды и воинские звания освобожденным морякам вручил командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко в аэропорту Борисполь.
"Сегодня, в аэропорту Борисполь украинских военных моряков из плена встречали традиционным украинским караваем с солью, и наградами. Командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко вручил нашим военным награды и очередные воинские звания", - говорится в сообщении.
[quote]


Вы только задумайтесь, во что превращает украинскую армию и украинского солдата этот жидок-предатель. Просто аут! :shock:
Если на боевом задании в тебя стрельнули, то сразу бросай оружие и кричи - рус, не стрилай, я сдаваца! Сохранят жизнь, посадят в тюрягу, отлежишься и отоспишься пока лохи, рискуя жизнью, будут с врагом сражаться. Адвокаты и Медведчук будут носить сало, колбаса, яйки. Отожрешься. Это пусть верные долгу, чести и присяге с русскими оккупантами сражаются. Они лохи. Им ничего кроме двух квадратов земли на кладбище не дадут.
А тебя президент через годик выменяет. Лично встретит у трапа самолета и пожмет руку. Назовет героем. Даст орден. Квартиру. Бабла кучу. Внеочередное звание. В школе фотку твою повесят. Чтоб молодежь знала, как героем надо становиться. Просто перед русской свиньей поднять вверх руки и бросить оружие... И всё. И украинское геройство президент Зеленский тебе гарантирует! :shock:
Мне кажется, нам, служивым уже пора просыпаться и вставать. Терпеть эту зеленую мерзость дальше нельзя. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7332
З нами з: 14.11.11
Подякував: 314 раз.
Подякували: 3672 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 06:14

Так понимаю, на форуме немного людей с воинскими званиями и имеющих опыт боевых действий. Поэтому им сложно понять, что такое воинский долг, присяга, героизм и чествование трусов во время войны. Но можно посмотреть со стороны бизнеса - вы нанял в свой бизнес бухгалтера. Получившего бухгалтерское образование и сознательно подавшего документы на вашу вакансию. Платили ему зарплату. Пришел период годовой отчетности. Бухгалтер отказался готовить отчеты - "ты что, ты видел сколько там циферок? там офигеть можно сколько хоботни, я бы там ночами не спал, чтобы всю эту хрень сделать". Вашу компанию, естественно, штрафуют. Чтобы разрулить ситуацию вы нанимаете каких-то юристов, тратите какие-то ресурсы. За счет тех сотрудников, которые в этом время выполняли свою работу. Потом выписываете бухгалтеру премию. Обнимаете его на корпоративе и дарите ему ценные подарки. Бред? Бред.
Так и с морячками - это профессиональные военные, которые пошли на контрактную военную службу, которая сводится в военное время, по большому счету - убивать врагов, с пониманием, что ты сам можешь быть убитым. Которым мы все платили зарплату. Которые не выполнили ни присягу, ни устав, ни договоренности со своим работодателем - народом Украины, об его защите. И которых теперь главнокомандующий одаривает наградами и очередными званиями.Реально абсурд.
Что бы произошло с боевым духом сотрудников в вашей компании, да и с самой компанией, если бы вы премировали сотрудников, саботирующих работу? Повышали их в должностях, и ставили их в пример добросовестным сотрудникам?
ryabchenko2
 
Повідомлень: 127
З нами з: 02.04.13
Подякував: 75 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 06:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Мне кажется, нам, служивым уже пора просыпаться и вставать. Терпеть эту зеленую мерзость дальше нельзя. :?


Зе это просто прокладка - такой себе отвлекатель внимания для основной массы потребителей ТВ продукции каналов Коломойши , главный враг Собакян со своими опричниками -

pavilion_dv
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 23.05.16
Подякував: 16 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2013201420152016
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ryabchenko2 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1568, 1569, 1570
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15690 1871554
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 вер, 2019 20:12
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 668, 669, 670
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6694 1451924
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 вер, 2019 15:29
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 18, 19, 20
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
190 15797
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 вер, 2019 00:52
Surfer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.