[quote]Освобожденных моряков наградили и повысили в званиях
Всем освобожденным обещают новое жилье.
Украинским морякам, которые были освобождены в результате обмена заключенными между Украиной и Россией, вручили награды и повысили в званиях. Об этом сообщает пресс-служба военно-морских сил Украины. Сообщается, что награды и воинские звания освобожденным морякам вручил командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко в аэропорту Борисполь. "Сегодня, в аэропорту Борисполь украинских военных моряков из плена встречали традиционным украинским караваем с солью, и наградами. Командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко вручил нашим военным награды и очередные воинские звания", - говорится в сообщении. [quote]
Вы только задумайтесь, во что превращает украинскую армию и украинского солдата этот жидок-предатель. Просто аут! Если на боевом задании в тебя стрельнули, то сразу бросай оружие и кричи - рус, не стрилай, я сдаваца! Сохранят жизнь, посадят в тюрягу, отлежишься и отоспишься пока лохи, рискуя жизнью, будут с врагом сражаться. Адвокаты и Медведчук будут носить сало, колбаса, яйки. Отожрешься. Это пусть верные долгу, чести и присяге с русскими оккупантами сражаются. Они лохи. Им ничего кроме двух квадратов земли на кладбище не дадут. А тебя президент через годик выменяет. Лично встретит у трапа самолета и пожмет руку. Назовет героем. Даст орден. Квартиру. Бабла кучу. Внеочередное звание. В школе фотку твою повесят. Чтоб молодежь знала, как героем надо становиться. Просто перед русской свиньей поднять вверх руки и бросить оружие... И всё. И украинское геройство президент Зеленский тебе гарантирует! Мне кажется, нам, служивым уже пора просыпаться и вставать. Терпеть эту зеленую мерзость дальше нельзя.
Так понимаю, на форуме немного людей с воинскими званиями и имеющих опыт боевых действий. Поэтому им сложно понять, что такое воинский долг, присяга, героизм и чествование трусов во время войны. Но можно посмотреть со стороны бизнеса - вы нанял в свой бизнес бухгалтера. Получившего бухгалтерское образование и сознательно подавшего документы на вашу вакансию. Платили ему зарплату. Пришел период годовой отчетности. Бухгалтер отказался готовить отчеты - "ты что, ты видел сколько там циферок? там офигеть можно сколько хоботни, я бы там ночами не спал, чтобы всю эту хрень сделать". Вашу компанию, естественно, штрафуют. Чтобы разрулить ситуацию вы нанимаете каких-то юристов, тратите какие-то ресурсы. За счет тех сотрудников, которые в этом время выполняли свою работу. Потом выписываете бухгалтеру премию. Обнимаете его на корпоративе и дарите ему ценные подарки. Бред? Бред. Так и с морячками - это профессиональные военные, которые пошли на контрактную военную службу, которая сводится в военное время, по большому счету - убивать врагов, с пониманием, что ты сам можешь быть убитым. Которым мы все платили зарплату. Которые не выполнили ни присягу, ни устав, ни договоренности со своим работодателем - народом Украины, об его защите. И которых теперь главнокомандующий одаривает наградами и очередными званиями.Реально абсурд. Что бы произошло с боевым духом сотрудников в вашей компании, да и с самой компанией, если бы вы премировали сотрудников, саботирующих работу? Повышали их в должностях, и ставили их в пример добросовестным сотрудникам?