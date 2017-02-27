Додано: Нед 08 вер, 2019 06:14

Так понимаю, на форуме немного людей с воинскими званиями и имеющих опыт боевых действий. Поэтому им сложно понять, что такое воинский долг, присяга, героизм и чествование трусов во время войны. Но можно посмотреть со стороны бизнеса - вы нанял в свой бизнес бухгалтера. Получившего бухгалтерское образование и сознательно подавшего документы на вашу вакансию. Платили ему зарплату. Пришел период годовой отчетности. Бухгалтер отказался готовить отчеты - "ты что, ты видел сколько там циферок? там офигеть можно сколько хоботни, я бы там ночами не спал, чтобы всю эту хрень сделать". Вашу компанию, естественно, штрафуют. Чтобы разрулить ситуацию вы нанимаете каких-то юристов, тратите какие-то ресурсы. За счет тех сотрудников, которые в этом время выполняли свою работу. Потом выписываете бухгалтеру премию. Обнимаете его на корпоративе и дарите ему ценные подарки. Бред? Бред.

Так и с морячками - это профессиональные военные, которые пошли на контрактную военную службу, которая сводится в военное время, по большому счету - убивать врагов, с пониманием, что ты сам можешь быть убитым. Которым мы все платили зарплату. Которые не выполнили ни присягу, ни устав, ни договоренности со своим работодателем - народом Украины, об его защите. И которых теперь главнокомандующий одаривает наградами и очередными званиями.Реально абсурд.

Что бы произошло с боевым духом сотрудников в вашей компании, да и с самой компанией, если бы вы премировали сотрудников, саботирующих работу? Повышали их в должностях, и ставили их в пример добросовестным сотрудникам?