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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 вер, 2019 21:50
Братья !Ё
Ложитесь спать !
Столько наплели , на ВАЛЮТНОЙ ветке...
Потрите за собой .....пить больше не надо.
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холява
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Додано: Суб 07 вер, 2019 21:51
Вкладчик1234 написав:
Агрессия - это война?
АТО - это война?
ССО - это война?
Если это всё война, то почему войну не называют войной, а выдумывают всякие непонятные определения?
Потому что объявление войны влечёт за собой существенное изменение правового поля воюющей страны, как то - ограничение права собственности и конституционных прав и свобод граждан (в том числе пораженческая писанина на интернет форумах). И такие как Вы, первые поднимут вой, когда начнут отбирать имущество для военных нужд и принуждать к определённым действиям в соответствии с военным положением.
Так что молите Бога или кого там ещё знаете, что бы введения военного положения в соответствии с Украинским законодательством не было до самого последнего момента.
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Додано: Суб 07 вер, 2019 21:57
freeze написав:
Теперь о реформах.
Помните много писали как режим Порошенко обложил мелкий бизнес и людей нечеловеческими штрафами.
Подсчитали, что в зарегистрированных молодой командой законопроектах, размер штрафов по разным поводам обычному населению и ФОПам увеличен в среднем в четыре раза.
Заметьте, в четыре раза.
Типа кнута и пряника.
Но кнут в предвыборных баталиях никто не обещал.
Ну, ладно, пусть будет кнут, но про пряник я из уст Зеленского слышал не раз самолично, именно таки говорил про пряник.
Алё, гараж, а где в поданных законопроектах хоть один пряник ??????
Наказать, ужесточить, с ума съехали, имхо.
Маладая команда, имхо, ненадолго. С таким рвением взялись за кнут, что думаю, с большой вероятностью им этот кнут в одно место и воткнут. Кстати, в рифму.
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change_pm
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Додано: Суб 07 вер, 2019 21:58
Говорят, полтавский шлях стал еще шляхистее...
Боже, шестой год идет война на полтавской Дороге..
Немцы б технике там позавидовали...
Ан нет!
Умнички!
Надеюсь, поборемо (хотя уже и это избито).
С ужасом жду конца сентября...
Как, блин, до Закарпаття доехать?
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Додано: Суб 07 вер, 2019 22:00
дарий написав:
Говорят, полтавский шлях стал еще шляхистее...
Боже, шестой год идет война на полтавской Дороге..
Немцы б технике там позавидовали...
Ан нет!
Умнички!
Надеюсь, поборемо (хотя уже и это избито).
С ужасом жду конца сентября...
Как, блин, до Закарпаття доехать?
Нормально можно ехать.
Правда обратно я поехал через Конотоп)
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Додано: Суб 07 вер, 2019 22:07
freeze написав:
Теперь о реформах.
Помните много писали как режим Порошенко обложил мелкий бизнес и людей нечеловеческими штрафами.
Подсчитали, что в зарегистрированных молодой командой законопроектах, размер штрафов по разным поводам обычному населению и ФОПам увеличен в среднем в четыре раза.
Заметьте, в четыре раза.
Типа кнута и пряника.
Но кнут в предвыборных баталиях никто не обещал.
Ну, ладно, пусть будет кнут, но про пряник я из уст Зеленского слышал не раз самолично, именно таки говорил про пряник.
Алё, гараж, а где в поданных законопроектах хоть один пряник ??????
Наказать, ужесточить, с ума съехали, имхо.
Промивка мізків через ТВ в частині визначення хто добрий, а хто поганий, - зробила свою справу!
Варто було прислухатися хоча б до критичних думок форумчан щодо Зе, а не з таким запалом та захватом його вихваляти, а конкурента опускати!
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Додано: Суб 07 вер, 2019 22:14
change_pm написав:
Маладая команда, имхо, ненадолго. С таким рвением взялись за кнут, что думаю, с большой вероятностью им этот кнут в одно место и воткнут. Кстати, в рифму.
Отсюда и курс - воткнут - грн беда...
Потом скажут, геополитика и внутренние враги..
То таке.
Кстати, так и будет.
Уже Обычный трехразовый скачек будет оправдан внешними ( либо ) внутренними факторами...
Но мы же старались по 8!
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Додано: Суб 07 вер, 2019 23:39
А вообще , граждане хватит эту ветку политикой загаживать , для этого есть специальное отхожее место :Політичні дискусії
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Додано: Нед 08 вер, 2019 10:22
Глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зареєстрував у Верховній Раді законопроект №1232 щодо податкової амністії.
Документом встановлюється визначення поняття «спеціальне декларування», під яким розуміється режим звільнення платників податків - фізосіб від юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства України, що мали місце в період до 31 грудня 2018 року включно, за умови подальшої сплати податкових зобов’язань, в порядку, строки і розмірах, передбачених цим законопроектом.
Водночас спеціальне декларування не застосовуватиметься до податкових агентів, доходів (активів), отриманих злочинним шляхом, корупційних, або пов’язаних з ними, правопорушень та до доходів, які були виявлені за результатами податкової перевірки контролюючими органами.
Скористатися спеціальним декларуванням можуть фізичні особи - резиденти, в тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об’єктів декларування, і які відповідно до цього Кодексу є чи були платниками податків (надалі - декларант), стосовно:
а) доходів, майна або інших активів, отриманих (набутих) в Україні, і які підлягають чи підлягали в момент їх отримання (набуття) оподаткуванню в Україні,
б) доходів, майна або інших активів, отриманих (набутих) такою фізичною особою з джерел походження за межами України, і які підлягають чи підлягали в момент їх отримання (набуття) оподаткуванню в Україні відповідно до положень цього Кодексу чи міжнародного договору, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.
В спеціальній декларації не зазначається інформація про джерела походження чи набуття об`єктів декларування.
До спеціальної декларації декларант зобов’язаний додати копії документів, що підтверджують вартість об`єктів декларування.
Згідно із пояснювальною запискою до законопроекту, щоб скористатися правом на спеціальне декларування платники податків будуть зобов’язані подати Спеціальну декларацію з 1 січня по 31 березня 2020 року та сплатити податкові зобов’язання з прихованих доходів (активів) у розмірі:
- 5 відсотків - для валютних цінностей, рухомого та нерухомого майна, цінних паперів, часток (паїв) у майні юридичних осіб, майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності та/або фінансових інструментів;
- 10 відсотків - для усіх інших майнових прав;
- 2,5 відсотків - для активів, за рахунок яких відбулося придбання Декларантом облігацій внутрішньої державної позики, випущених Національним банком України.
Окрім того, перед подання Спеціальної декларації щодо грошових коштів, банківських металів та інших валютних цінностей, платник податків (Декларант) повинен буде розмістити такі активи на рахунках у фінансових установах України, які мають зберігатися на таких рахунках не менше 365 календарних днів, що слідують за 31 березням 2020 року.
Водночас це правило не поширюється на випадки використання з метою інвестування таких валютних цінностей у будь-який інший актив, розташований (зареєстрований) на території України та/або з метою придбання декларантом за їх рахунок облігацій внутрішньої державної позики, випущених Національним банком України та номінованих в іноземній валюті у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Протягом 90 днів після 31 березня 2020 року контролюючі органи можуть провести експертну оцінку активів, заявлених в Спеціалізованій декларації, визначивши суму податкового зобов’язання на підставі такої оцінки та шляхом складання відповідного податкового повідомлення-рішення, яке може бути оскаржене у загальному порядку, передбаченому статтею 56 Податкового кодексу України.
Інформація, отримана контролюючими органами в результаті застосування до платників спеціального декларування, є конфіденційною та не може бути розголошена без письмової згоди Декларанта.
Окрім того, доходи на суму 100 000 гривень:
- вважатимуться підтвердженими без подання Спеціалізованої декларації
- вважатимуться амністованими без будь-яких додаткових умов;
- сплата податків за ними не вимагатиметься;
- податкові перевірки щодо джерел отримання не поводитимуться.
Живите своим умом!
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Додано: Нед 08 вер, 2019 10:35
так что, грандиозная дойка населения началась с новой силой?
было по-новому, теперь по-зелёному.
100 тис грн. - - вважатимуться амністованими
от жеж клоуны.
Но справедливости ради, данные мероприятия очень даже могут сдерживать гривнушку от девальвационных тенденций какое-то время. Даже просто за счет того что деньги, будь-то валюта, будь-то гривна будут просто фактически заморожены в банках - "лишние" деньги не будут делать "лишних" движений, например, на черном рынке валюты. Не говорю уже о том что часть валюты может конвертироваться в нацвалюту.
Непонятно правда можно ли ради "2.5%" приобретать валютные ОВГЗ - скорее всего можно будет (но там могут предложить большИе сроки данных бумаг).
Востаннє редагувалось Alex2007
в Нед 08 вер, 2019 10:49, всього редагувалось 2 разів.
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