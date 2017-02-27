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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 вер, 2019 10:42
Alex2007 написав:
так что, грандиозная дойка населения началась с новой силой?
было по-новому, теперь по-зелёному.
100 тис грн. - - вважатимуться амністованими
от жеж клоуны.
Виходить, що стосується лише майна придбаного набутого протягом 2017-2019 років.... решта просто записується як законне.
Ахметова з коломийським не побриють:-(
З позитива те що вводиться обов’язкове декларування і будуть платитися податки. Мабуть.
Всім процвітання!
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Додано: Нед 08 вер, 2019 10:46
Гетманцев и станет могильщиком ЗЕ.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 11:00
Первый написав: Alex2007 написав:
так что, грандиозная дойка населения началась с новой силой?
было по-новому, теперь по-зелёному.
100 тис грн. - - вважатимуться амністованими
от жеж клоуны.
Виходить, що стосується лише майна придбаного набутого протягом 2017-2019 років.... решта просто записується як законне.
Откуда следует 2017-2019 год?
Судя из разъяснений Гетманцева это касается майна не внесенного в реестр на момент принятия Закона, всё майно в реестре считается купленным легально. Я тут приводил уже его цитату по этому поводу.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 11:08
Купив-продав месячные овгз, ставка получится около 1,5%
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