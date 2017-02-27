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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1996199719981999

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 329
вище 25.65
48%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
74
Всього голосів : 329
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 10:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Alex2007 написав:так что, грандиозная дойка населения началась с новой силой? :evil: было по-новому, теперь по-зелёному.
100 тис грн. - - вважатимуться амністованими :lol: :lol: :lol:
от жеж клоуны.


Виходить, що стосується лише майна придбаного набутого протягом 2017-2019 років.... решта просто записується як законне.

Ахметова з коломийським не побриють:-(

З позитива те що вводиться обов’язкове декларування і будуть платитися податки. Мабуть.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 10:46

Гетманцев и станет могильщиком ЗЕ.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 11:00

  Первый написав:
Alex2007 написав:так что, грандиозная дойка населения началась с новой силой? :evil: было по-новому, теперь по-зелёному.
100 тис грн. - - вважатимуться амністованими :lol: :lol: :lol:
от жеж клоуны.


Виходить, що стосується лише майна придбаного набутого протягом 2017-2019 років.... решта просто записується як законне.


Откуда следует 2017-2019 год?
Судя из разъяснений Гетманцева это касается майна не внесенного в реестр на момент принятия Закона, всё майно в реестре считается купленным легально. Я тут приводил уже его цитату по этому поводу.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 11:08

Купив-продав месячные овгз, ставка получится около 1,5%
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