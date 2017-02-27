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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 вер, 2019 11:00
Первый написав: Alex2007 написав:
так что, грандиозная дойка населения началась с новой силой?
было по-новому, теперь по-зелёному.
100 тис грн. - - вважатимуться амністованими
от жеж клоуны.
Виходить, що стосується лише майна придбаного набутого протягом 2017-2019 років.... решта просто записується як законне.
Откуда следует 2017-2019 год?
Судя из разъяснений Гетманцева это касается майна не внесенного в реестр на момент принятия Закона, всё майно в реестре считается купленным легально. Я тут приводил уже его цитату по этому поводу.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 11:08
Купив-продав месячные овгз, ставка получится около 1,5%
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Додано: Нед 08 вер, 2019 11:55
zzzzzz написав:
Окрім того, перед подання Спеціальної декларації щодо грошових коштів, банківських металів та інших валютних цінностей, платник податків (Декларант) повинен буде розмістити такі активи на рахунках у фінансових установах України, які мають зберігатися на таких рахунках не менше 365 календарних днів, що слідують за 31 березням 2020 року.
Можно ли это понимать как , средства уже находящиеся на счетах фин. установ уже являются легализованными ?
в БС ожидается аншлаг , гривна может продолжить серьезное укрепление, когда подматрасные баксы вернутся в фин систему.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 11:55
Moneta написав:
Гетманцев и станет могильщиком ЗЕ.
Это начало конца Зельца
Не с того начинаете ребятки.
Вангую рейтинг его и его молодой команды к концу этого года максимум процентов 15%.
А в следующем - вплоть до кефирных пециных-кулявлобных значений, а как следствие - "банду геть"
Почти ничего хорошего от них не ждал (хотя от безысходност
и голосовал за них во втором туре президентских и на мажоритарном округе парламентских выборов с целью непрохождения еще худшего и всем известного дерьмеца - типа гражданский долг, ага, плять), а сейчас тем более не жду.
На следующие выборы 99,999999% вообще не пойду. С меня хватит Майданов, зельцеИстерии и т.д. и т.п.
Участвовать в этом дерьме с декларированием своих кровных не собираюсь. На вынос и в другие места.
- Я так понимаю, те кто подавали так называемую нулевую декларацию два или 3 года назад - не заплатят вообще ни копейки - они же уже задекларировали А с них и нужно в первую очередь трусить. А потом что-то требовать с пересичных.
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Alex2007
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Додано: Нед 08 вер, 2019 12:09
freeze написав: Первый написав: Alex2007 написав:
так что, грандиозная дойка населения началась с новой силой?
было по-новому, теперь по-зелёному.
100 тис грн. - - вважатимуться амністованими
от жеж клоуны.
Виходить, що стосується лише майна придбаного набутого протягом 2017-2019 років.... решта просто записується як законне.
Откуда следует 2017-2019 год?
Судя из разъяснений Гетманцева это касается майна не внесенного в реестр на момент принятия Закона, всё майно в реестре считается купленным легально. Я тут приводил уже его цитату по этому поводу.
Декларація здається в 2020 за 2019. 2017-2019 стандартний трирічний термін оскільки 3 роки термін позовної давності.
Дивлячись на написаний текст ні, не вважається, атже навіщо ставка легалізації? Презентації до законів , в основному, не мають нічого спільного із самим законом крім назви.
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Нед 08 вер, 2019 12:18
Surfer написав: zzzzzz написав:
Окрім того, перед подання Спеціальної декларації щодо грошових коштів, банківських металів та інших валютних цінностей, платник податків (Декларант) повинен буде розмістити такі активи на рахунках у фінансових установах України, які мають зберігатися на таких рахунках не менше 365 календарних днів, що слідують за 31 березням 2020 року.
Можно ли это понимать как , средства уже находящиеся на счетах фин. установ уже являются легализованными ?
в БС ожидается аншлаг , гривна может продолжить серьезное укрепление, когда подматрасные баксы вернутся в фин систему.
Думаю що ні. Текст написано так, щоб Ви не змогли сказати що у Вас мільярд, і заплатили лише 5%. Лише з наявних грошей.
Всім процвітання!
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Додано: Нед 08 вер, 2019 12:24
Первый написав:
Декларація здається в 2020 за 2019. 2017-2019 стандартний трирічний термін оскільки 3 роки термін позовної давності.
Дивлячись на написаний текст ні, не вважається, атже навіщо ставка легалізації?
Судя по тому же Гетманцеву - сдача этой декларации дело сугубо добровольное, только для тех, кто что-то нелегальное хочет легализировать.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 12:27
Surfer написав: zzzzzz написав:
Окрім того, перед подання Спеціальної декларації щодо грошових коштів, банківських металів та інших валютних цінностей, платник податків (Декларант) повинен буде розмістити такі активи на рахунках у фінансових установах України, які мають зберігатися на таких рахунках не менше 365 календарних днів, що слідують за 31 березням 2020 року.
Можно ли это понимать как , средства уже находящиеся на счетах фин. установ уже являются легализованными ?
в БС ожидается аншлаг , гривна может продолжить серьезное укрепление, когда подматрасные баксы вернутся в фин систему.
Сложно понять, что имеется ввиду, но о средствах находящихся сейчас в банках, ни слова. Только то, что внесется после 31 марта 20 года.
Судя по всему, тех кто имеет более 100 тыс гривен на счетах и не сможет объяснить происхождение, побреют
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Додано: Нед 08 вер, 2019 12:27
freeze написав: Первый написав:
Декларація здається в 2020 за 2019. 2017-2019 стандартний трирічний термін оскільки 3 роки термін позовної давності.
Дивлячись на написаний текст ні, не вважається, атже навіщо ставка легалізації?
Судя по тому же Гетманцеву - сдача этой декларации дело сугубо добровольное, только для тех, кто что-то нелегальное хочет легализировать.
Я бы сказал добровольно-принудительное. Типо тех, кто не задекларирует, ждет стандартные 18 процентов, а искать потом их будут весьма охотно
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Додано: Нед 08 вер, 2019 12:33
zzzzzz написав:
Глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зареєстрував у Верховній Раді законопроект №1232 щодо податкової амністії.
Окрім того, доходи на суму 100 000 гривень:
- вважатимуться підтвердженими без подання Спеціалізованої декларації
- вважатимуться амністованими без будь-яких додаткових умов;
- сплата податків за ними не вимагатиметься;
- податкові перевірки щодо джерел отримання не поводитимуться.
Хочется высказать свое ФЭ Гетманцеву. С какого бодуна 100 тыс гривен, что за сумма такая? З довидника стеля?
Тут вчера долярчик изголялся по поводу квартир и так далее. Мое имхо что у него поболее чем 100 тыс гривен в банке, так вот, велика вероятность что по 100 тыс на банку не перепрятать, так сквозную базу данных по ИНН не проблема организовать.
Интересно, что вот он и такие как он, запоют. когда все что выше 100 тыс грн обкладут податью?
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