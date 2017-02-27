Додано: Нед 08 вер, 2019 12:58

Surfer написав: zzzzzz написав: Окрім того, перед подання Спеціальної декларації щодо грошових коштів, банківських металів та інших валютних цінностей, платник податків (Декларант) повинен буде розмістити такі активи на рахунках у фінансових установах України, які мають зберігатися на таких рахунках не менше 365 календарних днів, що слідують за 31 березням 2020 року.

Окрім того, перед подання Спеціальної декларації щодо грошових коштів, банківських металів та інших валютних цінностей, платник податків (Декларант) повинен буде розмістити такі активи на рахунках у фінансових установах України, які мають зберігатися на таких рахунках не менше 365 календарних днів, що слідують за 31 березням 2020 року.



Можно ли это понимать как , средства уже находящиеся на счетах фин. установ уже являются легализованными ?



в БС ожидается аншлаг , гривна может продолжить серьезное укрепление, когда подматрасные баксы вернутся в фин систему. Можно ли это понимать как , средства уже находящиеся на счетах фин. установ уже являются легализованными ?в БС ожидается аншлаг , гривна может продолжить серьезное укрепление, когда подматрасные баксы вернутся в фин систему.

Сложно понять, что имеется ввиду, но о средствах находящихся сейчас в банках, ни слова. Только то, что внесется после 31 марта 20 года.Судя по всему, тех кто имеет более 100 тыс гривен на счетах и не сможет объяснить происхождение, побреют[/quote]Сомневаюсь что смогут пойти на такое - слишком жестко и довольно несправедливо для страны с огромной частью теневой экономики с испокон веков отсутствовавшей дисциплиной фискальных деклараций для большинства населения. Народ такое точно не поймет и это вполне может стать началом конца зеленой команды, наверняка они это понимают. Все же выглядит куда более логичным водораздел между уже легализованными в фин системе капиталами и скрытыми подматрасными накоплениями. В добавок это может быть реализацией главной идеи - возвращения капиталов в банковский сектор - что позитивно должно сказаться на экономике. Просто облагать оброком всех свыше 100К - читый тупизм, который кроме отвращения к власти ничего не вызовет. Все же считаю вопрос легализации капиталов должен преследовать суперзадачу, по Станиславскому, - возращение капиталов из тени, ради разового оброка затевать это глупо, - иначе в тень может уйти и все что уже крутится в финансовой системе, с самыми негативными последствиями для страны, надеюсь они это понимают.[/quote]Уверен я в одном, что все мы выходцы из союза, даже те кто такие вещи сечас предлагает. Помните был анекдот про дуст? Уверен, что цель тупо бабла срубить.Так вот уверен, что даже высказывание своего ФЭ тут на форуме может повлиять на ситуацию. Им стоит знать, что думают умные люди и не придут ли их снимать в связи с их желаниеми всех обобрать.