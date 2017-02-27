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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 вер, 2019 12:36
zzzzzz написав:
Глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зареєстрував у Верховній Раді законопроект №1232 щодо податкової амністії.
Окрім того, доходи на суму 100 000 гривень:
- вважатимуться підтвердженими без подання Спеціалізованої декларації
- вважатимуться амністованими без будь-яких додаткових умов;
- сплата податків за ними не вимагатиметься;
- податкові перевірки щодо джерел отримання не поводитимуться.
Кстати, вчера на телеграм канале пургена было написано:
они перекрыли эфир двумя новостями - снятие недоторканности и обмен полоненими. Вопрос: в каком месте они шарят по карманам.
Ответ предоставил г-н Гетманцев, спасибо ему!
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Додано: Нед 08 вер, 2019 12:37
Внимание вопрос!
Если я продал в 13 году квартиру за 100000$, на тот момент 810000грн и сейчас живу на доходы с этих денег, мне их тоже надо будет декларировать? Как они будут учитываться, как 810000 грн или 2800000 грн (квартира, естественно, была продана за доллары) Нужно ли брать в банках справки с суммой полученных процентов по депозитам?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Нед 08 вер, 2019 12:46
asti написав:
Внимание вопрос!
Если я продал в 13 году квартиру за 100000$, на тот момент 810000грн и сейчас живу на доходы с этих денег, мне их тоже надо будет декларировать? Как они будут учитываться, как 810000 грн или 2800000 грн (квартира, естественно, была продана за доллары) Нужно ли брать в банках справки с суммой полученных процентов по депозитам?
Вы путаете налоговую амнистию и нулевую декларацию.
Речь идет о внесенном Законопроекте об налоговой амнистии.
Ваш случай будет в нулевой декларации, в смысле на что вы живете после подачи нулевой декларации, но это законопроект пока не вносили.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 12:47
freeze написав: Первый написав:
Декларація здається в 2020 за 2019. 2017-2019 стандартний трирічний термін оскільки 3 роки термін позовної давності.
Дивлячись на написаний текст ні, не вважається, атже навіщо ставка легалізації?
Судя по тому же Гетманцеву - сдача этой декларации дело сугубо добровольное, только для тех, кто что-то нелегальное хочет легализировать.
любе діло добровільне, просто є певні наслідки.
Можна не здавати, але найдуть квартиру куплену в 2020 році за мільйон, а Ви були голі босі під мостом, то попадете на санкцію у 18% чи скільки там буде і + +...
Всім процвітання!
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Додано: Нед 08 вер, 2019 12:50
change_pm написав: Surfer написав: zzzzzz написав:
Окрім того, перед подання Спеціальної декларації щодо грошових коштів, банківських металів та інших валютних цінностей, платник податків (Декларант) повинен буде розмістити такі активи на рахунках у фінансових установах України, які мають зберігатися на таких рахунках не менше 365 календарних днів, що слідують за 31 березням 2020 року.
Можно ли это понимать как , средства уже находящиеся на счетах фин. установ уже являются легализованными ?
в БС ожидается аншлаг , гривна может продолжить серьезное укрепление, когда подматрасные баксы вернутся в фин систему.
Сложно понять, что имеется ввиду, но о средствах находящихся сейчас в банках, ни слова. Только то, что внесется после 31 марта 20 года.
Судя по всему, тех кто имеет более 100 тыс гривен на счетах и не сможет объяснить происхождение, побреют
Сомневаюсь что смогут пойти на такое - слишком жестко и довольно несправедливо для страны с огромной частью теневой экономики с испокон веков отсутствовавшей дисциплиной фискальных деклараций для большинства населения. Народ такое точно не поймет и это вполне может стать началом конца зеленой команды, наверняка они это понимают. Все же выглядит куда более логичным водораздел между уже легализованными в фин системе капиталами и скрытыми подматрасными накоплениями. В добавок это может быть реализацией главной идеи - возвращения капиталов в банковский сектор - что позитивно должно сказаться на экономике. Просто облагать оброком всех свыше 100К - читый тупизм, который кроме отвращения к власти ничего не вызовет. Все же считаю вопрос легализации капиталов должен преследовать суперзадачу, по Станиславскому, - возращение капиталов из тени, ради разового оброка затевать это глупо, - иначе в тень может уйти и все что уже крутится в финансовой системе, с самыми негативными последствиями для страны, надеюсь они это понимают.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 12:53
asti написав:
Внимание вопрос!
Если я продал в 13 году квартиру за 100000$, на тот момент 810000грн и сейчас живу на доходы с этих денег, мне их тоже надо будет декларировать? Как они будут учитываться, как 810000 грн или 2800000 грн (квартира, естественно, была продана за доллары) Нужно ли брать в банках справки с суммой полученных процентов по депозитам?
Так у вас батенька курсовой доход был в ОДИН миллион 990 тыс гривен. Вы уплатили с этого дохода налог? Думаю, что нет. Я бы не платил.
Велком ту амнистия -> 5% или если хотите меньше, на год вкладываете в банк 1.9 млн гривен и платите 2.5%.
Правильно я понимаю?
p.s. Эта амнистия зацепит каждого из нас, но ни одного из олигархов. На Майдан выходить будем?
Думаю, стоит об этом начать говорить, чтобы Зе и молодая команда риски начала просчитывать. Ведь до Ростова или до виллы в Италии можно будет и не успеть...
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Додано: Нед 08 вер, 2019 12:54
freeze написав: asti написав:
Внимание вопрос!
Если я продал в 13 году квартиру за 100000$, на тот момент 810000грн и сейчас живу на доходы с этих денег, мне их тоже надо будет декларировать? Как они будут учитываться, как 810000 грн или 2800000 грн (квартира, естественно, была продана за доллары) Нужно ли брать в банках справки с суммой полученных процентов по депозитам?
Вы путаете налоговую амнистию и нулевую декларацию.
Речь идет о внесенном Законопроекте об налоговой амнистии.
Ваш случай будет в нулевой декларации, в смысле на что вы живете после подачи нулевой декларации, но это законопроект пока не вносили.
короче, по любому попадание на бабло...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Нед 08 вер, 2019 12:58
Surfer написав: zzzzzz написав:
Окрім того, перед подання Спеціальної декларації щодо грошових коштів, банківських металів та інших валютних цінностей, платник податків (Декларант) повинен буде розмістити такі активи на рахунках у фінансових установах України, які мають зберігатися на таких рахунках не менше 365 календарних днів, що слідують за 31 березням 2020 року.
Можно ли это понимать как , средства уже находящиеся на счетах фин. установ уже являются легализованными ?
в БС ожидается аншлаг , гривна может продолжить серьезное укрепление, когда подматрасные баксы вернутся в фин систему.
Сложно понять, что имеется ввиду, но о средствах находящихся сейчас в банках, ни слова. Только то, что внесется после 31 марта 20 года.
Судя по всему, тех кто имеет более 100 тыс гривен на счетах и не сможет объяснить происхождение, побреют
[/quote]
Сомневаюсь что смогут пойти на такое - слишком жестко и довольно несправедливо для страны с огромной частью теневой экономики с испокон веков отсутствовавшей дисциплиной фискальных деклараций для большинства населения. Народ такое точно не поймет и это вполне может стать началом конца зеленой команды, наверняка они это понимают. Все же выглядит куда более логичным водораздел между уже легализованными в фин системе капиталами и скрытыми подматрасными накоплениями. В добавок это может быть реализацией главной идеи - возвращения капиталов в банковский сектор - что позитивно должно сказаться на экономике. Просто облагать оброком всех свыше 100К - читый тупизм, который кроме отвращения к власти ничего не вызовет. Все же считаю вопрос легализации капиталов должен преследовать суперзадачу, по Станиславскому, - возращение капиталов из тени, ради разового оброка затевать это глупо, - иначе в тень может уйти и все что уже крутится в финансовой системе, с самыми негативными последствиями для страны, надеюсь они это понимают.[/quote]
Уверен я в одном, что все мы выходцы из союза, даже те кто такие вещи сечас предлагает. Помните был анекдот про дуст? Уверен, что цель тупо бабла срубить.
Так вот уверен, что даже высказывание своего ФЭ тут на форуме может повлиять на ситуацию. Им стоит знать, что думают умные люди и не придут ли их снимать в связи с их желаниеми всех обобрать.
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change_pm
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Додано: Нед 08 вер, 2019 12:59
change_pm написав:
Велком ту амнистия -> 5% или если хотите меньше, на год вкладываете в банк 1.9 млн гривен и платите 2.5%.
Правильно я понимаю?
p.s. Эта амнистия зацепит каждого из нас, но ни одного из олигархов. На Майдан выходить будем?
Думаю, стоит об этом начать говорить, чтобы Зе и молодая команда риски начала просчитывать. Ведь до Ростова или до виллы в Италии можно будет и не успеть...
Либо покупаете овгз (непонятно правда какие сроки, покупка и продажа на вторичном рынке тоже врядли проканает) и 2.5% налоХа
либо в банк на счет на год (с конца марта 2020 года) и 5% налоХа.
Насчет варианта где 10% - непонятно.
100 тыс можно не показывать
То, с чего уже уплачены налоги - тоже вроде записывать нигде не нужно. Но потом налоговая может сделать проверку.
Декларировать нужно разницу от того что есть в сумме и тем, что уже задекларировано разными путями, - например, зарплаты в конвертах, какие-то подработки, халтуры и т.д с которых ничего никто не платил.
Так я понял.
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Alex2007
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Додано: Нед 08 вер, 2019 13:01
freeze написав: asti написав:
Внимание вопрос!
Если я продал в 13 году квартиру за 100000$, на тот момент 810000грн и сейчас живу на доходы с этих денег, мне их тоже надо будет декларировать? Как они будут учитываться, как 810000 грн или 2800000 грн (квартира, естественно, была продана за доллары) Нужно ли брать в банках справки с суммой полученных процентов по депозитам?
Вы путаете налоговую амнистию и нулевую декларацию.
Речь идет о внесенном Законопроекте об налоговой амнистии.
Ваш случай будет в нулевой декларации, в смысле на что вы живете после подачи нулевой декларации, но это законопроект пока не вносили.
Кстати, что должно быть первее? Нулевка или амнистия?
Какова цель сейчас воду каламутить амнистией, если нулевки еще не было? И сроки амнистии четкие, начиная с 2020 года.
Нулевку сделать не успеют или не хотят, мой вывод, хотят рубануть бабла по быстрому
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change_pm
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