asti написав:Внимание вопрос! Если я продал в 13 году квартиру за 100000$, на тот момент 810000грн и сейчас живу на доходы с этих денег, мне их тоже надо будет декларировать? Как они будут учитываться, как 810000 грн или 2800000 грн (квартира, естественно, была продана за доллары) Нужно ли брать в банках справки с суммой полученных процентов по депозитам?
Вы путаете налоговую амнистию и нулевую декларацию. Речь идет о внесенном Законопроекте об налоговой амнистии. Ваш случай будет в нулевой декларации, в смысле на что вы живете после подачи нулевой декларации, но это законопроект пока не вносили.
короче, по любому попадание на бабло...
Давайте всё-таки расстраиваться по мере регистрации законопроектов, а не заранее.
freeze написав:Вы путаете налоговую амнистию и нулевую декларацию. Речь идет о внесенном Законопроекте об налоговой амнистии. Ваш случай будет в нулевой декларации, в смысле на что вы живете после подачи нулевой декларации, но это законопроект пока не вносили.
короче, по любому попадание на бабло...
Давайте всё-таки расстраиваться по мере регистрации законопроектов, а не заранее.
Я бы и не сомневался в потенциях нашей большевистской монокоалиции, слава богу не красной, а зеленой, но один хрен
Кстати а куда делись обсуждаемые ранее 9 процентов, сейчас появились уже 10% - оказывается мало ребяткам В зал вынесут наверное 13 процентов после обсуждения в комитетах и т.д. и с некой "гражданской общественностью"
Кто может подсказать за следующее - человек работает официально в ЕС, платит там налоги, привозит часть денег в Украину и открывает депозит на сумму более 100.000грн.
Источников дохода в Украине нет. Источник дохода официальный зарубежный.
Беря во внимание влажные мечты\планы\etc. новых властьимущих, человек должен будет заплатить налог с суммы, превышающей 100.000грн?
Вам скорее всего вообще можно не переживать - покажете налоговые декларации из ЕС и всё. Вам врядли нужно будет что-то платить в итоге. Просто банк может потребовать этот источник происхождения средств.
Больше всего есть переживать обычным гражданам страны, где немалая доля экономики находится в тени со всеми следствиями, и человек смог себе, ничего не воруя, не занимаясь ничем криминальным, накопить какую-то сумму денег, неважно 100 тыс грн или 100 тыс долларов. А сейчас ему ни с того ни с сего просто так говорят "поделись", без каких-то реальных обязательств с их (гос-ва) стороны, зная как у нас власть "любит" свой народ.