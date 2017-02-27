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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1998199920002001

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 329
вище 25.65
48%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
74
Всього голосів : 329
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 13:04

  asti написав:
  freeze написав:
  asti написав:Внимание вопрос!
Если я продал в 13 году квартиру за 100000$, на тот момент 810000грн и сейчас живу на доходы с этих денег, мне их тоже надо будет декларировать? Как они будут учитываться, как 810000 грн или 2800000 грн (квартира, естественно, была продана за доллары) Нужно ли брать в банках справки с суммой полученных процентов по депозитам?
Вы путаете налоговую амнистию и нулевую декларацию.
Речь идет о внесенном Законопроекте об налоговой амнистии.
Ваш случай будет в нулевой декларации, в смысле на что вы живете после подачи нулевой декларации, но это законопроект пока не вносили.
короче, по любому попадание на бабло...


Давайте всё-таки расстраиваться по мере регистрации законопроектов, а не заранее.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 13:07

  change_pm написав:Кстати, что должно быть первее? Нулевка или амнистия?

Какова цель сейчас воду каламутить амнистией, если нулевки еще не было? И сроки амнистии четкие, начиная с 2020 года.

Нулевку сделать не успеют или не хотят, мой вывод, хотят рубануть бабла по быстрому


Про нулевую декларацию тот же Гетманцев говорил вроде ориентировочно с 1 января 2021 года, то есть гораздо позднее налоговой амнистии.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 13:08

  freeze написав:
  asti написав:
  freeze написав:Вы путаете налоговую амнистию и нулевую декларацию.
Речь идет о внесенном Законопроекте об налоговой амнистии.
Ваш случай будет в нулевой декларации, в смысле на что вы живете после подачи нулевой декларации, но это законопроект пока не вносили.
короче, по любому попадание на бабло...


Давайте всё-таки расстраиваться по мере регистрации законопроектов, а не заранее.


Я бы и не сомневался в потенциях нашей большевистской монокоалиции, слава богу не красной, а зеленой, но один хрен :mrgreen:

Кстати а куда делись обсуждаемые ранее 9 процентов, сейчас появились уже 10% - оказывается мало ребяткам :mrgreen: В зал вынесут наверное 13 процентов после обсуждения в комитетах и т.д. и с некой "гражданской общественностью" :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 13:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всем добрый день.

Кто может подсказать за следующее - человек работает официально в ЕС, платит там налоги, привозит часть денег в Украину и открывает депозит на сумму более 100.000грн.

Источников дохода в Украине нет. Источник дохода официальный зарубежный.

Беря во внимание влажные мечты\планы\etc. новых властьимущих, человек должен будет заплатить налог с суммы, превышающей 100.000грн? :roll:
qay
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 13:19

  qay написав:Всем добрый день.

Кто может подсказать за следующее - человек работает официально в ЕС, платит там налоги, привозит часть денег в Украину и открывает депозит на сумму более 100.000грн.

Источников дохода в Украине нет. Источник дохода официальный зарубежный.

Беря во внимание влажные мечты\планы\etc. новых властьимущих, человек должен будет заплатить налог с суммы, превышающей 100.000грн? :roll:


Вам скорее всего вообще можно не переживать - покажете налоговые декларации из ЕС и всё. Вам врядли нужно будет что-то платить в итоге. Просто банк может потребовать этот источник происхождения средств.
Alex2007
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