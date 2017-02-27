asti написав:Внимание вопрос! Если я продал в 13 году квартиру за 100000$, на тот момент 810000грн и сейчас живу на доходы с этих денег, мне их тоже надо будет декларировать? Как они будут учитываться, как 810000 грн или 2800000 грн (квартира, естественно, была продана за доллары) Нужно ли брать в банках справки с суммой полученных процентов по депозитам?
Вы путаете налоговую амнистию и нулевую декларацию. Речь идет о внесенном Законопроекте об налоговой амнистии. Ваш случай будет в нулевой декларации, в смысле на что вы живете после подачи нулевой декларации, но это законопроект пока не вносили.
короче, по любому попадание на бабло...
Давайте всё-таки расстраиваться по мере регистрации законопроектов, а не заранее.
freeze написав:Вы путаете налоговую амнистию и нулевую декларацию. Речь идет о внесенном Законопроекте об налоговой амнистии. Ваш случай будет в нулевой декларации, в смысле на что вы живете после подачи нулевой декларации, но это законопроект пока не вносили.
короче, по любому попадание на бабло...
Давайте всё-таки расстраиваться по мере регистрации законопроектов, а не заранее.
Я бы и не сомневался в потенциях нашей большевистской монокоалиции, слава богу не красной, а зеленой, но один хрен
Кстати а куда делись обсуждаемые ранее 9 процентов, сейчас появились уже 10% - оказывается мало ребяткам В зал вынесут наверное 13 процентов после обсуждения в комитетах и т.д. и с некой "гражданской общественностью"
Кто может подсказать за следующее - человек работает официально в ЕС, платит там налоги, привозит часть денег в Украину и открывает депозит на сумму более 100.000грн.
Источников дохода в Украине нет. Источник дохода официальный зарубежный.
Беря во внимание влажные мечты\планы\etc. новых властьимущих, человек должен будет заплатить налог с суммы, превышающей 100.000грн?
Вам скорее всего вообще можно не переживать - покажете налоговые декларации из ЕС и всё. Вам врядли нужно будет что-то платить в итоге. Просто банк может потребовать этот источник происхождения средств.
Больше всего есть переживать обычным гражданам страны, где немалая доля экономики находится в тени со всеми следствиями, и человек смог себе, ничего не воруя, не занимаясь ничем криминальным, накопить какую-то сумму денег, неважно 100 тыс грн или 100 тыс долларов. А сейчас ему ни с того ни с сего просто так говорят "поделись", без каких-то реальных обязательств с их (гос-ва) стороны, зная как у нас власть "любит" свой народ. Вот тут и возникают вопросы; покажите результаты, не только рисованный курс 25, а реальную стратегию на лет 10 хотя бы, чтоб вам поверили; а так продолжаете дела папередников под новыми лозунгами; пока еще нет коррупционных скандалов, но к сожалению, думаю скоро будут - таковы у нас традиции печальные.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 08 вер, 2019 13:34, всього редагувалось 2 разів.
Кто может подсказать за следующее - человек работает официально в ЕС, платит там налоги, привозит часть денег в Украину и открывает депозит на сумму более 100.000грн.
Источников дохода в Украине нет. Источник дохода официальный зарубежный.
Беря во внимание влажные мечты\планы\etc. новых властьимущих, человек должен будет заплатить налог с суммы, превышающей 100.000грн?
Думаю, что будет должен заплатить или пройти путь, который я описал ниже, но сам по нему решил не идти. Или забрать деньги и сказать Родине окончательное гуд бай!
У меня было желание показать польский доход укр.налоговой за 2017 год. Когда я осознал кол-во проблем и сложностей, с которым столкнусь при подаче в Украине, я просто отказался от этой идеи.
минус 1 - я отстегнул Польше 32+% налога, но мне в Украине еще нужно заплатить 1,5% военного. минус 2 - все нужно делать одновременно, т.к. в Польше подача до конца апреля, у нас до конца мая. Я не успевал получить польский сертификат от налоговой, чтобы успеть подать в Украине, т.е. минимум попадал на штраф за несвоевременную подачу. минус 3 - отсутствие информации и смысла ее искать, если ты нерезидент Украины. Вопрос 1 - какой обменный курс правильно использовать? Вопрос 2 - примет ли укр.налоговая документ на польском языке?
Короче, будучи налоговым резидентом Польши, я решил не связывать с укр.системой от греха подальше!
change_pm написав:Кстати, что должно быть первее? Нулевка или амнистия?
Какова цель сейчас воду каламутить амнистией, если нулевки еще не было? И сроки амнистии четкие, начиная с 2020 года.
Нулевку сделать не успеют или не хотят, мой вывод, хотят рубануть бабла по быстрому
Про нулевую декларацию тот же Гетманцев говорил вроде ориентировочно с 1 января 2021 года, то есть гораздо позднее налоговой амнистии.
Податкова амністія це взагалі якась дурня. Наприклад, Вася сплачував податки, прибуток декларував але жив дуже економно і таким чином назбирав 100 тис.доларів за останні 10 років, а задекларував 200 тис.за ці ж 10 років прибутку. А Петро задекларував 200 тис.,а насправді заробив 500 тис.і зараз у нього нічого нема з грошей, але є 5 квартир на Печерську. Питання- Хто буде платити податок, Вася чи Петро?
Глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зареєстрував у Верховній Раді законопроект №1232 щодо податкової амністії.
Документом встановлюється визначення поняття «спеціальне декларування», під яким розуміється режим звільнення платників податків - фізосіб від юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства України, що мали місце в період до 31 грудня 2018 року включно, за умови подальшої сплати податкових зобов’язань, в порядку, строки і розмірах, передбачених цим законопроектом.
Водночас спеціальне декларування не застосовуватиметься до податкових агентів, доходів (активів), отриманих злочинним шляхом, корупційних, або пов’язаних з ними, правопорушень та до доходів, які були виявлені за результатами податкової перевірки контролюючими органами.
Скористатися спеціальним декларуванням можуть фізичні особи - резиденти, в тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об’єктів декларування, і які відповідно до цього Кодексу є чи були платниками податків (надалі - декларант), стосовно:
а) доходів, майна або інших активів, отриманих (набутих) в Україні, і які підлягають чи підлягали в момент їх отримання (набуття) оподаткуванню в Україні, б) доходів, майна або інших активів, отриманих (набутих) такою фізичною особою з джерел походження за межами України, і які підлягають чи підлягали в момент їх отримання (набуття) оподаткуванню в Україні відповідно до положень цього Кодексу чи міжнародного договору, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.
В спеціальній декларації не зазначається інформація про джерела походження чи набуття об`єктів декларування.
До спеціальної декларації декларант зобов’язаний додати копії документів, що підтверджують вартість об`єктів декларування.
Згідно із пояснювальною запискою до законопроекту, щоб скористатися правом на спеціальне декларування платники податків будуть зобов’язані подати Спеціальну декларацію з 1 січня по 31 березня 2020 року та сплатити податкові зобов’язання з прихованих доходів (активів) у розмірі:
- 5 відсотків - для валютних цінностей, рухомого та нерухомого майна, цінних паперів, часток (паїв) у майні юридичних осіб, майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності та/або фінансових інструментів;
- 10 відсотків - для усіх інших майнових прав;
- 2,5 відсотків - для активів, за рахунок яких відбулося придбання Декларантом облігацій внутрішньої державної позики, випущених Національним банком України.
Окрім того, перед подання Спеціальної декларації щодо грошових коштів, банківських металів та інших валютних цінностей, платник податків (Декларант) повинен буде розмістити такі активи на рахунках у фінансових установах України, які мають зберігатися на таких рахунках не менше 365 календарних днів, що слідують за 31 березням 2020 року.
Водночас це правило не поширюється на випадки використання з метою інвестування таких валютних цінностей у будь-який інший актив, розташований (зареєстрований) на території України та/або з метою придбання декларантом за їх рахунок облігацій внутрішньої державної позики, випущених Національним банком України та номінованих в іноземній валюті у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Протягом 90 днів після 31 березня 2020 року контролюючі органи можуть провести експертну оцінку активів, заявлених в Спеціалізованій декларації, визначивши суму податкового зобов’язання на підставі такої оцінки та шляхом складання відповідного податкового повідомлення-рішення, яке може бути оскаржене у загальному порядку, передбаченому статтею 56 Податкового кодексу України.
Інформація, отримана контролюючими органами в результаті застосування до платників спеціального декларування, є конфіденційною та не може бути розголошена без письмової згоди Декларанта.
Окрім того, доходи на суму 100 000 гривень:
- вважатимуться підтвердженими без подання Спеціалізованої декларації - вважатимуться амністованими без будь-яких додаткових умов; - сплата податків за ними не вимагатиметься; - податкові перевірки щодо джерел отримання не поводитимуться.
Кто может подсказать за следующее - человек работает официально в ЕС, платит там налоги, привозит часть денег в Украину и открывает депозит на сумму более 100.000грн.
Источников дохода в Украине нет. Источник дохода официальный зарубежный.
Беря во внимание влажные мечты\планы\etc. новых властьимущих, человек должен будет заплатить налог с суммы, превышающей 100.000грн?
Вам скорее всего вообще можно не переживать - покажете налоговые декларации из ЕС и всё. Вам врядли нужно будет что-то платить в итоге. Просто банк может потребовать этот источник происхождения средств.
Больше всего есть переживать обычным гражданам страны, где немалая доля экономики находится в тени со всеми следствиями, и человек смог себе, ничего не воруя, не занимаясь ничем криминальным, накопить какую-то сумму денег, неважно 100 тыс грн или 100 тыс долларов. А сейчас ему ни с того ни с сего просто так говорят "поделись", без каких-то реальных обязательств с их (гос-ва) стороны, зная как у нас власть "любит" свой народ.
Я в следуюшем, после вашего сообщения описал, что нужно сделать этому человеку. Реально человек попадет на деньги так или иначе.
Если бегать на нашим налоговым - время = деньги! Банк может блокануть сумму до выяснения - приезд сюда незапланированнй = время + деньги = деньги!
Короче, я бы забирал деньги из банка больше 100 тыс гривен от греха подальше.
Востаннє редагувалось change_pm в Нед 08 вер, 2019 13:42, всього редагувалось 1 раз.
Интересно, а выплаты из ФГВФЛ являются подтверждением легальности? И как можно собрать информацию по всем выплаченным % с депозитов и карточных счетов, если человек является клиентом 15-20 банков с 2006 года? Ведь если подавать декларацию, то нужна точная сумма до копеек, а когда счетов не один десяток, как тут действовать?