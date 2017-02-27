Alex2007 написав:так что, грандиозная дойка населения началась с новой силой? было по-новому, теперь по-зелёному. 100 тис грн. - - вважатимуться амністованими от жеж клоуны.
Но справедливости ради, данные мероприятия очень даже могут сдерживать гривнушку от девальвационных тенденций какое-то время. Даже просто за счет того что деньги, будь-то валюта, будь-то гривна будут просто фактически заморожены в банках - "лишние" деньги не будут делать "лишних" движений, например, на черном рынке валюты. Не говорю уже о том что часть валюты может конвертироваться в нацвалюту. Непонятно правда можно ли ради "2.5%" приобретать валютные ОВГЗ - скорее всего можно будет (но там могут предложить большИе сроки данных бумаг).
это вряд ли, читаем закон
9. Декларант зобов’язаний щодо активів, визначених в підпункті “а” пункту 3 цього підрозділу Кодексу перед поданням спеціальної декларації розмістити валютні цінності на рахунках у банківських або інших фінансових установах України. Такі валютні цінності повинні зберігатись на вказаному банківському рахунку безперервно не менше 365 календарних днів, що слідують за останнім днем терміну, встановленого цим підрозділом для подання спеціальної декларації. Зазначені валютні цінності можуть бути списані із вказаних рахунків достроково за ініціативою декларанта виключно в цілях здійснення інвестицій у будь-якій формі у будь-який об’єкт інвестування, розташований (зареєстрований) на території України, відповідно до Закону України “Про інвестиційну діяльність”.
Вот вам и лазеечка, умные задекларируют, подержат на счету недельку и выведут, а лох..и и трусы, застрянут на год, это при условии, что им вернут Мне это СССР напоминает и советские облигации...
Alex2007 написав:так что, грандиозная дойка населения началась с новой силой? было по-новому, теперь по-зелёному. 100 тис грн. - - вважатимуться амністованими от жеж клоуны.
Виходить, що стосується лише майна придбаного набутого протягом 2017-2019 років.... решта просто записується як законне.
Откуда следует 2017-2019 год? Судя из разъяснений Гетманцева это касается майна не внесенного в реестр на момент принятия Закона, всё майно в реестре считается купленным легально. Я тут приводил уже его цитату по этому поводу.
Слабо верится, вообще не верится. Т.е. Межигорье Януковича законно куплено, оно же наверняка есть в реестре ? Говорить - не мешки ворочать (это я о гетманцеве), читайте закон, а интерпретировать его может каждый по своему..... Сделки (большинство) с недвижимостью до 2011 года не внесены еще в реестр, так по вашей логике они незаконны ?
причем я так понимаю это будут специальные счета с нулевым процентом на остаток (ну может скинут с барского плеча пару процентов на гривну или 0.05% на бакс, и то если банк расщедрится ). То есть даже пару копеек налоХа особо скомпенсировать не получится если через банк.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 08 вер, 2019 13:54, всього редагувалось 1 раз.
zzzzzz написав:Окрім того, перед подання Спеціальної декларації щодо грошових коштів, банківських металів та інших валютних цінностей, платник податків (Декларант) повинен буде розмістити такі активи на рахунках у фінансових установах України, які мають зберігатися на таких рахунках не менше 365 календарних днів, що слідують за 31 березням 2020 року.
Можно ли это понимать как , средства уже находящиеся на счетах фин. установ уже являются легализованными ?
в БС ожидается аншлаг , гривна может продолжить серьезное укрепление, когда подматрасные баксы вернутся в фин систему.
Кто может подсказать за следующее - человек работает официально в ЕС, платит там налоги, привозит часть денег в Украину и открывает депозит на сумму более 100.000грн.
Источников дохода в Украине нет. Источник дохода официальный зарубежный.
Беря во внимание влажные мечты\планы\etc. новых властьимущих, человек должен будет заплатить налог с суммы, превышающей 100.000грн?
Думаю, что будет должен заплатить или пройти путь, который я описал ниже, но сам по нему решил не идти. Или забрать деньги и сказать Родине окончательное гуд бай!
У меня было желание показать польский доход укр.налоговой за 2017 год. Когда я осознал кол-во проблем и сложностей, с которым столкнусь при подаче в Украине, я просто отказался от этой идеи.
минус 1 - я отстегнул Польше 32+% налога, но мне в Украине еще нужно заплатить 1,5% военного. минус 2 - все нужно делать одновременно, т.к. в Польше подача до конца апреля, у нас до конца мая. Я не успевал получить польский сертификат от налоговой, чтобы успеть подать в Украине, т.е. минимум попадал на штраф за несвоевременную подачу. минус 3 - отсутствие информации и смысла ее искать, если ты нерезидент Украины. Вопрос 1 - какой обменный курс правильно использовать? Вопрос 2 - примет ли укр.налоговая документ на польском языке?
Короче, будучи налоговым резидентом Польши, я решил не связывать с укр.системой от греха подальше!
Благодарю Вас за интересные наблюдения.
1. Сам отдал треть доходов, нет никакого желания попадать под двойное налогообложение. 2. Вы правы насчет разницы в разных сроках подачи деклараций - по независящим от Вас причинам по Вашей декларации могут принимать решение месяцами, и получите Вы решение по ней осенью либо в конце лета, подавши весной. 3. Не думаю, что они примут польский либо любой другой язык декларации (кроме русского). Вас обяжут перевести его (за Ваши деньги) и заверить (также за Ваши деньги). 4. Попадалась новость, что налоговую декларацию в Украине можно будет подавать онлайн, что логично, если это будет делать каждый. Но, боюсь, будет очень много непонятных строчек и различных статей расходов\доходов для простого обывателя. Кто будет консультировать человека, находящегося за рубежом и пытающегося подать декларацию в Украине?
asti написав:Внимание вопрос! Если я продал в 13 году квартиру за 100000$, на тот момент 810000грн и сейчас живу на доходы с этих денег, мне их тоже надо будет декларировать? Как они будут учитываться, как 810000 грн или 2800000 грн (квартира, естественно, была продана за доллары) Нужно ли брать в банках справки с суммой полученных процентов по депозитам?
берете свой нотариальный договор купли продажи и ищите там цену продажи - эта сумма легализована, все что выше - нет, проценты по депо - вам в зачет, а тело депозита - нет
asti написав:Внимание вопрос! Если я продал в 13 году квартиру за 100000$, на тот момент 810000грн и сейчас живу на доходы с этих денег, мне их тоже надо будет декларировать? Как они будут учитываться, как 810000 грн или 2800000 грн (квартира, естественно, была продана за доллары) Нужно ли брать в банках справки с суммой полученных процентов по депозитам?
Вы путаете налоговую амнистию и нулевую декларацию. Речь идет о внесенном Законопроекте об налоговой амнистии. Ваш случай будет в нулевой декларации, в смысле на что вы живете после подачи нулевой декларации, но это законопроект пока не вносили.
это связанные вещи, одно идет за другим, сначало 0 декларация, затем амнистия, а потом налоговая у вас дома с обыском...... и арест счетов
Кто может подсказать за следующее - человек работает официально в ЕС, платит там налоги, привозит часть денег в Украину и открывает депозит на сумму более 100.000грн.
Источников дохода в Украине нет. Источник дохода официальный зарубежный.
Беря во внимание влажные мечты\планы\etc. новых властьимущих, человек должен будет заплатить налог с суммы, превышающей 100.000грн?
Скористатися спеціальним декларуванням можуть фізичні особи - резиденти, в тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об’єктів декларування, і які відповідно до цього Кодексу є чи були платниками податків (надалі - декларант), стосовно: а) доходів, майна або інших активів, отриманих (набутих) в Україні, і які підлягають чи підлягали в момент їх отримання (набуття) оподаткуванню в Україні; б) доходів, майна або інших активів, отриманих (набутих) такою фізичною особою з джерел походження за межами України, і які підлягають чи підлягали в момент їх отримання (набуття) оподаткуванню в Україні відповідно до положень цього Кодексу чи міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
lwa написав:это связанные вещи, одно идет за другим, сначало 0 декларация, затем амнистия, а потом налоговая у вас дома с обыском...... и арест счетов
Не пугайте людей. Какая налоговая с обыском, что искать ? Они пять лет не могут организовать рассылку квитанций-требований по налогу на недвижимость. Я каждый год хожу и прошу насчитайте мне налог, пожалуйста, хочу заплатить.