Додано: Нед 08 вер, 2019 14:12

change_pm написав: qay написав: Всем добрый день.



Кто может подсказать за следующее - человек работает официально в ЕС, платит там налоги, привозит часть денег в Украину и открывает депозит на сумму более 100.000грн.



Источников дохода в Украине нет. Источник дохода официальный зарубежный.



Беря во внимание влажные мечты\планы\etc. новых властьимущих, человек должен будет заплатить налог с суммы, превышающей 100.000грн? Всем добрый день.Кто может подсказать за следующее - человек работает официально в ЕС, платит там налоги, привозит часть денег в Украину и открывает депозит на сумму более 100.000грн.Источников дохода в Украине нет. Источник дохода официальный зарубежный.Беря во внимание влажные мечты\планы\etc. новых властьимущих, человек должен будет заплатить налог с суммы, превышающей 100.000грн?



Думаю, что будет должен заплатить или пройти путь, который я описал ниже, но сам по нему решил не идти. Или забрать деньги и сказать Родине окончательное гуд бай!



У меня было желание показать польский доход укр.налоговой за 2017 год. Когда я осознал кол-во проблем и сложностей, с которым столкнусь при подаче в Украине, я просто отказался от этой идеи.



минус 1 - я отстегнул Польше 32+% налога, но мне в Украине еще нужно заплатить 1,5% военного.

минус 2 - все нужно делать одновременно, т.к. в Польше подача до конца апреля, у нас до конца мая. Я не успевал получить польский сертификат от налоговой, чтобы успеть подать в Украине, т.е. минимум попадал на штраф за несвоевременную подачу.

минус 3 - отсутствие информации и смысла ее искать, если ты нерезидент Украины.

Вопрос 1 - какой обменный курс правильно использовать?

Вопрос 2 - примет ли укр.налоговая документ на польском языке?



Короче, будучи налоговым резидентом Польши, я решил не связывать с укр.системой от греха подальше! Думаю, что будет должен заплатить или пройти путь, который я описал ниже, но сам по нему решил не идти. Или забрать деньги и сказать Родине окончательное гуд бай!У меня было желание показать польский доход укр.налоговой за 2017 год. Когда я осознал кол-во проблем и сложностей, с которым столкнусь при подаче в Украине, я просто отказался от этой идеи.минус 1 - я отстегнул Польше 32+% налога, но мне в Украине еще нужно заплатить 1,5% военного.минус 2 - все нужно делать одновременно, т.к. в Польше подача до конца апреля, у нас до конца мая. Я не успевал получить польский сертификат от налоговой, чтобы успеть подать в Украине, т.е. минимум попадал на штраф за несвоевременную подачу.минус 3 - отсутствие информации и смысла ее искать, если ты нерезидент Украины.Вопрос 1 - какой обменный курс правильно использовать?Вопрос 2 - примет ли укр.налоговая документ на польском языке?Короче, будучи налоговым резидентом Польши, я решил не связывать с укр.системой от греха подальше!

Благодарю Вас за интересные наблюдения.1. Сам отдал треть доходов, нет никакого желания попадать под двойное налогообложение.2. Вы правы насчет разницы в разных сроках подачи деклараций - по независящим от Вас причинам по Вашей декларации могут принимать решение месяцами, и получите Вы решение по ней осенью либо в конце лета, подавши весной.3. Не думаю, что они примут польский либо любой другой язык декларации (кроме русского). Вас обяжут перевести его (за Ваши деньги) и заверить (также за Ваши деньги).4. Попадалась новость, что налоговую декларацию в Украине можно будет подавать онлайн, что логично, если это будет делать каждый. Но, боюсь, будет очень много непонятных строчек и различных статей расходов\доходов для простого обывателя. Кто будет консультировать человека, находящегося за рубежом и пытающегося подать декларацию в Украине?[/quote]Вариантов мало:- забрать деньги из укр.банков, оставив только 100 тыс грн (большую сумму можно вложить в недвижимость в стране пребывания),- заплатить 1.5% военного + связанный гемор с подачай декларации,- заплатить 5% без шума / без пыли.Выбор за вами.Но я на 1500% уверен, что все деньги в банках свыше 100 тыс гривен будут первым и самым доступным инструментом давления, чтобы отслюнявить 5%, а может быть и 18+1.5%, если вы не поучаствуете в налоговой амнистии.